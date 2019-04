"Valoro todo lo que Dios me da": Alexis Escobar

Diego Fernando Hidalgo

LA PATRIA | MANIZALES

Si es hombre, y es de los que se cree un gran seductor, o es mujer, y ha sido víctima de uno de ellos, le interesará Un don Juan, el nuevo tema del cantante de música popular Alexis Escobar, que apenas con un mes al aire acumuló 3 millones 200 mil visitas en Youtube.

La grabó en Medellín y el video se rodó en el oriente antioqueño. En él participa Johanna Fadúl, actriz que interpretó a Daniela en Sin senos sí hay paraíso.

"Le tengo mucha fe a esta canción. Sé que va a pegar fuerte. Es de mi autoría, la grabé hace un año, la guardé para lanzarla este año, esperando el equipo de trabajo. Se presentó el 8 de febrero. Compongo pensando en lo que la gente quiere escuchar, en lo que necesita el mercado. Una temática de estas hace rato no se tocaba. Siempre estábamos con La santa y la diabla, No me da la talla", dijo el artista en diálogo con LA PATRIA.

Con esta canción, explicó, quiere demostrar que cuando una persona se pasa de don Juan, de vivo, cuando se cree el chacho traicionando y traicionando, llega el momento en que le pasa la misma. "Y ahí sí el baile no es tan bueno, se da cuenta de que perdió a la mujer que quería y que no hay vuelta a la hoja".

La vida

- ¿Considera que es duro sobrevivir en el campo popular con tanto artista?

Mientras más competencia exista, más tendrá la gente de dónde escoger. Es difícil conquistar a todo un país con tanta oferta, es duro sostenerse y pegar una canción. Pero cuando se logra, sostenerse en más duro. Es todo un reto.

- Usted tiene una carrera del Sena, ¿la ha ejercido?

Estudié la carrera más por complacer a mi familia. No me ha gustado el estudio, he sido más de la calle, me gusta trabajar. Sin embargo, ejercí dos años en Interaseo en Medellín. Amo mucho lo ambiental.

- ¿Qué lo inspira, vivencias propias o de los amigos?

Hay de todo. Tengo 200 canciones compuestas y 60 grabadas. De vivencias personales, cosas que se me vienen a la mente, como en No vuelvo a beber. Hay que componer sobre lo que la gente quiere escuchar.

- ¿A quién le debe lo que es?

A Dios. Y en adelante, a los seguidores y a los medios de comunicación, que nos abren las puertas. Lo más importante es el Todopoderoso, que dio el talento y la bendición.

- ¿Qué sueño le falta cumplir?

Artísticamente eran dos. Grabar con Darío Gómez y ya lo hice, se llama Conmigo perdió. El otro, abrir concierto o compartir tarima con artista de talla mundial. Fue con Marc Anthony. Como hombre tengo a mi bebé, de 18 meses, que es lo que más amo en mi vida. Ahora a disfrutar lo que está pasando y que Dios nos dé salud.

- Qué cambiaría de su pasado?

Nada, pues en este momento todo ha sido una enseñanza. Gozamos de éxito, reconocimiento, de mejor forma de vida económica, pero cuando viví en Cisneros (Antioquia), se aguantó física hambre. Fue la enseñanza para valorar ahora todo lo que Dios me da.

- ¿Las prefiere santas o diablas?

Una santa que haga diabluras (risas).

- Lo más loco que han hecho por usted y que usted haya hecho por amor.

"Me han tirado ropa interior, rosas, se montan a tarima a agarrarme las pelotas (risas). Y yo, llevar serenatas a media noche.

- ¿Lo ha marcado alguna experiencia amorosa?

He sido de pocas relaciones. Unas tres, pero duraderas. Con las ex he tenido buena relación y experiencias bonitas. He dado con personas muy buenas. Solo recuerdos bonitos. Nadie me ha dejado el corazón herido. Sí me han dado la talla. Ojalá no me dejen con una herido, eso sí dolería mucho.

- ¿Le queda tiempo para disfrutar la vida?

El trabajo es mi disfrute. Aunque se siente el cansancio, se agota uno, toda gira, todo concierto se goza.

Regaño

En la pasada Feria de Manizales, Alexis Escobar se presentó en la Plaza de Bolívar. En medio del espectáculo, alguien del público le gritó que no le dijese pueblo a la ciudad.

¿Se sintió regañado? "Sí, pero que la gente no malinterprete las cosas. Cuando hablo de pueblo me refiero al lugar donde se reúnen muchas personas. Ese es mi pueblo. Sé que Manizales es una ciudad, la quiero mucho porque sus habitantes me han apoyado mucho. Esa noche me entregaré como siempre".