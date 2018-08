Aló, aló: para denunciar una agresión

ANDRÉS RODELO

LA PATRIA | MANIZALES

Mariana* estaba en su casa, en la Comuna Ciudadela del Norte. De pronto, su expareja la buscó, pues quería volver con ella. "Hace rato me estaba diciendo, pero no quería nada con él", cuenta. El hombre insistió y la agredió al notar la negativa de la mujer. "Si usted no es para mí, no es para nadie", le dijo tras golpearla. Ocurrió en marzo de este año.

El hecho la dejó mal física y psicológicamente. Decidió llamar a la Línea 123 de Mujer y Género, de la Secretaría de la Mujer y Género. "Me dieron asesoría, me sentí acompañada y me ayudaron a poner la denuncia contra el agresor. El proceso judicial está marchando y estoy mejor", confiesa.

Gladys Galeano, secretaria de Mujer y Género, dice que la mayoría de las víctimas son mujeres, pero también hay hombres (ver infografía). Esteban* es la prueba: "Llamé en enero pasado. Terminé con una novia, quien me buscó en mi casa, en la Comuna Atardeceres. Quiso que volviéramos, me dijo que las cosas no podían acabar. Al darse cuenta de que no quería, me agredió el cuerpo y el rostro con las uñas. Luego me amenazó con un objeto cortopunzante y me herí un dedo al forcejear con ella para quitárselo".

Él también destaca la atención recibida: "Recibí asesoría para demandarla y gestionaron mi atención médica". Esta línea, que funciona hace un año y tres meses, nació para que las personas víctimas de violencia de género e intrafamiliar reciban un acompañamiento: "No solo es para hombres y mujeres, sino también para población LGTBI. Hacemos seguimiento a los casos para que las personas no estén solas", agregó Galeano.

* Se cambiaron los nombres para proteger las identidades de las fuentes.

Procedimiento

La persona llama y contesta un patrullero de la Policía, quien dirige la solicitud a los psicólogos de la Línea 123 de Mujer y Género. Ellos escuchan y prestan la asesoría.