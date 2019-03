Darío Augusto Cardona S.

LA PATRIA | MANIZALES

La situación política del vecino país ha hecho que muchos venezolanos lo abandonaran por la persecución política, la inseguridad, la falta de alimentos, un sistema de salud que no funciona y una educación fallida. Las personas huyen de la represión del gobierno hacia quienes sean opositores. Buscan con añoranza la libertad en otro país.

LA PATRIA habló con ciudadanos venezolanos, quienes contaron sus historias con melancolía y a la espera de un mejor mañana.

La inseguridad y la amenaza

María Gabriela Rodríguez Vergara es de Mérida. Se graduó en el 2001 como abogada. Trabajó en una oficina multidisciplinaria de abogados, contadores y administradores. “Allí me encargaba de la parte civil y mercantil de los casos. El trabajo se interrumpió porque quedé embarazada y tuve problemas, pues perdí mi bebé. Me retiré y me dediqué a ejercer mi otra carrera: Técnico Superior en Turismo con Especialización en Servicios Turísticos y Organización de Eventos. Mi último trabajo fue en un colegio”. Llegó a Colombia a finales de julio del 2017 con el esposo y sus dos hijos, uno de 19 años y el otro de 13.

La inseguridad que vivía en Mérida en esos momentos hizo que la familia tomara la decisión de salir de Venezuela. Cuenta María Gabriela que su esposo, quien era médico en un hospital, al igual que el resto del personal de la institución, fueron atracados por pandillas y luego, en otro episodio, toda familia fue asaltada en la calle por sujetos armados. “Estos hechos nos motivaron a tomar dejar el país”, explica.

María Gabriela montó un pequeño emprendimiento de pastelería en Manizales que se llama Mac Pastelería Artesanal, en donde realiza pastelería creativa y de nuevas tendencias. Desea la libertad para Venezuela.

Se acabaron las garantías laborales

Anahy Breisse Ramos es una venezolana de Caracas. Ella es líder de la comunidad venezolana en Manizales. “Llegué a Colombia por una invitación que me hizo mi cuñada para acompañar y apoyar a mi sobrina que estaba estudiando. Yo en Venezuela trabajaba de manera independiente como asesora comercial en las áreas de mercadeo y publicidad. Elaboraba periódicos para la cámara petrolera hasta que en mi país se acabaron las garantías laborales”.

En ese momento, Anahy decidió irse para Colombia, pues se complicó su situación de trabajo. Hoy labora como asesora independiente en Manizales que ofrece servicios de publicidad en línea. “Pido conciencia para Venezuela y que sus gobernantes tengan misericordia con el pueblo que pasa necesidades. El cambio arranca en uno mismo y todos hacemos el gran cambio. Una intervención militar no es lo mejor, pues quienes no lo hemos vivido no podemos decir que es lo más lógico solo para salir de un Gobierno. Se deben agotar todas las instancias. Lo último sería la intervención que causaría un caos grave”.

Sin leche para mi hija

Dariana Anahys Jurado Colorado residía en la ciudad de Maturín, del Estado Monagas, en la región nororiental del país. Estudiaba Administración y Mercadeo. “Entonces comienzo mi práctica de carrera en una constructora, donde luego me quedo como administradora. Mi esposo se vino para Colombia hace seis meses a conseguir empleo. Tenemos dos niños”.

Dariana se quedó en Venezuela con sus hijos, quienes preguntaban por el padre, a quien solo veían esporádicamente por video llamada. Lo que motivó su salida del país fue no tener cómo alimentar a su hija, en aquel momento de dos años, que necesitaba leche, la cual escaseaba entre los productos del vecino país.

“Hoy no tengo un trabajo estable. Estoy probando con la publicidad en internet. En Manizales, los están niños estudiando. Uno está en jardín y el otro, en el colegio León de Greiff. Más que un cambio de gobierno se necesita dejar la mentalidad de que todo sea fácil y regalado”, afirma.

El título, colgado en una pared

Daniel Sánchez llegó a Manizales hace ocho meses. “Soy de Maracay, Estado de Aragua. La situación que vive mi país es insostenible. Soy padre de familia de dos hijos y uno con un salario mínimo no alcanza ni para comprar un kilo de carne. Por eso tomé la decisión de venirme. Decidí dejar mi titulo de ingeniero informático colgado en una pared de mi casa. Vendí el carro y me vine con mi esposa y mis hijos”.

Se graduó de la Universidad de San Juan. Tiene 10 años de experiencia trabajando con paginas web. Cuenta que una dictadura gobierna Venezuela que reprime a sus ciudadanos cuando salen a la calle y que todo es un problema.

“Ahora soy vendedor informal en Manizales. Vendo galletas en las busetas y, gracias a Dios, me va bien. Sobrevivimos. Mis hijos estudian cerca de Fundadores, barrio en donde vivo”.

Sin embargo, la situación política actual del país llena de ilusión a Sánchez. “Veo en el presidente Guaidó una oportunidad para Venezuela. Deseo la libertad de mi patria y poder regresar.”

Sentimientos encontrados

Daniel Alejandro Salazar Marín, de Mérida, era jugador profesional de fútbol en esta ciudad. “Firmé mi primer contrato con el equipo Estudiantes de Mérida a los 17 años. De ahí pasé a la segunda división con el equipo Margarita Fútbol Club. Al año y medio jugué con Caracas Fútbol Club, en donde estuve dos años. Mi posición era central”.

Varios factores lo obligaron a dejar el vecino país. La crisis de Venezuela convirtió la zona de Caracas en donde vivía y estaba la sede del equipo en un lugar peligroso. “El equipo de Caracas no me dio el pase para volver al equipo de Mérida. Entonces me quedé sin jugar”.

Recuerda que en esa época comenzaron las llamadas guarimbas (barricadas). Asegura que los ciudadanos las elaboraban con escombros, piedras y palos para protegerse de los colectivos y de la Guardia Nacional que hacen la represión.

Llegó a Manizales, en donde lo acogieron unos familiares. En ese momento no sabía qué hacer. Retomó el fútbol, gracias a la oportunidad de equipos locales. “Jugué en torneos con el equipo La 33, de Carlos Cardona, pero ya no puedo hacerlo por una lesión. Logré una beca deportiva en la Universidad Autónoma. Estudio doble titulación en Administración de Empresas y Negocios Internacionales”.

Tiene muchos sentimientos encontrados cuando le preguntan por su tierra. “Lo único que deseo es que todo se restablezca y que esta narcodictadura salga del poder”.