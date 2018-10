La antigua Terminal de Manizales será centro de negocios

MARTHA LUCÍA GÓMEZ

LA PATRIA | MANIZALES

En febrero del 2012 solo había cuatro locales ocupados en lo que fue la Terminal de Transporte de Manizales, una construcción de tres cuadras sobre la Avenida Bernardo Arango, que dejó de serlo el 29 de abril del 2009 para trasladarse al sector Los Cámbulos. Desde entonces a Infimanizales, propietario del 93% del bien, le ha sido imposible conseguir un inversionista que compre o alquile.

La estrategia ahora es convertir este predio en un centro integrado de negocios, al que primero llegará People Contact y le seguirá Infimanizales, anunció ayer el alcalde, José Octavio Cardona. El Invama, otra entidad descentralizada de la Administración Municipal, también fue invitada a trasladarse a este lugar.

"People tenía un contrato de arrendamiento que se vence en noviembre próximo, pagaba $23 millones mensuales, pero hoy tiene caja para comprar el espacio en la antigua Terminal y trasladarse. También decidimos trasladar allí a Infimanizales y poner en venta los pisos que ocupa en el edificio del Centro o arrendarlos, y tenemos un negocio con el que el Invama podría terminar llegando allá", manifestó el alcalde.

LA PATRIA habló con los gerentes de las tres entidades para conocer sus puntos de vista.

People Contact

Luis Fernando Mejía afirmó que se trasladarán para la antigua Terminal, pero que todavía no hay fecha. "Estamos revisando el tema. La migración tecnológica y el traslado de equipos está en etapa de planeación, es lo más complejo".

Agregó que aún no saben si les renuevan el contrato de arrendamiento en la sede actual del barrio Belén o llegan a un acuerdo con los propietarios del inmueble para que les alquilen por unos meses. "Posiblemente compremos un piso en la antigua Terminal, para que por primera vez, en 11 años de existencia, seamos dueños de una sede. Estamos esperando un avalúo para ver cuánto vale ese piso. Esperamos que el traslado se concrete en los próximos días".

People se enfrenta a investigaciones de Contraloría, Procuraduría y Fiscalía por haber construido, entre el 2010 y el 2011, con dineros públicos en un bien privado en el barrio Belén. Fue una edificación de dos pisos en la que se gastaron $1.454 millones. Mejía señaló que estos procesos están en curso y recaen en administradores anteriores.

Infimanizales

Para Andrés Mauricio Grisales, la idea de abrir un centro integrado de negocios es una solución para la ciudad. "Infimanizales ha sacado cinco veces la licitación para enajenar la antigua Terminal y no ha sido posible. Han venido inversionistas, nos reunimos, y cuando sacamos la licitación nadie se presenta. Le propusimos al alcalde que estamos dispuestos a montar nuestras oficinas en la antigua Terminal, teniendo en cuenta que es mucho más fácil vender o alquilar los pisos que ocupa hoy Infi en la torre B de la Alcaldía".

La idea, además, es una apuesta por la reactivación económica del sector. "Por qué no volver la antigua Terminal en un centro integrado de negocios. El primero en llegar será People Contact, que podrá pagar el arrendamiento a la misma Alcaldía, si todavía no puede comprar el piso. Sería para la misma bolsa del Municipio, no para terceros".

Según el gerente, a los inversionistas les ha resultado complejo tener alrededor de 52 dueños de 90 locales en la antigua Terminal, que es una propiedad horizontal "Seguiremos con ellos (propietarios) tratándoles de comprar para consolidar el sitio, y que no estén invirtiendo más en administración y en predial de locales vacíos. Les hemos ofrecido el valor del avalúo catastral, pero siempre esperan por encima".

En el centro de negocios utilizarían el 93% propiedad de Infimanizales. "En los espacios donde están los terceros no vamos a hacer nada. La Terminal le genera al Municipio $435 millones anuales en administración, por eso sería un ahorro. Además, cuando ya esté funcionando muchas otras entidades se van a querer ir para allá".

Invama

José Fernando Mejía aclaró que Infimanizales les hizo la invitación para adquirir un espacio en la antigua Terminal. "Estamos mirando despacio si nos pueden adecuar áreas para parqueaderos de la parte operativa de alumbrado público y unas bodegas. Hay una intención, no es un hecho. Se está mirando con Planeación la posibilidad de que operativamente podamos estar. En caso de darse el negocio, lo que haríamos es vender las instalaciones que tenemos en el barrio Los Alcázares, y con ese dinero comprar en la antigua Terminal. Vamos a sacar el proceso para contratar el avalúo del predio".

Requieren de unos 2 mil metros cuadrados: 700 para el área administrativa, 300 para bodegas y mil metros para patios. En la sede actual que ocupan es de 3 mil metros cuadrados.