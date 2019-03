Concejo de Manizales y personera municipal parten cobija

18 concejales, de 19 que son en Manizales, votaron el 5 de enero del 2016 a favor de Tulia Elena Hernández Burbano para que dirigiera la Personería Municipal. Tres años y casi cuatro meses después la están señalando, y algunos hasta se arrepienten de haber votado por ella.

El límite de esta tensa relación fue el miércoles, cuando Hernández dejó de asistir a una sesión en el Concejo a la que la habían convocado por cartas para escuchar las respuestas del gerente de Emas. Era la continuidad de la sesión del 14 de este mes, cuando ella asistió invitada informalmente y en la que expuso señalamientos contra esa empresa de aseo.

Tres concejales coinciden en las quejas, y el liberal Rafael Torregrosa las confirma públicamente.

Argumentos

Dice que les preocupa que Hernández ha ido a barrios de la ciudad a denigrar del Concejo. “A decir que no sirve, que hay que cambiarlo, que hay que saber elegir a los concejales y que hay que tomar decisiones. Está promoviendo a sus candidatos, y los puede apoyar, pero preocupa es que esté participando en política. Hay unos audios, pero voy a esperar el momento propicio para entregarlos a las autoridades”.

Torregrosa agrega que la personera se está extralimitando en sus funciones al hacer aseveraciones contra Emas y pedir información de contratación y de estados financieros, cuando las empresas que se rigen por el régimen privado no están bajo el control de la Personería.

Los concejales indican que todo comenzó en agosto, cuando vino el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, a una audiencia pública a la Universidad de Caldas donde se habló de los problemas ambientales de Río Blanco. “Se filtró la información que ella hacía parte del chat Todos por Río Blanco, del que ya salió, y por el que hizo ciertos comentarios que han molestado a los concejales. Se está dedicando a perseguir a los concejales”, indica Torregrosa.

Rematan las quejas diciendo que la personera debe rendir un informe anual, según los artículos 106 y 107 del Reglamento Interno del Concejo y la Ley 136, sin que tengan que enviarle cuestionario con preguntas, pero que Hernández solo ha acudido una vez, y le suman que está presionando a funcionarios de ese Ministerio Público. “Volvió la época de la esclavitud a la Personería, una presión que no se la aguantan, los está negriando”, concluye Torregrosa.

Responde la personera, Tulia Elena Hernández

1. Presunta participación en política

Que se presente la situación enmascarada para hacer una persecución personal, ya es una carga por la que tienen que responder quienes afirman eso. Esperaría es que lleven esto a las autoridades competentes, como la Procuraduría General de la Nación, para que investiguen y obviamente sustentado en pruebas.

2. Supuesta extralimitación de funciones en sesión con Emas

Asisto el 14 de marzo a la sesión del Concejo como invitada, no para hablar. Me sorprenden con que tengo que pasar al atril, sin preparación ni información. La Ley 136 dice que cuando la corporación necesita la intervención de un funcionario debe convocarse cinco días antes con el cuestionario. Noto que algunos concejales arman una encerrona: uno me reta a un debate técnico personal, otro me pregunta por qué estoy requiriendo información de Emas y otro me dice que justifique por qué afirmo que la Personería no es de control político. Volver a aceptar a asistir al Concejo sin un cuestionario es seguir poniendo en cuestionamiento la entidad que regento.

3. Defensa de Río Blanco

Sería bueno ver el chat que mencionan, las cosas no son solo afirmarlas y hacer una campaña de desprestigio. Todo lo que me está preguntando forma parte del paquete que salió esta mañana -ayer- para la Procuraduría General de la Nación para que establezcan unas medidas previas e intervenciones preventivas. Tengo la entidad abierta para que investiguen.

4. Posible persecución contra concejales

Los reparos son por temas que se han ventilado por la Procuraduría, relacionados con asuntos de intereses particulares con temas de urbanismo y ocupación del territorio. El trasfondo de esto son unos intereses marcados con los usos del suelo y que favorecen a unos particulares. No quisiera ahondar porque esas investigaciones no tienen qué ver con lo que hoy tratan de enmascarar y poner como cortina de humo.

5. Negativa a ir al Concejo para rendir informe

No he ido porque no me han citado ni me han llamado a rendir cuentas. De hecho cada año pongo a disposición del Concejo el informe de gestión anual.

6. Presunta presión laboral

Quisiera ver las denuncias. Si exigir que cumplan con el horario y con las funciones; si ponerme al frente de quienes se han metido a mi despacho a que me amenacen, es ser negrero, seguiré siendo negrera.