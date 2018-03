Stephen Hawking, un legado en expansión

LA PATRIA | MANIZALES*

El legado del científico Stephen Hawking no solo quedará en la ciencia, como lo asegura Luis Fernando Castillo, decano de Ingenierías de la Universidad de Caldas, sino que sus contribuciones al planeta van hasta lo humanista y lo social.

El físico británico, que falleció anoche a los 76 años, contribuyó a darle luz al enigma de los agujeros negros y fue un célebre divulgador científico del último siglo a pesar de una parálisis progresiva que le marcó desde la juventud. Los médicos le pronosticaron dos años de expectativa de vida cuando tenía 21 por una esclerosis lateral amiotrófica (ELA) que limitó su capacidad para moverse y comunicarse. Hawking superó ese límite, como la mayoría de los que se le presentaron, para refugiarse en la física teórica y pura.

Su vida fue una curiosa coincidencia en el almanaque. Nació en Oxford (Inglaterra) el 8 de enero de 1942, el día del 300 aniversario de la muerte de Galileo, como le gustaba subrayar y murió el 14 de marzo, cuando se celebra el natalicio de Albert Einstein. Paradójicamente, murió en el famoso día Pi 3,14. Se casó dos veces y tuvo tres hijos con su primera esposa.

Hallazgos

11 años después del dictamen que le auguraba una muerte casi inminente, postuló una predicción científica que resultó más exacta que la de sus médicos: la existencia de la llamada radiación de Hawking.

El cosmólogo supo relacionar las ecuaciones de la relatividad de Einstein con la mecánica cuántica para identificar las únicas partículas que pueden escapar del horizonte de sucesos de un agujero negro, una frontera que ni siquiera la luz puede cruzar y que hasta entonces se consideraba infranqueable. Su hallazgo facilitó la detección de agujeros negros y propició, entre otros, el descubrimiento de que en el centro de nuestra galaxia se oculta uno de ellos.

En 1985 perdió el habla por completo tras una traqueotomía y comenzó a comunicarse con un sintetizador de voz que le facilitó la redacción de Una breve historia del tiempo, libro que lo lanzó a la fama en 1988. A los 24 años escribió su tesis doctoral en el que expuso que el universo está en expansión. Más de medio siglo después es un elemento de estudio en las facultades de ciencias aplicadas.

En la cultura popular

Foto | Twitter @bigbangtheory | LA PATRIA

Stephen Hawking abrazó sin reservas la cultura popular e hizo colaboraciones en televisión.

Sus más recientes actuaciones las hizo en la comedia estadounidense The Big Bang Theory (foto), que narra las vidas de varios científicos, entusiastas de la ciencia ficción. Desde el 2012, Hawking hizo siete apariciones en esa serie.

También intervino en Los Simpsons La primera vez fue en 1999. En la vida real, en su despacho de la ciudad inglesa de Cambridge, Hawking tenía un reloj con la cara de Homero.

A Hawking también se le vio en la serie animada Futurama. En 1993 apareció en la serie Viaje a las estrellas: La nueva generación.

Su vida fue llevada a la gran pantalla en 2014, con Eddie Redmayne interpretando al científico de joven en La teoría del todo, actuación que le valió al actor un premio Óscar de Hollywood.

Algunas de sus frases

- Las leyes de la ciencia que explican el funcionamiento del Universo no dejan mucho espacio para milagros o para Dios... la ciencia está contestando cada vez más preguntas que solían ser dominio de la religión... habrá pronto una respuesta definitiva a cómo empezó el Universo.

- Sería aburrido ser Dios, sin nada más por descubrir... la raza humana necesita siempre un desafío... si un día se lograse ese objetivo, hacer después ciencia sería como practicar ahora el montañismo en el Everest.

- No se puede animar a los jóvenes a estudiar carreras científicas con recortes en el campo de la investigación.

- La desventaja de mi celebridad es que no puedo ir a ninguna parte del mundo sin ser reconocido. No es suficiente llevar gafas de sol oscuras y una peluca. La silla de ruedas me delata.

- Podremos tener una base permanente en la Luna en 20 años y en Marte el 2046. Sin embargo no encontraremos ningún lugar tan bueno como la Tierra, a menos de que nos marchemos a otro sistema solar.

- Sin imperfección, ni tú ni yo existiríamos.

- Como persona gravemente discapacitada, poder pagar para cuidarme y trabajar es crucial; adquirir posesiones no lo es. No sabría qué hacer con un caballo de carreras o un Ferrari, incluso si me lo pudiera permitir.

- He vivido con la perspectiva de una pronta muerte durante los últimos 49 años. No le tengo miedo a la muerte, pero no tengo prisa por morir. Es tanto lo que antes quiero hacer.

Sus libros

- Una breve historia del tiempo (1988).

- El universo en una cáscara de nuez (2001).

- El gran diseño (2010).

Desde Manizales

Gonzalo Duque, ingeniero civil y experto en astronomía U. Nacional

Representa un emblema de la física, nos enseñó que el cuerpo es una herramienta y que la mente lo es todo. Demostró que una incapacidad no impide al ser humano a aportar grandes cosas a la historia.

Julián Marulanda, profesional especializado en proyectos de investigación de la U. Nacional

Su muerte nos deja un gran agujero negro, todas sus investigaciones son fundamentales para la humanidad. Aunque nos deja muchas preguntas sobre el pasado y el futuro, su legado perdurará en la historia.

Luis Fernando Castillo, decano de Ingenierías de la Universidad de Caldas

Su legado perdurará por años. Dejó leyes y modelos que se aplican en muchas disciplinas, además de una nueva forma de ver el universo.

Lucero Álvarez, docente de la Universidad Nacional

Es de resaltar todo lo que hizo por la humanidad, nunca se dejó vencer por su limitación. Siempre buscó la manera de aportar y mantener activo su músculo más importante, su brillante cerebro. Se nos fue un grande de la física, pero siempre perdurará su legado.