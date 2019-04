Mecánicos del Parque Liborio, ¡varados!

Diana Lorena Gutiérrez

LA PATRIA | MANIZALES

El proyecto vial que conecta las avenidas Bernardo Arango y Marcelino Palacio, en Campohermoso - Parque Liborio - tiene en vilo a los mecánicos y comerciantes del sector.

Alrededor de la Universidad de Manizales, lo que se conoce como Parque Liborio, hasta el sector conocido como el Tierrero, trabajan 130 mecánicos, aproximadamente, que por 60 años han ocupado ese espacio.

Muchos de ellos, que son adultos mayores (65 años), afirman no tener más sustento que la mecánica. "Sabemos que las obras mejorarán la movilidad de la ciudad y no nos oponemos, pero a cambio de eso nos quedaremos sin trabajo", manifestaron ayer preocupados. María Mercedes Mejía, comerciante del sector, dice que ya no trabajan tranquilos. "Lo único que nos han dicho es que harán una reubicación, pero no se sabe dónde. Nuestro trabajo está en este sector. Mecánicos y comerciantes vivimos de esto. Llevo 20 años acá".

El proyecto se socializó

Clara Lucía Gutiérrez, gerente de La Empresa de Renovación Urbana (ERUM), que orientó la adquisición predial para la ejecución de la obra, dijo que para el proceso de generación de suelos, se socializó el proyecto con familias y comerciantes afectados. "Para la conexión de la Avenida Marcelino Palacio con la Bernardo Arango se requerían 16 predios, de los cuales tres tenían uso comercial en Liborio. La norma establece que cuando hay uso comercial se tiene que hacer una compensación establecida con el decreto 533 del 2009. Esos tres talleres se compensaron económicamente. Lo demás le corresponde al ejecutor y dueño del proyecto que es la Secretaría de Obras Públicas".

César Alberto Gutiérrez, secretario de Obras Públicas, dijo el pasado 5 de febrero que 15 mil personas se beneficiarán de la obra. Explicó que, como la vía es un solo sentido, construirán dos terceros carriles para que quienes salgan del parqueadero de la U. de Manizales o del sector del motel Las Vallas no suban hasta Villa Pilar, y para quienes vienen de La Linda hacia los apartamentos, detrás de la terminal de Socobuses, no vayan hasta Liborio para regresar. De los mecánicos afectados no dijo nada.

"Es un desplazamiento forzoso"

Adriana Arango, comerciante del sector y vicepresidenta de la junta directiva de la Asociación de mecánicos y comerciantes del Parque Liborio, indicó que la administración no se ha pronunciado al respecto. Que las inquietudes de la comunidad no están resueltas y que ni los mecánicos ni el comercio organizado del Parque Liborio saben qué les espera.

Asegura que es un problema social muy grande ya que muchas familias se benefician del trabajo allí. Cree que si no los reubican dignamente, estos mecánicos se ubicarán en los barrios y en cualquier otro sitio, lo que será peor. "Nos hablaron de dos lotes en el Tierrero, pero allí no caben ni la mitad de los afectados, además los terrenos no están habilitados para esta labor.

"Lo que producen estas obras es el desplazamiento forzoso. La gente reclama una solución, ya que es una actividad que vienen desarrollando hace seis décadas en el mismo lugar".

Mecánicos en zozobra

Orlando Cardona Ospina

Se nos acaba el trabajo. Llevo 50 años trabajando acá. Que nos dejen sin espacio no es justo.

José Domingo Mendoza

La Alcaldía dice que eso es una obra maestra, pero eso es solo para que el alcalde beneficie a La Cabaña. A nosotros nos sacan como las ratas. Llevo 40 años acá.

Wilson Sánchez

Trabajo como mecánico acá hace 17 años. Esto es lo que me da de comer. Se beneficiarán unos y nos joderán a nosotros, pues no tenemos para dónde irnos.

Germán Augusto Gonzales

Tuvimos una reunión con el alcalde. Se le propuso que nos ubicaran en lotes. No nos oponemos al mejoramiento de la ciudad, si no a que no nos dejen trabajar.

John Alexánder Ocampo

Llevo 29 años en el mismo lugar. No sabemos qué va a pasar con nosotros. No dan soluciones de nada y todo mundo está que estalla. El alcalde solo viene a inaugurar obras, de resto no aparece por acá.