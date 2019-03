Hombres de Maduro no incendiaron ayuda humanitaria: The New York Times

COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ

El reconocido medio estadounidense, The New York Times, publicó este domingo un reportaje que, con base en imágenes inéditas muestra que la Guardia Nacional Bolivariana no sería la responsable de incinerar varias toneladas de ayuda humanitaria el pasado 23 de febrero, como se ha venido afirmado.

Según el periódico, fueron manifestantes opositores y no los hombres de Maduro quienes habrían sido los responsables de incinerar la carga accidentalmente, pese a que el vicepresidente de Estados Unidos , Mike Pence escribió en su cuenta de Twitter que "el tirano en Caracas bailó" mientras sus secuaces "quemaban alimentos y medicinas y el Departamento de Estado publicara un video que decía que el Sr. Maduro había ordenado que se quemaran los camiones.

“Las imágenes inéditas obtenidas por The New York Times y las cintas previamente publicadas, incluidas las imágenes publicadas por el Gobierno colombiano, que culpó al Sr. Maduro por el incendio, permitieron una reconstrucción del incidente. Sugiere que un cóctel Molotov lanzado por un manifestante antigubernamental fue el desencadenante más probable para el incendio”, dice el reportaje.

The New York Times dice que en un momento dado, se lanzó una bomba casera hecha con una botella hacia la Policía venezolana, que estaba bloqueando un puente que conecta a Colombia y Venezuela para evitar que los camiones de ayuda entraran, pero el trapo usado para encender el cóctel Molotov se separó de la botella, volando hacia el camión de ayuda y medio minuto después, el mismo se prendió en llamas.

Según el medio, muchos de los críticos del Maduro afirman que él ordenó que se prendiera fuego a los camiones que contenían medicamentos durante el enfrentamiento en la frontera, pese a que muchos ciudadanos mueren por falta de estos en los hospitales. Sin embargo, dice el periódico, la afirmación sobre un envío de medicamentos, también, parece no estar demostrada, según videos y entrevistas realizadas.

“La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, el principal proveedor de la ayuda en el puente, no incluyó la medicina entre sus donaciones. Un alto funcionario de la oposición en el puente ese día le dijo a The New York Times que el envío quemado contenía suministros médicos como mascarillas y guantes, pero no medicamentos. Y los videoclips revisados por The Times muestran que algunas de las cajas contenían kits de higiene, que los estadounidenses identificaron como que contenían suministros como jabón y pasta de dientes”, sustenta el medio.

Así mismo, cita lo dicho por John R. Bolton, asesor de seguridad nacional del presidente Trump en su cuenta de Twitter. "Maduro ha mentido acerca de la crisis humanitaria en Venezuela, contrata criminales para quemar alimentos y medicamentos destinados al pueblo venezolano”. Asegura el periódico que el Gobierno después de ser contactado por The Times para estas reclamaciones, los funcionarios estadounidenses emitieron una declaración que describía cómo comenzó el incendio con mayor cautela.

"Los testimonios de testigos presenciales indican que el incendio comenzó cuando las fuerzas de Maduro bloquearon violentamente la entrada de asistencia humanitaria", dijo la declaración. No especificó que las fuerzas del Sr. Maduro encendieron el fuego, afirma The New York Times.

De acuerdo The Times, el video inédito sobre el que se basó el reportaje parece respaldar la afirmación de Maduro en que dice que los opositores intentaron una operación de bandera falsa, en la que supuestamente el la guardia de Venezuela había quemado uno de los camiones que transportaban comida “podrida”. “ Fueron los criminales de Iván Duque", dijo Maduro.

“El gobierno de Colombia se convirtió rápidamente en un refuerzo principal de la teoría de que el Sr. Maduro había estado detrás del fuego. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez publicó una foto de lo que dijo que era uno de los camiones incinerados por pandillas por orden de Maduro. Después de que el camión fue destruido, el gobierno colombiano envió imágenes desde el puente a funcionarios estadounidenses y periodistas colombianos, según los funcionarios y periodistas que los recibieron”, dice el artículo.

Según el periódico, al parecer las imágenes difundidas por el Gobierno colombiano fueron editadas para mostrar círculos alrededor de las fuerzas de seguridad venezolanas arrojando recipientes de gases lacrimógenos, que supuestamente habrían explotado con el impacto hacia el convoy de ayuda humanitaria. The Times añade que estas fotos habrían sido complementadas con Imágenes posteriores para mostrar que el camión se convirtió en llamas, dejando implícito que fueron los funcionarios venezolanos los responsables.

“Pero las imágenes distribuidas por el gobierno colombiano eliminan el período de 13 minutos antes de que comience el incendio. Funcionarios de la oficina del presidente Duque no publicaron el video completo luego de repetidas solicitudes de The Times”, asegura el periódico.

The Times agrega que Juan Guaidó, el líder de la oposición de Venezuela, ha sostenido fervientemente que la ayuda contenía medicamentos y que también fue quemada por el Sr. Maduro, pero cuando se comunicaron con Edward Rodríguez, portavoz de Guaidó, para preguntarle por estas contradicciones, este dijo que "no tenía la información exacta" y remitió preguntas a Gaby Arellano, un legislador a cargo de la distribución de la ayuda.

“La Sra. Arellano no pudo ser contactada para hacer comentarios la semana pasada. Pero cuando fue entrevistado por The Times en el puente poco después de que el camión se quemó el 23 de febrero, Arellano dijo que el camión no llevaba ningún medicamento. "Había mascarillas, jeringas, guantes, las cosas que usas en una sala de operaciones", dijo”, asegura The Times.

Según el periódico, cuando a Arellano se le preguntó si se había hecho a propósito, dijo: "No podría haber ninguna otra razón, ¿podría existir? El mundo está aquí, todo fue grabado en vivo por los medios de comunicación. Incluso hay videos donde se puede ver todo lo que sucede”.