Nuevo enfado por uso del espacio público para venta de buñuelos

MARTHA LUCÍA GÓMEZ

LA PATRIA | MANIZALES

Buñuelos y más... insiste en operar un punto en espacio público autorizado por la Alcaldía de Manizales. Primero fue en el El Cable, frente al CAI, pero desmontaron por quejas ciudadanas. Ahora están instalando el mismo puesto móvil en el Parque de la Mujer.

Don Édgar Ojeda, comerciante vecino del Parque, expresa: “No, no, no. Es que esto es espacio público, es un parque, no es una galería. Es un sitio al que las señoras vienen a hacer aeróbicos por la noche. Me parece que es un desprestigio para la ciudad. ¿Será que el señor alcalde tiene muchos favores con esa empresa? Si por acá hay sitios para tomar tinto, para comprar buñuelos, eso no se necesita ahí”.

Le completa la queja don Hernando Arango, del barrio Versalles. Considera que con la ubicación del puesto están desplazando a las mujeres, y que mejor que llamarse el Parque de la Mujer deberían decirle el Parque de los negocios particulares.

La razón es que con Buñuelos y más... ya serían siete puestos comerciales. “Es una exageración. Empezando porque se está perdiendo visibilidad hacia el fondo del Parque, que es tan bonita. Desde la Avenida solo se ven puestos”, agrega.

Se hizo legal

Harold Martínez, gerente de Buñuelos y más..., responde: “Es el colmo. Somos empresarios y estamos tratando de generar empleo y hacer empresa. Si estamos en el Parque de la Mujer es porque es posible estar legalmente. No vamos a cometer el mismo error, que aunque teníamos una cesión de espacio público en El Cable y era todo legal, perdimos una inversión importante. Antes de cometer otro error y poner a la marca en boca de todo el mundo, nos aseguramos que todo estuviera correcto”.

Dice que están allí porque participaron en una convocatoria pública que abrió el Instituto de Cultura y Turismo de Manizales (ICTM) para ocupar un punto del Parque sobre la Avenida Santander (ver recuadro ).

“La gente cree que eso es gratis, y todo cuesta. No veo por qué nos van a mirar diferente a como miran los otros locales y casetas que ya están en el Parque. ¿Por qué ellos sí tienen derecho y nosotros no?”, agrega Martínez.

Saben de ubicaciones

¿Usted considera que no están ocupando espacio público?, se le pregunta a Martínez. “Los parques tienen normatividad diferente. Obviamente un parque es un espacio público, pero hay espacios de los que se puede hacer uso en calidad de arrendamiento y otros no”.

También hay ciudadanos que ven como si la Alcaldía tuviera predilección por ustedes para ocupar espacios públicos, ¿qué piensa de ello? “No estoy de acuerdo. La gente lo puede ver así, pero tenemos el lema de ver donde los demás no ven para poner nuestros puntos de venta. Nosotros hacemos la tarea y sabemos que ciertas ubicaciones son definitivas para que funcione bien nuestra marca. Cuando podemos hacerlo, lo hacemos. Estamos pendientes todo el tiempo, de qué hay y qué no para hacer una opción de empresa. No hay privilegio porque llegamos por convocatoria pública”, sostiene el gerente de Buñuelos y más...

Para mantenimiento: ICTM

En entrevista con LA PATRIA, Héctor Fernando Ortiz, gerente del Instituto de Cultura y Turismo de Manizales (ICTM), explica las razones para haber alquilado el espacio.

- ¿Por qué permiten un punto de venta de Buñuelos y más... en el Parque de la Mujer, que es espacio público?

Tenemos en custodia y la facultad para el aprovechamiento económico del Bosque Popular, Monumento a Los Colonizadores, Ecoparque Los Yarumos, Plazoleta Benidorm y Parque de la Mujer. Sacamos una invitación pública el 14 de febrero, que estuvo fijada ocho días en la página web del Instituto, con el objeto de recibir propuestas para arrendar dos espacios en el Parque de la Mujer. Como nadie se presentó la prorrogamos hasta el 25 de febrero, y solo se presentó Claudia Patricia Rodríguez que entregó propuesta para buñuelos gourmet y bebidas calientes, que es quien tiene la franquicia de Buñuelos y más... Para el otro punto no se presentó nadie.

- ¿Qué se va a hacer con el otro punto?

Estoy definiendo sacar de nuevo convocatoria, porque necesitamos recursos para hacer mantenimiento a todos estos parques.

- ¿Cuáles son las características de esa ocupación de espacio para Buñuelos y más...?

Se le adjudicó un sitio de 2,5 metros x 2,5 metros. Debe cancelar al ICTM $500 mil mensuales más IVA. El contrato es hasta el 2020, cuando termina el comodato. También hicimos planimetría para que el punto quedara bien ubicado y no interrumpiera las actividades que se hacen en Parque. Queremos es activar la economía de la ciudad.

- ¿Buñuelos y más... puede ubicar mesas y sillas en el espacio público?

Es de darle manejo. No les voy a permitir que ubiquen mesas porque el espacio no lo permite, de pronto sí dejamos algunas sillitas estilo barra, porque si se les permite a los de los kumis, ¿por qué no a él?

- Cita otros negocios en el Parque de la Mujer, ¿cuánto le pagan al Instituto?

La crepería tiene arrendamiento de $700 mil más IVA, el punto central de venta de bebidas $350 mil más IVA, y los puntos de kumis venían desde cuando era Parque de Los Enamorados y le pagan a la Secretaría de Medio Ambiente. Cada punto del Instituto paga su conexión y facturas de servicios públicos.

- ¿Para qué son los recursos que obtienen de este arrendamiento?

Se reinvierten en el Parque.

- ¿Por qué deben arrendar espacios públicos para mantener los parques cuando en el presupuesto anual del Municipio hay un rubro aprobado para este fin?

Es que sostener un Parque de la Mujer vale $200 millones anuales, me tocaría montar una feria artesanal todos los días para sostenerlo.

- ¿Pero es por el gasto de energía eléctrica por el uso del ascensor?

Es por el pago de servicios, mantenimiento y reparación de daños del ascensor y la fuente, vigilancia privada, ornamentación, mantener el Parque en óptimas condiciones. Y el recurso adicional que recibo por los arrendamientos es para sostenimiento de la Red de Ecoparques, para hacer actividad cultural, para montar las ferias artesanales.

- ¿Por qué anteriores administraciones no tenían que arrendar el espacio público para mantenerlos y ahora sí?

Simplemente ayudamos a fortalecer el presupuesto, para sostenibilidad y mantenimiento de parques.

Dicen los ciudadanos

Mirian Zambrano, barrio San Jorge

La ubicación del puesto es excelente, me parece que están bien los buñuelos, también hay otras ventas, y no le quitan espacio a la gente.

Bibiana Ángel, empleada de puesto de kumis

Cada año tenemos que renovar en la Alcaldía el permiso para estar acá, solo pagamos la factura de energía eléctrica. No podemos ubicar nada por fuera, ni publicidad siquiera.

Julio Raul González, comerciante vecino del Parque

Están invadiendo el derecho a la mujer porque fue hecho en homenaje a ellas. Como es conveniencia de la Alcaldía, entonces no es invasión del espacio público, porque están recibiendo dinero. Están volviendo el Parque un tugurio.

Héctor Samuel Buitrago, vecino de la Avenida Santander

Están poniendo fritangas donde hacen aeróbicos. Esto es un Parque para la Mujer, para que vengan a hacer ejercicio y ya van a poner es un frito de buñuelos, no es conveniente. Malo, malo, un familiar de un político.

Francia Helena Rojas, barrio Los Cedros

No me parece muy conveniente porque si llenan esto de casetas para comidas no nos van a dejar espacio para hacer ejercicio, venimos muchos adultos y es muy incómodo. Nos vamos a quedar sin puesto.

El hilo de Buñuelos y más...

En diciembre, cuando la comunidad se quejó por la ubicación del puesto de Buñuelos y más... en la Plazoleta del Sol frente al CAI de El Cable, el secretario de Medio Ambiente, Ricardo Germán Gallo, como promotor de la idea, explicó que llegó una persona, Wilmar Granada, quien manifestó interés de ejecutar una propuesta para recuperar la Plazoleta, y se la aceptaron. Según el alcalde de Manizales, José Octavio Cardona, Granada es amigo suyo y estudió con él.

La idea de Granada, agregó Gallo, fue convocar a Buñuelos y más... a proveerse de caficultoras del municipio y vender el café en todos sus puntos.

Otro arrendamiento del espacio público que ha causado revuelo en Manizales son las siete terrazas del bulevar de food trukcs (calle 55 con Avenida Paralela), espacio que está en comodato también del ICTM, por un valor mensual por terraza de $500 mil.