Registraduría de Manizales se acomoda en nueva sede

MARTHA LUCÍA GÓMEZ

LA PATRIA | MANIZALES

Confundidos llegaron ayer varios ciudadanos al segundo piso del centro comercial Mall Plaza. Acudieron seguros de encontrar en servicio la Registraduría Especial de Manizales, pero hallaron la puerta cerrada.

Esto se debe al trasteo de esta dependencia desde el pasado jueves. Había anunciado que ayer a las 8:00 a.m. abriría al público, pero no lo logró y le tocó ofrecer disculpas a la ciudadanía. “Lo que pasa es que cuando uno hace un trasteo siempre se presentan desfases, pero ya estamos organizando las redes para instalar los equipos”, dijo Gladys Estella Hurtado Pérez, registradora delegada para Caldas.

Ventajas

La registradora delegada, quien llegó hace dos meses trasladada para las elecciones del 27 de octubre (ver Traslados de registradores), explicó que el cambio de sede se debió a que la casa que ocupaba esta Registraduría en la calle 54 con carrera 24, sector Ravasco, no tenía espacios cómodos para personas en situación de discapacidad ni parqueaderos.

“Acá, en el centro comercial, hay por lo menos 100 parqueaderos gratis, y todos los servicios quedarán en un mismo nivel, no habrá que subir escalas como ocurría en la antigua sede”, argumentó.

Otras ventajas del traslado radican en que la Registraduría se ahorrará entre $550 mil y $600 mil mensuales en arrendamiento, y contará con las urnas triclave (donde se guardan los documentos electorales para la custodia) en el sitio de trabajo. Antes se encontraban en unas bodegas alquiladas.

Faltó información

Durante la mañana llegaron al centro comercial personas que necesitaban reclamar documentos o tramitarlos. Indicaron que habían ido a la antigua sede y no encontraron más que un aviso, o incluso hubo quien no vio nada y vecinos del sector lo guiaron hasta Mall Plaza.

Al llegar allí vieron una puerta de vidrio cerrada y adentro del local a funcionarios en el agite de un trasteo y a obreros haciendo adecuaciones. El vigilante salió por momentos a indicarles a quienes se aglomeraron a la entrada para decirles que todavía no había servicio.

Se debían dirigir a la Casa de la Justicia del barrio Bosques del Norte, donde funciona la Registraduría Auxiliar de Manizales. La registradora Hurtado Pérez agregó que también podían acudir a la Registraduría Especial del vecino municipio de Villamaría. “Estamos tratando de que no sea tan traumático el cambio, la comunidad no está quedando desprotegida. Esperamos abrir hoy en la tarde -ayer- con la entrega de cédulas, e iniciar los servicios de identificación de manera paulatina para que los tengamos plenamente el jueves”, afirmó la registradora delegada para Caldas.

Quejosos

Nini Yohana Soto, Irra (Risaralda)

Venimos de Irra a reclamar una cédula. Fuimos a la antigua sede, donde hay un aviso indicando que está en cierre desde el 29 de mayo, y que a partir del 4 de junio empezaba a funcionar aquí en Mall Plaza. Nos encontramos con la sorpresa de que todavía no. Falta más información por redes sociales para avisarle a la gente.

María Mercedes Franco, barrio Peralonso

Fui hasta la antigua oficina y una muchacha de una tienda me dijo que habían trasladado la Registraduría para acá. No vi avisos ni nada. Llego y no hay atención.

Traslados de registradores

Como ocurre en cada elección regional en Colombia, los registradores delegados y especiales son trasladados entre departamentos. A la Registraduría Delegada para Caldas llegaron Gladys Estella Hurtado Pérez, de la Registraduría de Risaralda, y Enrique Rafael Ortega Almanza, de la Registraduría de Sucre. De Caldas fue trasladada Lina Susana Vasquez Millán, para asumir como registradora del Meta.

De la Registraduría Especial de Manizales trasladaron a José Jahír Castaño Bedoya para Sincelejo, y a Pedro Javier Misas Hurtado para Pasto. Llegan en su reemplazo los registradores Raul Armando Rico Galeano, que estaba en Bucaramanga (Antioquia) y Elsa Lucía Alzate Díez, que estaba en Bello (Antioquia).

Trámites electorales

La inscripción de candidatos se inicia el 27 de este mes y se cierra el 27 de julio. Los candidatos a Gobernación y a Asamblea de Caldas se deberán inscribir en la sede de la Registraduría Delegada para Caldas, que se mantiene en su sede del barrio Palogrande (calle 64A 23C-31). Los candidatos a Alcaldía, Concejo y Juntas Administradoras Locales de Manizales lo tendrán que hacer en la nueva sede de la Registraduría Especial, en el centro comercial Mall Plaza.

Documentos que expide una registraduría especial

Tarjetas de identidad

Cédulas de ciudadanía

Registros civiles de nacimiento, de defunción, de matrimonio

Inscripción de cédulas para procesos electorales