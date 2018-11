Concejal Carlos M. Marín sigue en líos

MARTHA LUCÍA GÓMEZ

LA PATRIA | MANIZALES

El concejal del Partido Alianza Verde en Manizales Carlos Mario Marín sigue casando peleas con otros concejales, incluso con los de bancadas de oposición a las que pertenece.

En el 2016, primer año de ejercicio como concejal, peleó con el liberal Víctor Cortés, al que le reclamaba garantías para intervenir, así fuera salido de tono; este año se enfrentó con Rafael Torregrosa, también liberal, al que criticó por su origen costeño. Desde el sábado, con Margarita Méndez y Manuel Orlando Correa, ambos del Partido de la U que es Partido de oposición, lidia un episodio que ha derivado en señalamientos de presunto maltrato a la mujer y homofobia.

Motivos

Todo se originó el sábado, en una sesión plenaria del Concejo en la que el gerente del Instituto de Cultura y Turismo (ICT), Héctor Fabio Ortiz, rendía informe sobre la Feria de Manizales de este año.

Según los audios de esa sesión, Marín interviene para pedir un informe porque después de 20 años la Feria no dejó ganancias, y explica que esto fue por un contrato que firmó el ICT por mil 500 millones de pesos y que valía realmente 924 millones de pesos. "En un contrato se perdieron 600 millones de pesos. No lo digo yo, lo dice la Contraloría".

Ortiz le responde que esas afirmaciones son falsas, porque tuvieron una auditoría exprés de la Contraloría Municipal que arrojó buenos resultados. "El concejal Carlos Mario Marín está mal informado".

Minutos después, la concejal Margarita Méndez pide la palabra: "La verdad concejal Carlos Mario, tu sabes que poco me dirijo de esta forma, pero necesito hacerlo. Cuando uno va a tener una intervención y está hablando a nombre de la oposición toca revisar quiénes estamos compartiendo de la misma forma y en el mismo tono las intervenciones. No puedes incluirnos. … te pido por favor, que cuando tengas este tipo de intervenciones consultes primero con nosotros".

Más enfrentamientos

Hasta ahí todo parecía un reclamo sin trascendencia. Pero al lunes siguiente, en plena Cumbre de Concejales de la RAP del Eje Cafetero en el hotel Termales El Otoño, cuando Marín exponía, unos cinco concejales se salieron del recinto como símbolo de rechazo por su actuación y maltrato a la concejal.

El martes en la tarde, Correa, como jefe de bancada de la U, firma un comunicado a la opinión pública para "rechazar el maltrato del que fue víctima la única mujer concejal de Manizales por el Partido Alianza Verde en cabeza de su líder y concejal, Carlos Mario Marín, donde (sic) utilizó palabras grotescas contra la corporada que ni vale la pena repetir, pero que sí amerita nuestra voz de protesta por maltrato contra la mujer".

Ese día en la mañana, también en sesión, se escucha en el audio a Marín: "No tengo que referirme a todo lo que han referido (sic) los concejales, honorables entre comillas, porque creo que este Concejo tiene de todo menos de honorable".

Ahí se arma otro zafarrancho, pues el presidente del Concejo, Orlando Quiceno (de Cambio Radical), le responde: "Venga honorable concejal, si no es honorable ahí sí toca levantar esto y nos vamos. Se levanta la sesión y se convoca para mañana -hoy- a las 9:00 de la mañana".

Marín levanta exclama en voz alta: "Mire lo que pasa, mire lo que pasa, no me dejan hablar. Solo por una palabra".

El rifirrafe sigue, y ayer, cuando la emisora UM Radio llama a Marín para que hable de lo sucedido, sostiene: "Les dije la verdad, y es que el Concejo de Manizales tiene de todo menos de honorable, y esto desata una serie de críticas frente a mí, donde (sic) como siempre termina pasando lo mismo, los concejales se desquitan. Se vienen en desaires a decirme que soy un maltratador de la mujer, lo cual es falso..., y se genera una bomba mediática alrededor de este tema. Manuel me dice que falsifico documentos, yo creo que por su condición sexual entonces se convierte en un chismoso".

Versiones

LA PATRIA habló ayer con las partes de este episodio en el Concejo de Manizales.

Concejal Margarita Méndez

"Carlos Mario tomó una vocería y no nos pidió permiso, cuando dijo: en nombre de la oposición pensamos..., ahí ya me incluyó y no es la primera vez. Pedí la palabra y le hice un reclamo respetuoso, eso fue todo. Terminó la sesión y me acerqué a él para conciliar y bajar los ánimos. Me imaginé que iba a encontrar un caballero, pero no estoy dispuesta a dejar pasar por alto lo sucedido. Él se levantó de forma agresiva, levantó las manos, manotió, alzó la voz. Le dije que me mirara a los ojos para decirle por qué había tenido este momento con él. No me escuchó, se fue enojado manotiando agresivamente, porque eso lo codifico como agresividad, y me dice: es que tu no sabes de lo que hablas. Me fui detrás de él porque considero que las cosas no son así, y menos en nuestro honorable recinto, porque para mí sí es honorable. Me sigue doliendo que llegó ayer -martes- y no me habló ni me miró, siento que para él Margarita María Méndez es igual a cero".

Concejal Manuel Correa

"Como siempre él (Marín) y sus manifestaciones, algunas son infundadas, fruto de su pasión y de algunos argumentos que no puede sustentar. Hemos tomado distancia de él porque empezamos a ver que sus métodos no eran correctos, porque ha recurrido a la mentira para defender argumentos, porque durante los debates se volvió una víctima de algo que no es, cuando el reglamento no le sirve y pretende que se manipule para favorecerlo. Fuera de eso ha tenido la osadía de maltratar concejales, en su momento a Rafael Torregroza le dijo que no tenía por qué hablar un costeño en el Concejo de Manizales, posterior a ello sucede lo de Margarita, y hoy hasta por la condición sexual de los concejales trata de hacer un ejercicio discriminatorio.

"Sus formas no las aprobamos. Hasta hace un tiempo fuimos amigos, le dijimos que revisara y corrigiera. Él nunca quiso escuchar los consejos. Ahora la mejor medida es sentar una voz de protesta por lo que hizo discriminando a la única mujer concejal que tenemos".

Concejal Carlos Mario Marín

"No maltraté a la concejal, por el contrario la respeto y siento aprecio hacia ella como concejal y compañera. Sin embargo, si una actitud mía le pareció irrespetuosa, le pido disculpas. La situación fue muy corta, estaba haciendo una denuncia grave del ICT, y la concejal estaba en el baño. Cuando regresa y empieza a hacer su intervención dice que yo no debería hablar en nombre de la oposición. Estaba hablando y haciendo una denuncia pública como opositor a este gobierno. La concejal habla de mí y de pronto cae en cuenta que fue un error y se me acerca al final, inmediatamente le digo: tu no sabes de lo que estabas hablando, me paré y me fui.

"Todo esto, considero es una represalia contra mí, cada que salgo con una denuncia pública se vienen a atacarme. Creo que esto es un chisme de pasillo, no debemos prestar atención a estos temas. No le dije que era una mala concejal, me juzgan de muchas cosas, pero no pienso alimentar la discusión.

"No sé qué tiene el concejal Manuel Correa contra mí, que a veces me quiere y a veces me odia. En repetidas ocasiones ha querido tratar de enaltecer su discurso y volverse persona mediática atacándome. Creo que al Concejo de Manizales le falta mucha altura, decencia y decoro, y eso parte en no dejar hablar a los opositores. No tengo nada contra la condición sexual de las personas. Es el momento de cerrar el tema".

En estudio

Concejales de varios partidos contemplaron hacer una sesión secreta para abordar el tema del concejal Carlos Mario Marín, pero como la clausura de este último periodo de sesiones es mañana ya no alcanzan a hacerla. Le pidieron al presidente, Orlando Quiceno, hacer uso del Reglamento Interno, ya que está facultado para sancionar, conservando el debido proceso, cuando el comportamiento de los concejales no se ajusta a los lineamientos de la corporación. Aún no hay una decisión.