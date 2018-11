Aviturismo, fortaleza para Manizales

DIANA LORENA GUTIÉRREZ

LA PATRIA | MANIZALES

Los avistadores de aves buscan especies que nunca hayan observado, ese es un motivo que los trajo a Manizales para participar en el VII Congreso Internacional de Aviturismo, que ayer llegó a su segundo día.

LA PATRIA habló con 15 de ellos para saber cómo ven la ciudad en este tema. Algunos destacaron la biodiversidad de la región, unos no sabían que existía Manizales y pisan estas montañas por primera vez, y para otros será imposible no volver, pues siempre encuentran nuevas especies de aves.

Ayer fue el primer día del Simposio de educación, que forma parte del Congreso. Hubo talleres, ponencias y salidas de campo. Hoy hay un acto protocolario de instalación, salidas a observar aves, foros y más conferencias.

Qué opinan de Manizales y qué vienen a buscar

Martha Argel, Brasil

Es mi primera vez en Manizales. Vine a buscar pájaros que nunca he visto. Me gustan los chiquitos y coloridos. Sé de esta ciudad por sus aves, pues en ferias en Brasil y Argentina he visto invitados manizaleños.

Luisa Fernanda Puerta, Chocó

No conocía a Manizales, pero sabía de su diversidad, sus montañas. Mi interés principal es la Feria de Aves, había que aprovechar que por primera vez es en Colombia. No busco ningún ave específica, solo vine a aprender y a conocer.

Steve Sánchez, Perú

He venido varias veces porque es un destino interesante, lleno de pájaros y con una infraestructura creciente en hoteles y ecoturismo. Hay muchas aves, pero sobre todo mucha comodidad para estar. Busco aves migratorias que vienen de Norteamérica. En menos de una hora, acá en el Recinto, he visto 10 especies diferentes, entre ellas la Setophaga fusca y la Parkesia noveboracensis.

Mery Molina, departamento de Antioquia

Es mi primera vez en Manizales. Como hago parte de una red de turismo, vine a capacitarme y a ver cómo manejan acá el aviturismo para aplicarlo en mi región.

Vanessa Serna, departamento de Risaralda

Soy biológa y presentaré un póster mañana. Vi un curso de ilustración que me interesa. Sé poco de aves, pero esta es la ocasión propia para aprender.

Samuel Gómez, Manizales

Soy diseñador industrial manizaleño. Vine al congreso a educarme en aves y en aviturismo. Muy buena logística y unos invitados maravillosos. Vine más que todo por capacitarme y hacer networking (relaciones empresariales, oportunidades de negocio y búsqueda de clientes potenciales).

Guto Carvalho, Brasil

He venido varias veces. Manizales es muy rica en aves, la gente es muy buena y hay muy buen café. Solamente entre Ríoblanco y el Nevado del Ruiz he visto 200 especies de aves. Quiero ver las que me faltan, tengo una lista y las voy a buscar. Solo hoy -ayer- en la mañana ya he visto 40 especies diferentes en el Recinto.

Natalia Montoya, departamento de Risaralda

Manizales, a diferencia de otras ciudades, le da la relevancia que corresponde al aviturismo. Están muy organizados. No busco un ave específica, solo aprender.

Dorian Noel, Francia

Es mi primera vez en Manizales. Son un destino conocido en aviturismo. Apenas estoy conociendo la ciudad y ya he visto aves sin siquiera hacer salida de campo. Estoy esperando las salidas para ver muchos pájaros, conocer gente y aprender mucho de los talleres.

Camilo Maldonado, Chile

No conocía esta ciudad, pero lo que he visto es que tienen unos paisajes increíbles. Había averiguado de Manizales por internet y por referencias con amigos colombianos. Hoy mismo - ayer - saldré a buscar aves. Quiero ver dos que sé que están acá: el águila arpía y el tucancito esmeralda. Los tengo dibujados y espero verlos.

Susana Gómez, Argentina

Soy observadora de aves, veterinaria y hago salidas de campo en Argentina. El año pasado escuché, en Chile, sobre Manizales y me propuse venir. Estoy maravillada con las aves que se encuentran acá. En mi país hay muchas, pero ninguna con los colores de las de esta región. Tienen los pájaros más coloridos que he visto. Estoy tratando de casarlas con mi cámara, ya he visto varias.

Carolina Yáñez, Chile

Soy bióloga marina y vine por el simposio de educación. En el Jardín Botánico vi una tangara dorada, hermosa. Acá he estado en los talleres, muy importantes para que la gente se siga capacitando.

Cristina vega, Uruguay

Soy jubilada y me dedico a buscar aves. No sabía de Manizales, pero me está seduciendo mucho. Es impresionante, por donde uno camina se ven las aves que tienen. Para mi todas son hermosas, desde las más comunes hasta las más exóticas. Es un placer poder verlas y tener el gusto de disfrutarlas. Como dijo alguien en un taller: si las conoces las quieres y si las quieres las cuidas, eso hago.

Ada Liliana Rodríguez, departamento de Cauca

Es una ciudad interesante. Tiene varias reservas y mucho potencial en aviturismo. Vine a aprender del manejo que le da Manizales a sus reservas y al aviturismo con la parte educativa.

Mariana Milienar, Argentina

Sé mucho de aves porque este congreso comenzó en Argentina. Por primera vez piso Manizales y es una maravilla de ciudad, la gente es demasiado amable y estoy aprendiendo del simposio. Es muy importante lo que hacen en conservación. Llegué dos días antes del Congreso y ya he visto 40 especies diferentes en el Recinto. Estoy maravillada con el barranquillo. También vi una tángara y estoy en busca de un quetzal, que me dijeron, está en esta zona.

Programación para hoy

Salidas de observación de aves

Hora: de 5:00 a.m. a 11:00 a.m.

Lugar salidas: carrera 21 con calle 30, detrás del centro comercial Parque Caldas

Conferencias

3:00 p.m. Asian Bird Fair, Mi historia. Michael Chung Lu / Filipinas

4:00 p.m. Cambio Climático y aves en áreas protegidas. Chad Wilsey. Audubon Society / USA

Horario simultáneo

5:15 p.m. Foro: La conservación de las aves en una Colombia en postconflicto. Audubon Society . Avistar Brasil. Guto Carvalho / Brasil . El guiado ornitológico.10 preguntas que todo buen guía debería hacerse para hacer brillar. Evarist MarchSarlat / España . ¿Cuál es el estado del conocimiento de las aves en el departamento de Caldas? David Ocampo / Colombia .

6:15 p.m. Merlin Bird ID: Inteligencia artificial. Bruno Arantes de Andrade / Brasil . Más allá de las listas de chequeo. John Myers / Conservación Internacional Colombia . Creando Productos Turísticos Sostenibles en Áreas Megadiversas / Norby López Granda.

Actividades durante toda la Feria

Se requiere pago de entrada.

-Muestra comercial, exposición de arte, posters científicos y sala de proyecciones. Hora: de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

-Proyecciones: Tango in the Wind 30'. Red de Aviturismo de Caldas. Hora: de 3:00 p.m. a 7:00 p.m.

Exposición de arte y ciencia

Lugar: Centro de Museos Universidad de Caldas. Entrada: libre. Actividades: talleres y charlas. Fechas: hasta noviembre 30. Horario: 8:15 a.m. a 11:45 a.m. y 2:15 p.m. a 5:45 p.m.