Ómar Yepes, otra vez a liderar el Conservatismo

LA PATRIA | MANIZALES

Ómar Yepes Alzate se alista para asumir por cuarta vez la Presidencia del Partido Conservador. Ya estuvo a cargo del Directorio Nacional en 1982 con el apoyo Álvaro Gómez Hurtado, en 1998 durante la estadía en la Casa de Nariño de Andrés Pastrana. Después de retirarse del Congreso de la República volvió en el 2013 a la Dirección del conservatismo en el Gobierno de Juan Manuel Santos.

Si nada extraordinario ocurre, mañana será elegido por los congresistas del Partido Conservador como reemplazo en la Presidencia del exsenador Hernán Andrade, cuestionado por la línea de la actual vicepresidenta de la República, Martha Lucía Ramírez, y del expresidente Andrés Pastrana por su cercanía con el Gobierno de Santos.

"No tengo agenda propia. A mí lo único que me interesa es el Partido como tal y procurar conciliar al máximo las distintas tendencias que operan en los departamentos", aseguró ayer Yepes, a quien los conservadores ven como el virtual presidente del Directorio Nacional.

Su único rival es el exmagistrado Wilson Ruiz, quien cuenta con el respaldo del senador costeño Efraín Cepeda como su principal mentor y quien buscó votos en Caldas teniendo como fórmula a la Cámara a Arturo Yepes, hermano de Ómar y quien se quemó en la pasadas elecciones legislativas.

El exsenador habló con LA PATRIA sobre su candidatura a la Dirección del conservatismo:

-¿Regresa a la arena política?

No me he retirado de la política, me retiré del Congreso, pero de la política no, siempre he dicho que ahí estaré hasta el final de mis días tratando de contribuir con el Partido.

- Qué lo motivo a aceptar la candidatura para regresar a la Presidencia del Partido Conservador?

Un grupo de amigos del Directorio Nacional me pidieron que si yo estaría dispuesto a aceptar la Presidencia en el evento que se diera. Les dije que estoy dispuesto a estar en el Partido para lo que me necesiten.

¿Cómo ve el panorama de las elecciones regionales?

Eso todavía está muy confuso y no se empezará a aclarar, sino una vez haya aspirantes en firme, es decir, candidatos con el aval de los partidos políticos.

¿Cuáles son sus aspiraciones si llega a la Presidencia?

Buscar la manera de que muchos conservadores que se han trasladado a otros movimientos retornen al Partido Conservador. Tratar de montar una organización que llegue a las generalidades de los municipios de Colombia, además que el Partido tenga candidatos en el mayor número posible de alcaldías de las capitales empezando por Bogotá. Y que el conservatismo mejore sensiblemente la representación en alcaldías, gobernaciones, asambleas y concejos.

¿Bajo que lineamientos entregaría avales para las elecciones regionales?

Respetar la realidad política de cada departamento y cada municipio y la realidad política son los factores electorales que se vivieron en la última elección, sin desconocer las nuevas fuerzas que vayan apareciendo ahora.

Su opinión sobre la precandidatura de Luis Guillermo Giraldo a la Gobernación de Caldas...

Eso puede ayudar a redimensionar la política de Caldas. Porque Luis Guillermo es un hombre importante. Que desde luego por trayectoria tiene una posición privilegiada en frente de otras aspiraciones desde el punto de vista de él en la política de Caldas. Ahora no sé que pueda pasar dentro del Centro Democrático si logra imponer su nombre o se impongan otros candidatos que hay, como los doctores Gutiérrez, Ramírez, Corrales, no sé qué pueda pasar ahí, pero que tiene trayectoria la tiene, no hay que olvidar que ha sido embajador en Alemania, Venezuela, ante Naciones Unidas, creo que también en México, presidente del Congreso de la República, alcalde de Manizales. Luis Guillermo es un hombre de mucho valor intelectual.

Si Giraldo logra la candidatura a la Gobernación por el Centro Democrático, ¿el Partido Conservador lo apoyaría?

Esa es una decisión que tiene tomar el Directorio Nacional. Si acá hay candidato Conservador a la Gobernación, pues en principio el Partido debe estar donde estén los candidatos del conservatismo.

¿Cómo ve el liderazgo de Félix Chica en Caldas?

Está representando al Partido en el Congreso. Es el único congresista que tiene el conservatismo de Caldas. Se está moviendo, hay que esperar que corran los días, los meses, los años para establecer si logra consolidar o no un liderazgo, pero es un hombre entusiasta, muy buen conservador, tiene mucho interés en que el Partido se una y está creando buenas expectativas.

Trayectoria

Estudió Derecho en la Universidad de Caldas y en 1974 empezó su aspiración parlamentaria. Su primer periodo en el Congreso fue como representante a la Cámara y luego como senador. Compartió en el Capitolio con personalidades como Álvaro Gómez, Luis Carlos Galán, Rodrigo Lara Bonilla, Virgilio Barco, Carlos Holmes Trujillo J. Emilio Valderrama y Augusto Espinosa Valderrama.