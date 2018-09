En el barrio Aranjuez perdieron hasta el precio de sus casas

DIANA LORENA GUTIÉRREZ

LA PATRIA | MANIZALES

La casa de Hernán Giraldo es la número 72A-63 de la carrera 40 en Aranjuez, donde el 19 de abril del 2017 un desprendimiento de tierra del Morro Sancancio acabó con tres vidas y dos viviendas.

La compró hace 10 años en $47 millones. "Le metí $40 millones más, o sea que me salió en $80 millones. Hace siete meses la avaluaron en $187 millones. De ella queda un pedazo que quedó parado esa noche. En Corpocaldas nos dicen que las casas no se pueden recuperar porque están en alto riesgo, pero si me dicen que vuelva, yo regreso. También me han dicho que somo candidatos para una casa en el barrio San Sebastián. No sabemos nada de eso. Necesitamos saber si la van a tumbar, pero guardo la esperanza que no la tumben, porque puedo recuperar lo que quedó".

Hernán dice que los tienen en el olvido. "La Alcaldía nos dio $1 millón 700 mil, con lo que pagamos un mes de rriendo en otro barrio. Nos ordenaron evacuación definitiva. Hemos andado como alma en pena".

Sostiene que los arriendos en Manizales están muy elevados, por ahora paga alquiler en el barrio Alta Suiza, pero ya ha pasado en esa condición por El Palmar, Chipre y Fátima con su esposa, sus hijos y un nieto. "Acá pagamos $1 millón 100 mil por cuatro habitaciones para seis personas, mientras que en Aranjuez cada uno tenía su cuarto. Era una casa hermosa de 280 metros cuadrados, dos baños, patio, cocina grande, terraza y solar, y la parte de abajo la teníamos alquilada. El Morro nos arrumó como 10 metros de casa".

Pudo regresar

Mary Muñoz Castaño, de 72 años, es ama de casa. Prepara tamales y morcilla para vender y de allí deriva su sustento. Su casa en Aranjuez es la 73A-13. Por la tragedia del 19 de abril del año pasado estuvo evacuada cinco meses. En noviembre cumple un año de estar viviendo de nuevo en ella.

"A mi casa no le pasó nada, ni una gota de pantano, pero nos evacuaron por prevención. Somos cuatro personas, nos fuimos a vivir cerca de La Galería donde una hija, de arrimada; luego conseguí por Los Agustinos, donde pagaba $500 mil más servicios. La cuenta al finald el mes se me subía a $700 mil. De la Alcaldía, el primer mes me dieron $250 mil, el segundo $500 mil y no me volvieron a dar nada. Con la venta de tamales pagué arriendo".

Mary vive con su pareja, una hija y una nieta. Agrega que lo único que le pasó a su casa, mientras estuvo evacuada, es que le robaron el cableado eléctrico. Dice que su casa está avaluada en $120 millones, pero que no está en venta. La compró hace 51 años y cree que no le darían lo que vale. Tampoco se quiere ir de allí. La propiedad es de dos plantas, cuatro habitaciones, dos baños, cocina y patio.

Sin clientes que valoren

María Lucy Ceballos hace parte del grupo de habitantes que sigue evacuado. La Unidad de Gestión del Riesgo (UGR) manifiesta que su casa aún es inhabitable. "La compré por $130 millones, dos años antes de la tragedia. No tuvo daños, pero por ahí me dicen que el Morro en cualquier momento se viene. Cuando evacuamos, los ladrones nos robaron los lavamanos, las tuberías y las divisiones de los baños. Yo vivía de esa casa. Tenía dos rentas, la parte de arriba la alquilaba en $500 mil y los bajos en $400 mil. A los inquilinos que evacuaron les dieron ayuda. Nosotros no recibimos nada y me tienen muy perjudicada, pagaba arriendo de la plata que me entraba de mi casa. Ya ni la puedo habitar ni alquilar y debo seguir pagando arriendo donde vivo, en un apartamento por Versalles".

A pesar de esta situación, María Lucy no contempla vender, no porque quiera conservar la casa sino porque clientes no resultan. "Si me dan $100 millones los recibo. Me han ofrecido hasta $75 millones. Quieren que uno regale la casa, y tampoco, pues está en buen estado y no le pasó nada".

Ya hay fechas para regresar

Jairo Alfredo López, jefe de la Unidad de Gestión del Riesgo, cuenta que en la emergencia del 19 de abril evacuaron 140 viviendas, para un total de 478 familias. "Hoy tenemos 19 viviendas que permanecen evacuadas de forma preventiva. Está proyectado que el 28 de noviembre de este año, al costado derecho de la cuadra afectada (mirando de frente al Cerro) puedan retornar las familias, y el 28 de febrero del próximo año, las del lado izquierdo, conforme al avance de las obras. Quedarían solo 7 viviendas evacuadas, que fueron pérdida total, y 4 más que demoleríamos. A quienes perdieron sus viviendas se les incluyó en el registro único de damnificados. Es decir que están postulados para recibir una vivienda en el programa de vivienda gratis del Gobierno, que tiene su primera fase para junio del 2019. Se supone que con las obras que se han adelantado se ha mitigado el riesgo. Los que siguen evacuados es porque el avance de las obras aún no lo permite".

Quejas de habitantes

José Leonel Grisales

Me fui tres meses, pero volví para que no me saquearan la casa. Viviendas de $200 millones ahora valen $80 millones.

José María Jiménez

La situación ha mejorado porque ha vuelto gente por obligación. Ya no hay plata para pagar arriendo por fuera.