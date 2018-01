MARTHA LUCÍA GÓMEZ

EL PREGONERO | MANIZALES

La Feria terminó y al alcalde, José Octavio Cardona, le dejó una laringitis por los trasnochos y los cambios de clima, pero está contento por lo que logró en este festejo con su gerente del Instituto de Cultura y Turismo (ICT), Héctor Fernando Ortiz.

"El balance para mí es muy positivo, no porque lo concluya sino porque la gente sintió que fue una Feria muy incluyente, el alto número de espectáculos públicos permitió que la gente más pobre tuviera Feria. La seguridad funcionó muy bien, los manizaleños tuvieron una semana, que salvo el agua, fue para no olvidar", asegura Cardona.

Ortiz agrega que el trabajo de un año se vio reflejado durante la semana que pasó, "cuando propios y visitantes disfrutaron de una Feria que sigue siendo la mejor de América".

Por los derechos

- ¿Cuántos asistentes calculan en la Feria?

José Octavio Cardona (J.O.C.) Más o menos 1 millón y medio, 10 o 15% más que en la Feria del 2017. Es histórico lo ocurrido en la Plaza de Bolívar porque en todos los conciertos se quedó gente por fuera, a pesar de la lluvia la gente no se movió, y en el circo, todos los días se quedaron 400 personas por fuera. El Teatro Los Fundadores, todos los días estuvo lleno, igual la Feria en tu Barrio. Al desfile de Las Naciones acudieron unas 300 mil personas. La Media Torta no tuvo el comportamiento de otras ocasiones, esperábamos más; por la lluvia no tuvo la respuesta esperada el Festival Retro y tuvimos que suspender dos días Manizales Grita Tango.

- La cabalgata fue buena en asistencia, pero en Campohermoso se quejaron porque no les avisaron que iba a salir de Villa Pilar, se tuvieron que quedar encerrados por horas y los caballos dañaron zonas verdes y jardines.

Héctor Fernando Ortíz (H.F.O.) Cambiamos el recorrido para mejorar la movilidad en la ciudad. Esperábamos cerca de 2 mil caballos, y resultaron por lo menos 2 mil 500, lo que desbordó la expectativa del evento. Hay cosas por mejorar.

- ¿Quién les va a reconocer los daños a estos ciudadanos?

J.O.C. Queríamos que la cabalgata durara dos horas menos, con el número tan alto de caballos no lo logramos, pero hay que tener en cuenta que ese solo evento la trae a la ciudad 3 mil visitantes contando jinetes, acompañantes, palafreneros, y que los recursos son para obras sociales. La Alcaldía y el Club 20/30, como organizadores, deben responder por los daños. Asumo la culpa, pero pasa la Feria y la orden es recuperar las zonas verdes.

- Cali terminó con la cabalgata, ¿usted la mantendrá como evento de Feria en zona urbana?

J.O.C. El evento que más problemas me trae como alcalde es la cabalgata, igual la gente me dice que acabe con los toros, pero hay que ser responsable. Todo el mundo tiene derechos. Mientras la gente de los caballos y de los toros guste de esas actividades y no le hagan daño a nadie, nos toca asumir el costo. Habrá que hacer correcciones.

Boletería

- Usaron la modalidad de entrega previa de boletas para eventos públicos, lo que a muchos les disgustó porque se quedaron por fuera, ¿qué evaluación hacen de esta estrategia?

J.O.C. Entregamos cerca de 80 mil boletas. Funcionó bien porque se entregaron en un solo sitio, los Fundadores, y se posibilitó escoger dos eventos. A la gente le pareció incómodo, difícil y molesto hacer las colas. No queríamos, pero al final se dio, que reclamaran cuatro boletas y volvieron a hacer fila por otras cuatro. Por eso hubo venta de esas boletas.

- Para freestyle repartieron la boletería, pero tuvieron que habilitar una tribuna adicional por la cantidad de gente y se desordenó el evento, ¿por qué?

J.O.C. Antes con la habilitación de la tribuna se organizó. La Alcaldía tiene un principio, si el evento es a las 7:00, empieza a las 7:15 y en estos últimos minutos entra todo el que esté en la fila sin boleta. Por eso todo el Estadio quedó habilitado y no tuvimos gente afuera. Reconozco que el organizador falló con la logística, porque estaba preparado para un evento y le resultó el doble, no sabíamos que la gente amaba tanto eso. Tuvimos más gente que en los juegos pirotécnicos (15 mil personas). Reconocemos que hubo venta de boletería, pero la Policía capturó, no solo en ese sino en muchos eventos, a quienes lo estaban haciendo o con boletas falsas o cédulas falsas.

- ¿Continuarán entonces con el mecanismo de entrega anticipada de boletas?

J.O.C. Sí, pero la boletería ya no se podrá entregar la última semana, hay que hacerlo siquiera con 20 días de anticipación.

- ¿Qué va a pasar con los turistas que no pueden estar tan pronto en la ciudad?

J.O.C. y H.F.O. Tienen que aplicar a la otra dinámica, los que están en la fila sin boleta entrarán 15 minutos después de la hora de inicio. Como ocurrió el sábado para la velada de Elección y Coronación de la Reina Internacional del Café, el Teatro se llenó, y 600 personas ingresaron aunque no tenían boleta.

Quejas

- Hay quejas porque en la Plaza de Bolívar usaron el espacio de los ciudadanos como zona de palcos para gente de la Alcaldía, ¿cambiarán esta distribución?

J.O.C. Asumo que nos equivocamos, hubo muchos palcos, fue un error. Tenemos un problema es con los patrocinadores y artistas que exigen estos palcos para participar, y un patrocinador de una noche en Plaza de Bolívar vale $150 millones. Di instrucciones para que no dejen más de 10 palcos para la Alcaldía y 10 para patrocinadores, no tenemos porque tener 40, como hubo; además las zonas VIP no pueden seguir teniendo sillas, la gente debe estar de pie. Le estamos quitando por lo menos mil cupos a la gente.

- También hubo ocupación, con gente de la Alcaldía, en los palcos callejeros para ver los desfiles.

J.O.C. y H.F.O. Como alcalde dije que en dos palcos reservaran la fila de adelante, y en el resto de graderías dejaran subir la gente, todos estuvieron llenos. El resto de palcos fueron de patrocinadores.

- Se dijo que los juegos pirotécnicos duraban una hora para la parte externa, pero fueron 45 minutos, ¿qué pasó?

J.O.C. Ese es un evento privado de Chec, no de nosotros.

- Por redes sociales se quejaron por la reacción grosera del alcalde para retirar a personas que portaban camisetas con imágenes políticas y que querían ingresar a eventos de Feria, ¿fue así?

J.O.C. La orden fue clara, los partidos pueden hacer su campaña, pero no se pueden meter a los eventos con camisetas y a repartir publicidad. Me le arrimé a una señora y cordialmente le pedí que se retirara, no quiso y le ordené a la Policía que interviniera. Incluso un candidato me escribió pidiéndome excusas.

- También hubo desorden en la carpa olé, ¿cuál fue el problema?

J.O.C. y H.F.O. Hubo una menor de edad con cédula falsa y dos riñas. Tocó conseguir un equipo para verificar que el portador de la cédula si fuera. No queríamos cerrarles el negocio.

- La gente pide más desfiles, ¿los aumentarán?

J.O.C. No hay que aumentarlos, hay que organizarlos. El más grande error de la Feria fue haber echado juntos el desfile de bienvenida de las reinas y el yipao, que se gana un lugar solo y por eso haremos un desfile aparte.

Otros datos de la Feria

* El costo pasó de $4 mil 200 millones para la del 2017, a $7 mil 200 este año.

* La Feria del 2017 tuvo 17 patrocinadores y la pasada se hizo con 51.

* Decomisaron lechonas, arepas, panes y otros alimentos en mal estado.

* El alcalde explicó que cada siete años cambia la fecha de la Feria porque está estipulado que debe hacerse desde el primer domingo de cada año.

* El mandatario reconoce que llegó mucho vendedor informal, y no tuvieron capacidad de reacción para sacarlos.

* Lea el balance de seguridad en la página 12.