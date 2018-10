Toros: David Martínez, un bienaventurado en el toreo

Luis Felipe Molina

Nombre de pila: David Humberto Martínez Alfaro.

Lugar y fecha de nacimiento: Cali, Valle del Cauca. Martes, 12 de diciembre de 1989.

La vida del torero David Martínez es un relato de tesón y superación. Su existir no ha sido sencillo ni simple. Por años tuvo que capotear el conflicto armado colombiano, hasta resultar desplazado por la violencia y llegar con su familia y lo que tenían a Cali, para forjar una nueva vida, fuera de su tradición. Por suerte, David encontró en el toreo el refugio para superar su adversidad.

Desde México, país al que visita con frecuencia, le dijo a LA PATRIA cómo se acercó y se enamoró de la torería. “Todo comenzó un día revisando unas cosas de mi padre, Humberto Martínez, que también quiso ser torero, y encontré unas fotografías donde él estaba toreando unas vacas y en su rostro vi algo especial... Se me despertó una curiosidad enorme por lo que estaba haciendo. Una vez en un pueblo donde vivíamos cerca de Cali resultó que toreaba mi papá y pude quitarme la duda; le dije que me dejara pasar en una vaca y le pegué tres lances y la sensación fue única y desde ese día y hasta que me muera lo que me gusta es torear. De ahí vienen mis comienzos”.

Esos inicios funcionaron como un bálsamo, pues enrutaron al joven David por lo que se convertiría en su proyecto de vida.

Paso a paso

A su padre debe todos los esfuerzos y empujones para convertirse en torero. Una herencia que lleva más allá del apellido. “Es mi padre a quien le agradezco todo lo que se ha esforzado por ayudarme y apoyarme y él es el culpable de que sea torero y se lo agradezco mucho. Es la persona más importante en mi carrera, junto a mi familia, porque me han apoyado incondicionalmente, en las buenas y las no tan buenas. Por ellos hago todo lo que hago y darles lo que merecen y también quiero ser figura. Nosotros somos una familia desplazada por la violencia del Valle del Cauca, nuestra vida ha sido difícil, pero sé que vamos a salir adelante y todo se va a encaminar bien”, recalcó David, con profundo sentimiento y con la fuerza clara que la retribución y la gratitud.

Sobre su preparación resalta su seriedad y compromiso, aunque acepta que los puntos bajos le marcan los impulsos para bien. “En algún momento de la vida vendrá la recompensa a todos estos esfuerzos. Este año ha tenido triunfos y fracasos. También hubo una cornada y por lo tanto es el año más intenso que he tenido que vivir. Cumplo 23 corridas de toros entre México, Ecuador, Perú y Colombia y es un muy buen número ante el momento que pasa la fiesta brava en Colombia y para los toreros colombianos ha sido aún más difícil”.

Llanto y pulso

Una escena que sobresalió en la corrida de cierre de la XIX Feria de Toros y Ciudad fue su llanto al terminar su labor. En medio del redondel, rompió en llanto una vez el toro dobló.

“Lo primero que pensé fue en mi familia y en nuestra lucha como familia toda la vida. Además, pensé en los esfuerzos, los entrenamientos, las cornadas, en los dolores, las fracturas… en fin. Un triunfo de esos no se tiene todos los días y menos en una plaza tan importante y bonita como Manizales. Las lágrimas fueron evidentes porque todo eso se me vino a mi mente y cada que vez que recuerdo ese día se me corta un poco la voz”, relató.

Futuro

Aún está por terminarse de confeccionar el cartel para enero en Manizales, pero Martínez ya tiene su cupo en cualquiera de sus tardes. “La preparación será más intensa de lo normal porque es una feria de primer nivel. Manizales es de las plazas más importantes del mundo y allí un triunfo me ayudaría a abrir más puertas. Quiero representar a mi país como lo hizo el maestro César Rincón, a quien admiro”.

Hace hincapié en la gratitud que siente por Cormanizales por haberle nuevamente dado una oportunidad de demostrar de qué está hecho.

En frases

“La cornada fue un accidente más significativos, bonitos como persona y como torero. Me hizo madurar muchísimo y me hizo pensar en que esta es la profesión que realmente quiero en la vida.

“Quiero llegar a lo más alto. Sé que ser figura del toreo es muy difícil, pero no es imposible. Con lucha, dedicación y disciplina creo que lo puedo lograr”

“No tengo otra vida aparte de la torera. Me he dedicado al 100% a los toros que es lo que más me gusta. Pienso en toros las 24 horas del día.”

“Quien realmente me inspira cada día es mi familia. A pesar de lo que ha pasado ellos siguen con ganas de seguir adelante, por lo que se mantiene mi inspiración en ellos”.

“Me gusta el toreo clásico y es como lo vengo haciendo, toreando con el corazón, con ganas, con sensibilidad y tratar de que lo que haga en el ruedo lo sienta la gente”

“Hay cosas que han sido muy difíciles, pero no cambiaría nada, porque de todo se aprende, de lo bueno y de lo malo”.