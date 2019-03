A 11 puntos del POT de Manizales se les venció el plazo

MIGUEL ORLANDO ALGUERO

LA PATRIA | MANIZALES

La Alcaldía presentó un proyecto de acuerdo para solicitarle al Concejo de Manizales ampliar los plazos, que ya se vencieron, de 11 puntos del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Necesitan reglamentación técnica para operar. (Ver infográfico).

El debate se ha centrado en la falta de planeación de la Administración municipal, porque sabiendo sus deficiencias en recursos humanos y financieros estipuló términos que no pudo cumplir. Además, la omisión de consulta a los órganos de planeación de la ciudad para efectuar estos ajustes.

Vencimiento

María del Pilar Pérez, secretaria de Planeación, sostuvo que siete de los 18 puntos ya tienen su reglamentación aprobada por decreto, por proyecto de acuerdo o pasaron por el Concejo.

"No se está cambiando ni adicionando nada al POT. Son plazos que requerimos para implementar la normatividad técnica. Esos tiempos no se lograron cumplir por dificultades en procesos de contratación, por los plazos cortos desde la aprobación del POT y porque en algunos casos no se dieron las condiciones técnicas para hacerlo".

Pérez puso el ejemplo del cobro de plusvalía. Se tuvo que repetir el concurso de méritos para la consultoría del cálculo del impuesto, porque el primero se declaró desierto.

"Este contrato fue para definir cuáles son los predios que tienen efecto de plusvalía, el recaudo proyectado por $200 mil millones y cómo será el registro. También hemos tenido problemas con la consecución de los recursos. Además, como algunos puntos ambientales son innovadores, adelantamos con Corpocaldas y la U. de Caldas unos convenios"·

César Díaz, ponente del proyecto y concejal del Partido Liberal, aclaró que la Alcaldía solo adelantó el año pasado los contratos para la reglamentación técnica.

"En la socialización, Planeación puntualizó que los plazos que se vencieron eran los más cortos, un año o seis meses. Se pidió ampliarlos porque no es pertinente dejarle la facultad a la próxima Administración". Agregó que las reglamentaciones se necesitan para mantener vigente el POT.

Dudas

El abogado Manuel Orlando Correa, primer vicepresidente de la Mesa Directiva y concejal del Partido de la U, planteó los siguientes cuestionamientos al proyecto de acuerdo:

* "Lo delicado de esta situación es que ya hay plazos vencidos desde abril del 2018. ¿Es legalizar un hecho cumplido? Hay que mirar de fondo si nosotros estamos facultados como Concejo para revivir unos plazos que están muertos. Una cosa es que hubiesen venido acá antes de que se vencieran esos términos".

* Cuestionó cómo está funcionando la construcción en Manizales, porque para expedir licencias se requieren de la microzonificación sísmica y la Norma Geotécnica. Dos puntos que no están reglamentados.

* Otra preocupación es el riesgo de dejarle a la próxima Alcaldía la aprobación de los puntos faltantes. "En el primer trimestre del 2020 deberían aprobarlos y a eso se sumaría el Plan de Desarrollo. No tendrían el tiempo suficiente para hacerlos porque son procesos eminentemente técnicos".

*Se preguntó si puede existir detrimento patrimonial, ya que el POT estipuló los lineamientos del cobro de plusvalía y su ejecución, pero ese plazo se venció. "¿Cuántos recursos está dejando de recaudar el Municipio por no cobrarlo?".

* Aseguró que la principal razón por la que la Alcaldía no alcanzó a cumplir los términos fue por la falta de capacidad humana y financiera de la Secretaría de Planeación. "Lo advertí cuando se aprobó el POT y la Contraloría hizo lo mismo en marzo del 2018, que no alcanzaría a reglamentar en los plazos. Eran muchos puntos que demandaban recursos y personal especializado, con los que no cuenta ese despacho. Además, fue la misma Alcaldía la que se impuso esos plazos. Ellos se sintieron capaces de hacerlo, pero no pudieron".

*Para Correa, lo más grave de la Administración es que guardó silencio durante este tiempo. "Eso no fue ayer ni la semana pasada, fue desde el año pasado. Prefirieron callar, a pesar de las advertencias de los órganos de control".

*Otra inquietud es el tiempo en que se presenta el proyecto. "Se debió hacer el año pasado porque discutir esto en plena campaña puede generar presión social, debatirse a la ligera o que los concejales terminen pensando en los votos y no en la parte técnica. Incluso, puede servir para favorecer intereses o modificar algo en el camino durante este año".

Angélica María Orozco, presidenta del Consejo Territorial de Planeación y gerente de Camacol

El POT le dio la facultad al alcalde para regular mediante decreto los instrumentos técnicos de organización del territorio. Sin embargo, si el mandatario local presentó a la Corporación este proyecto sí debía indagar al Consejo Consultivo de Ordenamiento, al Consejo Territorial de Planeación y a Corpocaldas, para que emitieran sus conceptos y no se hizo. Este proceso blinda y legitima el proyecto para luego llevarlo al Concejo.

Camilo Vallejo, gerente de la Corporación Cívica de Caldas

Como es una actualización de plazos requiere la revisión de los órganos consultivos. Es un mal mensaje que la Alcaldía esté pidiendo más plazos para normas que él mismo se propuso. Es una forma de reconocer que no se está planeando bien. También es delicado que no se diga nada de la obligación incumplida que tiene la Administración frente a la batería de indicadores, una forma de hacer control. Hasta hoy no tenemos cómo medir el cumplimiento del POT.

Paula Andrea López, secretaria Jurídica

Estamos organizando un informe para explicarle al Concejo el concepto de ampliación. Hay que aclarar que no es una prórroga porque los plazos ya se vencieron, lo que se pide es la autorización de nuevas facultades. Además, como no se modifica lo sustancial o los fundamentos que originaron el POT no vimos la necesidad de acudir a los órganos consultivos de planeación. Lo que se quiere es un ajuste de la parte formal.

Advertencia

La Contraloría de Manizales, en un informe de auditoría de marzo del 2018, advirtió que a pesar de los avances para la ejecución de la reglamentación técnica del POT, había riesgo de vencimiento de plazos.

¿Qué es el POT?

El 31 de julio del 2017 el Concejo de Manizales aprobó con 17 votos a favor y 2 en contra el Plan de Ordenamiento Territorial de Manizales 2017-2031. El POT es un instrumento para que los municipios planifiquen el desarrollo del territorio y la utilización del suelo.