La forma del agua le otorgó a Guillermo del Toro cuatro Óscar

EFE | LA PATRIA | LOS ÁNGELES

Era la gran favorita de la noche. The Shape of Water (La forma del agua) con 13 nominaciones le regaló los Óscar más anhelados a Guillermo del Toro. A las 11:00 de la noche los principales protagonistas del séptimo arte, reunidos en el Doby Theatre en Los Ángeles, California (Estados Unidos), estallaron en aplausos al conocer que el mexicano, nacido en Guadalajara, ganaba la categoría a Mejor director.

En esta nominación también estaban Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, Lady Bird, Get Out, The Post, Dunkirk, Call Me By Your Name, Darkest Hour y Phantom Thread.

"Soy un inmigrante, como Alfonso, como Alejandro, como mis compadres y como muchos de vosotros", dijo al comienzo de su discurso de agradecimiento.

Del Toro partía como favorito en esta categoría gracias a su victoria en los premios del Sindicato de Directores de EE.UU., donde se impuso a los mismos rivales que tenía en los Óscar con la excepción de Martin McDonagh ("Three Billboards Outside Ebbing, Missouri").

Antes de esta edición, del Toro únicamente contaba con una nominación a Mejor guion original por El laberinto del fauno (2006).

Mejor película

La noche traía más sorpresas para el mexicano. A Las 11:48 p.m. el Óscar volvió a sus manos, pero esta vez al ganar la categoría Mejor película por The Shape of Water. Los aplausos y la euforia de los asistentes se volvieron a escuchar y Del Toro subió al escenario en compañía del reparto de su película para recibir su segunda estatuilla dorada de la noche.

Al finalizar la ceremonia Guillermo del Toro recibió en total cuatro Óscar llevarse también el Mejor diseño de producción y Mejor banda sonora por el trabajo del compositor francés Alexandre Desplat.

Otros ganadores

*Mejor Canción

Remember Me, tema firmado por Kristen Anderson-López y Robert López perteneciente a la banda sonora de la película de animación Coco.

*Mejor Guion original

La película de terror Get Out

*Mejor película extranjera

Una mujer fantástica, del director Sebastián Lelio. Es la primera estatuilla que logra Chile en esta categoría.

*Mejor actriz de reparto

Allison Janney por I, Tonya.

*Mejor Cortometraje de animación

Dear Basketball.

*Mejor película de animación

Coco, la cinta de Pixar sobre el tradicional Día de los Muertos mexicano.

*Mejor actor

El británico Gary Oldman por su actuación en Darkest Hour.

*Mejor actriz

Frances McDormand por su interpretación de una madre terca y justiciera en el drama con toques de humor negro Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.

*Mejor actor de reparto

Sam Rockwell por Three Billboards outside Ebbing, Missouri

*Mejor guio adaptado

James Ivory por Call Me by Your Name