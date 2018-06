Ante la negativa del gerente de la Asociación Cable Aéreo de Manizales, Herman Loaiza, para asumir la curul que dejó el exconcejal del Partido de la U y expresidente de esa corporación, Hernán Alberto Bedoya, lo hará quien sigue en la lista de votos de esa colectividad: el licenciado en Educación Física Diego Fernando Espinoza Benjumea.

Loaiza prefirió quedarse en su cargo. Dijo ayer a LA PATRIA que aunque hay denuncias de organismos de control sobre posibles irregularidades en la Asociación, ocurridas entre el 2016 y el 2017 cuando aún no era el gerente, quiere permanecer para aplicar correctivos. "No ha sido fácil, pero tampoco podemos salir corriendo. El alcalde me respaldó".

Espinoza Benjumea milita en el Partido de la U línea penaguista, fue secretario de Deporte en Manizales y desde hace dos años y medio labora en la Gobernación de Caldas como jefe de Deportes y Alto Rendimiento. Habló con este diario sobre su aceptación.

Va otra vez por la curul

- ¿Aceptará la curul en el Concejo?

Sí. Estoy esperando que el presidente me notifique. No voy con rodeos, la cosa la tengo clara. Tenía pendiente una conversación con el gobernador, quien no quiere que me vaya, pero que si es mi decisión, me deja libre.

- Bedoya ganó por la U, pero votó siempre con los liberales. ¿Cuál va a ser su posición política?

Sigo en la misma línea del Partido de la U, con el diputado Juan Sebastián Gómez, aunque estaba fuera del tema político. Percibo que en unas cosas vamos bien y en otras no tan bien.

- ¿Se unirá a las bancadas de oposición, entre las que está la U, o se irá con el oficialismo?

Llego como concejal nuevo y a aportar. Manizales no necesita oposición sino control político. Las cosas que están bien se deben desarrollar, y lo que no, se deben corregir. No es que sea amigo o no del alcalde; los concejales están para orientar el desarrollo de la ciudad.

- ¿Buscará repetir curul en el Concejo y se postulará para las elecciones del 2019?

Si voy al Concejo es porque pretendo aspirar de nuevo, voy con toda a buscar otra vez la elección. Subo por un grupo que tiene que ver con deporte, cultura, respeto a la diferencia.

Asumiría el jueves

Orlando Quiceno Gallego, nuevo presidente del Concejo de Manizales, señaló que enviaron a la Registraduría el documento en el que consta que Herman Loaiza no acepta la curul y piden que les indiquen oficialmente quién sigue en la lista de la U para notificarlo. "Nos dijeron que lo enviarán entre hoy y el martes, y como ya hicimos contacto con Diego Espinoza, quien tiene toda la documentación lista, se podría estar posesionando el jueves".