Corrupción y Venezuela, ejes de la Cumbre de las Américas

EFE | LA PATRIA | LIMA

La VIII Cumbre de las Américas, cuyo tema central es la Gobernabilidad democrática frente a la corrupción, tendrá en Perú, su anfitrión, un ejemplo paradigmático de la devastación política, social y económica que esas prácticas causan en la región.

Venezuela también será protagonista del encuentro que se celebra hoy y mañana en Lima por la polémica que desató el retiro de la invitación al presidente, Nicolás Maduro, el empeño del gobernante en asistir y el claro rechazo en buena parte de la región al jefe de Estado caribeño.

El escándalo de Odebrecht que sacudido el continente, paradójicamente, es lo que tiene a Martín Vizcarra llevando las riendas de Perú, luego de que Pedro Pablo Kuczynski renunciara a la Presidencia de ese país por las investigaciones que se adelantan en su contra, por supuesta corrupción.

Con este panorama, sumado a la ausencia de Donald Trump, el experto en relaciones internacionales Rafael Piñeros asegura que la inasistencia de Maduro no significa que no se puedan adelantar los temas de debates ya establecidos. “Cuando se hizo en Colombia tampoco asistió. La relevancia en este caso se da porque en este contexto hay una diferencia ideológica entre él y los líderes de la región. Pero en términos globales, las discusiones que allí se den no son vinculantes, son solo rutas”, agrega.

Miguel Gomis, analista de temas internacionales, apoya esta teoría y añade que la contundencia con la que en América Latina se está rechazando el accionar de Maduro y la decisión de no invitarlo reflejan que en los gobiernos de la región hay un cambio de ciclo político más a fin a la derecha.

En cuanto a la no presencia de Trump en el evento, según Gomis, refleja que el presidente de los Estados Unidos no tiene a América Latina como una prioridad en la agenda, “aunque si no asiste tampoco pasa nada”, según dice.

“Para Donald Trump América Latina nunca ha sido una prioridad y no lo va a ser y el hecho de que no asista a la cumbre, ni a Colombia como había anunciado, lo demuestra. Estados Unidos lleva años perdiendo velocidad en la región y parece que lo único que le importa es Centro América por el tema de los migrantes”.

En reemplazo de Trump estará el vicepresidente de ese país, Mike Pence, quien aprovechará los dos días del evento para tener reuniones bilaterales con el presidente de Argentina, Mauricio Macri; de Colombia, Juan Manuel Santos; Sebastián Piñera, de Chile, y Martín Vizcarra, de Perú.

Según Rafael Piñeros, aunque los resultados de las cumbres no son vinculantes, sí sirven para encontrar consensos políticos en las regiones, es de vital importancia que el tema de la corrupción sea el eje central porque refleja que los gobiernos están preocupados por recuperar la confianza de la ciudadanía.

Gomis, añade que la sociedad civil cada vez es menos tolerante frente a la corrupción y ese hecho se constituye en un elemento positivo.

La Cumbre de las Américas se realiza en paralelo a la Cumbre Empresarial donde se comparten perspectivas económicas de América Latina, así mismos se realizan foros sobre los pueblos indígenas, de jóvenes y de la sociedad civil para que sirvan de insumos a la hora de generar discusiones entre los mandatarios en relación a dichos temas.

El presidente de la República, Juan Manuel Santos, viajará hoy con su comitiva a la Cumbre, al que se calculan asistan cerca de 2 mil personas.

Latinoamérica llega a la octava Cumbre de las Américas con una recuperación comercial cuyo futuro es incierto por las políticas proteccionistas impulsadas por Estados Unidos, que amenazan con desatar una guerra comercial global.