Presidente de Estados Unidos se atribuye la victoria de las legislativas

El presidente estadounidense, Donald Trump, se atribuyó hoy personalmente la 'victoria' de los resultados de las elecciones legislativas de ayer, en las que los republicanos mantuvieron el control del Senado pero perdieron el de la Cámara de Representantes.

"Aquellos que trabajaron conmigo en esta increible elección de medio mandato, abrazando ciertas políticas y principios, lo hicieron muy bien. ¡Los que no lo hicieron, que digan adiós!", afirmó en una serie de mensajes en su cuenta de Twitter.

Those that worked with me in this incredible Midterm Election, embracing certain policies and principles, did very well. Those that did not, say goodbye! Yesterday was such a very Big Win, and all under the pressure of a Nasty and Hostile Media!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 de noviembre de 2018