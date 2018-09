Santiago, el gimnasta cafetero del Desafío

LA PATRIA | MANIZALES

El gimnasta Santiago Guarín representó al Eje Cafetero en el Desafío Súper Humanos 15 años Cap Cana. Su eliminación junto a la de Camila López y Rojo (Víctor Bobadilla) dejan a Caldas sin concursantes en el programa. El lunes se transmitirá la final a las 8:00 p.m por el Canal Caracol. El manizaleño conversó con LA PATRIA sobre su experiencia en el programa.

¿Cómo fue el proceso para presentarse al programa?

Eran tres filtros. Uno, presentar un video en el que contara por qué debería estar en el desafío; en mi caso comenté un poco mi trayectoria deportiva desde los 6 años, cuando comencé en la liga caldense de gimnasia. Los otros dos fueron salir en traje de baño y hacer una serie de ejercicios.

¿Cuál era su mayor miedo si quedaba seleccionado?

Soy una persona arriesgada para todo lo que tenga qué ver con aventura, si por mí fuera iba y me tiraba de un avión, son cosas que no me dan miedo. En el caso de estar en situaciones precarias, como efectivamente fue, creo que me ayudó mucho el entorno en el que me he desenvuelto porque soy todo terreno frente a cualquier situación.

¿Qué tal la experiencia?

Fue complicado el tema de la comida. Hay deportistas que tal vez están acostumbrados a reducir su alimentación para cuidar su cuerpo y tener un mayor rendimiento, yo como lo que se le atraviese, soy exagerado, he tenido etapas en las que desayuno, almuerzo y ceno dos veces. Entonces pasar de esa abundancia a no tener prácticamente nada para comer, y a eso súmale las pruebas físicas y dormir mal, fue difícil.

¿Volvería a participar?

Sí, lo volvería a hacer porque este tipo de programas tienen un impacto fuerte sobre uno, te ayuda a potenciar lo bueno y a corregir lo malo, que tal vez, ni sabías que tenías.

¿En algún momento le dio nostalgia por no estar con su familia y amigos?

A veces sentía que me estaba volviendo loco. Me sentaba en las tablas y empezaba a ver las piedras, como no encontraba nada qué hacer, me ponía a buscar figuras en ellas, así pasaba el rato. Si me ponía a pensar en las comidas que me hacía mamá, en los fines de semana reunido con mi familia, hubiese entrado en un choque psicológico más tremendo y no hubiese sido bueno para la competencia. Evitaba al máximo ese tipo de pensamientos.

¿Quedó con amigos después del Desafío?

Los amigos que uno logra hacer allá son verdaderos, son personas que te admiran y que uno admira también. La amistad se hace más especial porque se logra conocer lo mejor y lo peor de una persona. Cuando se sale del programa, personalmente, uno olvida cualquier roce que haya podido tener con alguien, porque los siento como hermanos al vivir esta experiencia a mi lado.

Eliminada

La manizaleña Camila López fue eliminada la semana pasada de la competencia por su compañero Rojo de La Dorada (Caldas) a este último lo eliminaron anoche.