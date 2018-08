Manizales, desbordada en basuras y en indisciplina

MATEO YEPES Y ANDRÉS RODELO

LA PATRIA | MANIZALES

Daisy Lucía Zuluaga se tomaba un café el viernes, en la sala de su casa del barrio Palermo de Manizales, cuando un carro frenó al frente de su vivienda, cerca de donde antes había un contenedor de basura. "Un joven se bajó y tiró unas bolsas al suelo. Le dije: oiga, ¿por qué deja la basura ahí si el contenedor ya no está? Me encaró con rabia, me dijo que cuál era el problema y que si no me gustaba, que cogiera las bolsas y las guardara en mi casa", cuenta esta líder social.

La Alcaldía le ordenó a la Empresa Metropolitana de Aseo (Emas) retirar el contenedor de este punto y los otros 140 de la ciudad, debido a una situación que se presenta desde hace un mes: la basura se está acumulando en varios sectores. Imágenes del problema han circulado por redes sociales, gracias a personas que denuncian el mal aspecto que este asunto da a lugares públicos como andenes y calles. "Manizales está perdiendo la cultura que la caracterizó", lamentó el usuario Andrés Morales López en Twitter.

La retirada de los contenedores obedeció a que la Alcaldía los considera parte del problema. Así lo explicó Ricardo Gallo, secretario de Medio Ambiente: "Dañaron la disciplina de los ciudadanos, quienes ya no sacaban la basura a las horas en que pasan los carros recolectores, sino que la llevaban directamente al contenedor. Los recipientes colapsaron y los desperdicios se acumularon alrededor de ellos".

Foto | Freddy Arango | LA PATRIA

Desechos en la Glorieta de San Rafael. El vehículo de Emas pasa por el sector los miércoles y los sábados de 4:00 p.m. a 8:00 p.m. Esta foto se tomó el pasado jueves, a las 6:30 a.m.

Pérdida de cultura

El remedio fue peor que la enfermedad, a juicio de Gallo. Ante los hechos, la pregunta que se hacen ciudadanos de la capital de Caldas es qué ocurrió con el famoso sentido de pertenencia de los manizaleños para mantener limpia la ciudad. Zuluaga menciona: "La Manizales que conocí hace 15 años al establecerme aquí era un lugar que cautivaba por su cultura ciudadana. Esto se está perdiendo, así a la gente le moleste escucharlo".

Pablo Felipe Arango, gerente de Emas, opina lo contrario: "Somos una ciudad limpia en comparación con otras del país con características similares. Tenemos una gran cultura ciudadana". Reconoce que hay puntos en donde personas y restaurantes hicieron un mal uso de los contenedores y explicó que el fin de estos es que los usuarios depositen los residuos solo si no pueden acumularlos hasta el día que pasa el vehículo recolector o si no los sacaron a tiempo. "El contenedor no es para todo", explica.

Uso

Esto último fue algo que no entendió la gente, según Zuluaga. "Les daba pereza sacar la basura el día que pasaba el carro, porque sabían que tenían el contenedor para depositarla. El recurso era bueno, la gente no supo manejarlo", expresa. La pregunta que surge es si Emas orientó sobre la utilización de los contenedores. Zuluaga dice que sí lo hizo en la Comuna Palogrande, de la cual es líder: "Se adelantó una campaña desde que los instalaron hace 3 años".

Arango señala: "Hicimos campaña, pero fallamos en algo si la líder manifiesta que los usuarios no comprendieron el uso". Una situación que es complicada solo con la basura que se desborda de los contenedores, pero si agregamos un elemento más, los habitantes de calle, se agrava. Lo explica Arango: "Sacan el material del recipiente y lo riegan. Faltan sanciones para los infractores. Incendiaron 15 contenedores de los 140 que teníamos".

El gerente dice que otros usuarios destruyeron 40 contenedores: "Los utilizaron para depositar arena y escombros. Eso los dañó. Les arrancaron las tapas y los rodamientos". Óscar Sarabia, del barrio Chipre, fue testigo de esto en su sector: "Vecinos rajaron el contenedor de la zona al tirar escombros. Creo que por eso lo tuvieron que pasar a otro lado".

En la calle

Todo se complica más por los ciudadanos que arrojan la basura a la calle, sin importar que haya o no contenedores. Gilberto Rivera, habitante del barrio Persia, dice que los vecinos de los sectores aledaños a la Ruta 30 tiran los desechos en la esquina de la calle 50A con carrera 31: "No les importa que el vehículo no pase el día que los arrojan".

Lo mismo sucede en el barrio Las Américas. Carlos Aldana, comerciante y vecino del antiguo Instituto Marco Fidel Suárez, critica: "Cogieron una esquina de basurero y tiran todo tipo de desechos". Agrega que esto aumenta la inseguridad y afecta la calidad de vida por los fuertes olores. En el barrio Alta Suiza, Eduardo Prada se queja de que unas personas dejan residuos dos o tres días antes de que los recojan los miércoles y los sábados.

Otros botan la basura en sitios donde se retiraron contenedores. Lo dice Alberto Hincapié, vendedor informal de frutas del Centro, quien explica que trabajadores dejan la basura en un lugar contiguo al Parque Caldas en donde antes había un contenedor. "Esos residuos quedan a merced de los perros y de los habitantes de calle", lamenta.

Arango considera que la buena gestión de los residuos es responsabilidad de los usuarios, pues de nada sirve que los recolectores pasen frecuentemente por un sitio si hay quienes sacan los desperdicios cuando no deben. "Es difícil para nosotros poner a un empleado de Emas en la entrada de cada hogar de Manizales, esperando a que saquen la basura".

Medidas

- ¿Cuál es la solución y qué pasará con los contenedores?

"Adelantamos campañas de sensibilización, entre ellas Me Apunto a Cuidar este Punto. Consiste en sembrar jardines en donde se arrojaban basuras para que la gente entienda que el cuidado no es solo para ese lugar, sino para cualquier sitio público. Realizamos gestiones para devolver los contenedores a sus lugares de origen. No sabemos cuándo regresarán", Pablo Felipe Arango, gerente de Emas.

- ¿Falta educación?

"Se necesita una política pública de cultura ciudadana. Urge que la Administración desarrolle programas y procesos sobre educación ambiental, reciclaje, sentido de pertenencia y desarrollo sostenible", Alexánder Rodríguez, director del Festival Biocultural.

- ¿Qué hacer con los restaurantes?

"Haremos visitas puerta a puerta a los comerciantes del barrio El Caribe, en compañía de Emas y de la Secretaría de Medio Ambiente. Los comerciantes tienen los puestos de comida cerca a las calles, en donde dejan las basuras. La idea es que tomen conciencia del daño que hacen", Jhon Jairo Muñoz, líder medioambiental de Manizales.

- ¿La Policía debe ser más dura con las sanciones y cómo denunciar?

"Se han aplicado, no ha faltado rigor. La norma dice que debe tenerse tratamiento especial con el habitante de calle, el cual no tiene dinero para pagar una multa y tampoco le interesa pagarla. Los ciudadanos pueden denunciar en la línea 112. Pedimos que nos envíen el material probatorio: fotos o videos para poner las sanciones", teniente Karol Perafán Tovar, asesora jurídica de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Policía Metropolitana.

Los casos de España y Suiza

- Valentina Giraldo es una manizaleña que vive en La Coruña (España). Cuenta que los contenedores son la base del sistema de recolección de basuras. Allí las personas no pueden depositar los residuos cuando quieran, como ocurrió en Manizales, sino que hay reglas: "Los desechos orgánicos solo pueden arrojarse en la noche, momento en que pasa el vehículo recolector. Durante el día solo es permitido tirar papel, cartón y elementos no orgánicos. El que infrinja estas normas se expone a una multa. El sistema funciona bien".

- Johana Santofimio es una paisa que visita Biel (Suiza) desde mayo de este año. Allí tienen un sistema de contenedores con rutas selectivas: "Son vehículos que pasan cada día por un material. Los martes por vidrio, los miércoles por orgánicos y plástico, los jueves por papel y cartón. Hay horarios establecidos para arrojar las basuras y multas para quienes los incumplan".