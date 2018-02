Sergio Álvarez, príncipe en el escenario

Vicky Salazar

El manizaleño Sergio Álvarez protagonizó, junto a la bailarina Emma Mc Girr, La Bella y la Bestia, montaje del Teatro de Ballet de Nevada, que se presentó en Las Vegas (USA) el 17 y el 18 de febrero.

El bailarín profesional hace ver su carrera como una secuencia de éxitos, en la que las dificultades y los tropiezos no son parte de sus objetivos. La disciplina y la constancia profesional le ha permitido recoger frutos y mostrar su talento en importantes escenarios.

"Empecé a bailar más o menos a los 11 años en la Academia de Ballet Miluzka de Manizales, donde estuve casi siete años. Después de graduarme del colegio decidí ser bailarín", aseguró el joven manizaleño de 29 años.

Se fue a estudiar a Bogotá, bailó en el Ballet de Sonia Osorio y en el musical Cabaret del Teatro Nacional. "Empecé mi formación en ballet clásico en la Academia de Ballet Anna Pavlova, bajo la dirección de Ana Consuelo Gómez y Jaime Díaz. Allí estuve durante cuatro años y participe en varias producciones", dijo.

Volando alto

En el 2009 Sergio obtuvo dos becas completas, una beca para el Festival Summer Dance de Jacob's Pillow en Massachusetts (USA) y para el Ballet Hispánico en Nueva York. "Después de esto gané una beca por un año para la Escuela de Ballet The Rock School, en Filadelfia, y eso me abrió las puertas para conseguir un contrato lo que me permitió tener la primera visa de trabajo en los Estados Unidos".

Empezó a trabajar para el Roxey Ballet de Nueva Jersey bajo la dirección de Mark Roxey. "Allí estuve durante tres temporadas, en el 2013 conseguí trabajo en la compañía Ballet des Moins, en Iowa, bajo la dirección de Serkan Hasanusta. Desafortunadamente en el 2014 tuve ruptura del ligamento cruzado anterior en mi rodilla izquierda y esto me dejo por fuera de mi profesión por casi ocho meses", recordó.

Recuperado, Sergio presentó una audición en la compañía Teatro Ballet de Nevada, en Las Vegas, bajo la dirección de Roy Kaiser. "Desde entonces estoy bailando en esta compañía donde he tenido la fortuna de trabajar con grandes personas del mundo de la danza como Sandra Jennings, Rachel Berman, Leslie Young y Cynthia Gregory, y de tener papeles importantes en el mundo del ballet, como lo son: Tybalt, en Romeo y Julieta; Príncipe en La Cenicienta; El hombre principal en Serenade, entre otros. Ahora tuve la fortuna de poder hacer el papel de La Bestia en el ballet La Bella y La Bestia, una producción creada en 1959 para el San Francisco Ballet", concluyó.

Bailarín

Sergio Álvarez Orejuela nació en Manizales el 21 de agosto de 1988. A sus 29 años ha roto paradigmas con el objetivo de desarrollar todo su talento y ser feliz haciendo lo que más le gusta: bailar.

Repertorio

Entre el repertorio clásico y contemporáneo de Sergio incluye Cascanueces, Corsaire, Don Quijote, La Fille Mal Gardee, Romeo y Julieta, y Salomé y Juan Bautista.

Su experiencia con el Ballet Fleming incluye el papel principal en The Myth and the Madnessde Édgar Allen Poe, Dancin 'in the Streets y The Edge of Assurances.