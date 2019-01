MARTHA LUCÍA GÓMEZ

LA PATRIA | MANIZALES

El régimen socialista en Venezuela cumplirá 20 años este sábado. Mismo tiempo que le dio Estados Unidos y la Unión Europea para que convoque a nuevas elecciones.

Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, se proclamó hace una semana presidente encargado, mientras hay decisiones electorales.

La forma de gobernar del presidente, Nicolás Maduro, que la mayoría considera ilegal, impositiva y con restricciones, ha generado éxodo venezolano a otros países, especialmente Colombia, buscando condiciones más dignas.

Dicho régimen comenzó el 2 de febrero de 1999, cuando asumió Hugo Chávez la Presidencia hasta el momento de su muerte en el 2013, año en el que lo sucedió Maduro, que era su vicepresidente.

Venezolanos en Manizales opinan sobre estos hechos.

Caminos

Anahy Breisse, trabajadora independiente en el área de publicidad

“Hay un gobierno ilegítimo que es Maduro, pero lamentablemente no van a salir por la legalidad. Países poderosos vienen haciendo presión, y la idea es que lo ahorquen, al punto que tenga que salir, pero la incógnita es qué va a pasar. Esperamos que haya nuevas elecciones y que vuelva la normalidad a un país con tantas riquezas. La situación allá es sumamente difícil, la inflación es galopante, no hay bolsillo que aguante, y quienes más o menos pueden sustentarse son los que ganan en otra moneda o las familias a las que les enviamos dinero. Pero ya hay una esperanza de que tengamos un nuevo presidente, que el país vuelva a renacer de sus cenizas. Regresar, se lo dejo a la voluntad de Dios, Manizales ha sido como mi casa”.

Zaily Navas, periodista

“La Asamblea Nacional es el único poder que nos queda. Es indispensable que nos ayuden de afuera, hay mucha necesidad financiera y social. Maduro nunca ha querido autorizar el canal humanitario. Así como hay venezolanos que marchan hay otros escépticos, pero la mayoría cree en este proceso que se está gestando por el apoyo de Estados Unidos y poco a poco Europa está abriendo los ojos. El gobierno es opresor y no sé si maduro va a salir por la fuerza, porque un gobierno que trabaja con el narcotráfico es capaz de todo, ojalá que no. Vienen días muy duros, pero más rápidos que los anteriores, ahora hay un poco más de confianza”.

Yomeida Boncamargo, docente en Ciencias Contables Económicas y Administrativas en la U. de Manizales

“Necesitamos que se regularice todo, la gente está aguantando hambre, no tiene medicamentos, muchos se están suicidando; hay que hacer algo. En Venezuela ya no había ánimo, y este 2019 ha venido levantando la esperanza por el apoyo internacional de los últimos días, es muy importante y decisivo. Rusia, China, Cuba, un sector de los árabes y parte de América Latina apoyan a Maduro, pero qué intereses tienen en Venezuela. La mayoría no son parciales porque no están defendiendo un sistema sino a una persona, que es la que les garantiza el retorno de lo que han invertido”.

Humberto Enrique González, docente de Arquitectura en la U. Católica de Manizales

“Por primera vez hay una situación esperanzadora, hasta el mes pasado no se sabía qué podía pasar. Confiamos en lo que está haciendo Juan Guaidó, y el apoyo internacional es muy valioso. El régimen, al no tener apoyo internacional, se queda sin una de sus piernas. A pesar de que Rusia y China lo están apoyando no se van a arriesgar a entrar en un conflicto diplomático, político o bélico; a pesar de los intereses en el petróleo. La Unión Europea y Estados Unidos dan ocho días para que se convoque a elecciones limpias. Maduro tiene dos opciones: convocarlas o está fuera del juego. Pedimos que en las movilizaciones haya menos represión, que no haya más muertos; en dos días hubo 14 muertos, todos por herida de bala, el régimen sigue jugando al miedo”.