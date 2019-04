Wildeman, guarda de seguridad que evitó robo, cuida y canta

En su labor de guarda de seguridad, no solo cuida las calles y vela por la seguridad de los estudiantes de la Universidad Autónoma. También atrapa ladrones.

¿Y quiere saber más? También canta reggaeton. Se trata de Wildeman Guarín Rodríguez, de la firma Celar. El lunes pasado, en su labor en la esquina de Bavaria, cerca de la escalas que conducen a la Autónoma, corrió para detener a un dueño de lo ajeno que minutos antes había intentado robarle a un a mujer.

"Oí unos gritos, me pareció extraño, pensé que era una discusión de pareja. Me asomé y vi correr a un sujeto desde las escalas del frente del edificio Atlantis. Pensé: algo pasa. Le dije al tipo que se detuviese, para evitar lanzarle a Toor, el perro que tenía en ese momento. No acudió al llamado, lo perseguí, le dije que parara y no lo hizo".

"Le gritaba a la gente que lo cogiera. Tomó rumbo hacia Telecafé, un motociclista pasó y me colaboró. Arrimé y le expresé: Si se mueve, le suelto el perro. Indicaba que no había hecho nada. Llegaron la Policía y la víctima, que lo identificó".

La mujer explicó que la encuelló, le tapó la boca y quiso robarle, pero no lo logró. Al parecer, no estaba en sus cabales.

"La joven me dio el número de teléfono y me agradeció. Me pasaron los videos del sector para demostrar que sí fue el que robó. Por el sector se han visto hurtos, pues los alumnos son muy tranquilos con sus celulares y portátiles".

Sueños

Wildeman, de 26 años, natural de Risaralda (Caldas) y criado en La Rochela, como cualquiera, tiene sus sueños. Hace dos años trabajaba en condominios con jardines, manejo de guadaña, limpieza de piscinas, entre otros.

La música le ha gustado desde el colegio, pero apenas el año pasado expuso esa vena artística, pese a que en la casa ensayaba con su guitarra.

"Por redes sociales empecé a buscar quién produjese música. Me encontré a alguien que me contactó con un profesional. Tengo dos videos de género urbano. Uno grabado en la Autónoma y Neira. Se llama No te perdonaré. Es una experiencia personal con alguien a quien le entregué mucho, pero me hizo sufrir bastante. El otro video se realizó en el Bosque Popular. Ya al revés, con alguien con quien la embarré. Se llama Sabes que miento".

Añadió que se ha presentado en Arauca, donde se dio a conocer; en Villamaría y en el Parque de la Mujer, en Manizales. Lo más complicado es el trabajo, pues le da pena pedir permiso constantemente.

"El coordinador de ahora me ayuda para que no deje caer mi proyecto. Los videos los grabé con recursos propios. He hecho préstamos con Confa, con el Fondo de la empresa. Aún estoy pagando. El género no pega mucho en Manizales. El popular arrastra más. He pensado en meterme también por ese lado. Estoy esperando un posible contacto con Jhonny Rivera, mientras tanto sigo escribiendo mis historias".

En los videos participaron personas que creen en sus sueños. En el primero, tres: una funcionaria del área de Gastronomía y la hermana. Además, el esposo de una prima. En el segundo, una modelo en formación.

En Arauca hay una persona que apoya artistas que apenas empiezan, por eso posiblemente a fin de mes pueda darse alguna ayuda.

"Mi sueño es triunfar e impactar con la música para darle una mejor condición a mis padres, que viven en una casita humilde en una vereda entrando a Risaralda. Con lo que puedo les colaboro y pago lo de la música y mi estadía en Villamaría, donde una tía".

Encúentrelo

*Página oficial Genero urbano2090

*Perfil de Facebook Wildeman Guarín Rodríguez

*Instagram. Wildeman el magnate de la lírica. Se llama así por el presidente Trump, pues es magnate, es rico. "Quiero ser el magnate, el rico en letra, en lírica".

Frase de los temas

*No te perdonaré: Por qué las historias de amor nunca tienen final feliz.

*Sabes que miento. Tu bien sabes que miento, si te digo que ya te olvidé.

Videos

*https://youtu.be/h761ctC0JO8

*https://youtu.be/Fb3SUY06VVg