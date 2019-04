Quiere que Caracol sea para la gente más que radio

LISET ESPINOZA

LA PATRIA | MANIZALES

No es la primera vez que está al mando de un medio de comunicación. Se entrenó con Telecafé, Canal Capital y Canal Institucional. Ahora, desde hace un mes y 19 días, Ricardo Gómez de la Roche regresó a la capital caldense para asumir la gerencia de Caracol Radio Manizales.

Desde el cuarto piso del edificio Don Pedro, en donde queda su oficina, comentó que el año y los tres meses que vivió en Bogotá los alternó viajando cada 15 días para ver a su esposa, hijos y demás familia.

Por 11 meses estuvo en la subgerencia del Canal Capital, luego con el presidente Iván Duque trabajó en el Canal Institucional para mejorar y asesorar a las empresas que tenían contenidos con el Canal y aportar en los talleres Construyendo País. A eso último se dedicaba cuando le llegó la propuesta de Caracol a la cual le dijo sí.

Regreso a casa

-¿Por qué regresar?

Primero porque es mi ciudad, porque mi familia, mis hijos y mi esposa están acá. Debo confesar que trabajé en Caracol Manizales desde el 2008 al 2010 como director de noticias y fue un trabajo que realmente me encantó. A Caracol lo quise mucho porque es una buena empresa, da mucha perspectiva profesional, es una compañía sólida y cuando se dio esta oportunidad no lo pensé dos veces, asumí el reto porque ya no era algo periodístico, sino más administrativo y comercial.

-¿Cómo recibió la empresa y cuál es el análisis?

El primer análisis es que como todos los medios de comunicación tradicionales está un poco golpeado por la situación del país y por el ingreso de las redes sociales, pero con un reto muy grande que es contarle a la ciudadanía, a los anunciantes y a los oyentes que Caracol es mucho más que radio. Tenemos otro tipo de portafolio, le estamos apuntando a eventos importantes de ciudad, de región y de país, a traer shows musicales y a grandes figuras de la cadena a las ciudades. También le apuntamos fuertemente a un portafolio digital.

-Caracol maneja cinco emisoras, ¿cómo está la audiencia?, ¿habrá cambios en los contenidos?

Caracol se ha mantenido, no ha sufrido el retiro de audiencias como la televisión, las revistas o la prensa. La radio también se ha golpeado, pero la caída no es tan vertiginosa. Según los últimos estudios, la radio es el único medio que se sostiene, pero al oyente hay que darle cosas nuevas. Son cinco emisoras las que tenemos en Manizales (Bésame, Tropicana, Caracol Básica, La W Radio y Bésame AM). Dentro de la Cadena Básica la apuesta grande es consolidar los productos que ya tenemos, pero haremos noticieros más modernos, vinculando más las cosas positivas de la ciudad, más a la clase empresarial, pero sin descuidar lo social porque es el componente primario de nuestro trabajo. En lo musical Tropicana y Bésame marcaron bien, pero tenemos una competencia fuerte y debemos afianzar más los eventos, acercarnos a los oyentes con mejor oferta musical y visibilidad. Quiero hacer una visibilidad grande de las emisoras, que nos vean en la calle, que vean nuestros DJ, locutores, periodistas, que vean que Caracol tiene una presencia permanente en la calle y que está en todas partes.

Más presencia

-La tendencia son las redes sociales, ¿Cómo están?

Llevo muchos años trabajándole y apuntándole al tema. Lo que quiero es que la gente nos vea, nos escuche y nos lea. A eso le apuntamos todos los medios de comunicación. A Caracol le faltaba mucho que lo vieran. Entonces impulsamos los transmisiones de Facebook Live, estamos haciendo microvideos para redes, que también es una apuesta importante. Lo más bonito es que me encontré con un Caracol absolutamente digitalizado y apostándole a las redes, haciendo estrategias de venta y de contenido muy buenas que me motivan a decir que vamos por el camino correcto. La compañía me apoya, me siento como pez en el agua, y en este mes y medio hay buenos resultados.

-Y de herramientas de trabajo cómo están...

En lo que tiene qué ver con redes sociales todavía nos falta porque es una cadena de radio y en Manizales estaba muy consolidada así. En cuanto a equipos de radio estamos muy bien, en alternativas de transmisión radial con las unidades móviles, en las cabinas. Hemos empezado hacer lo de redes utilizando un poco equipos que tengo, pero hemos creado necesidades como micrófonos adicionales para redes, celulares y planes de internet para redes.

-A largo plazo ¿cómo se ven?

Quisiera recuperar a los oyentes. Decirle a las personas que hay qué encender los radios porque realmente somos los periodistas los que hacemos y nos preparamos para dar la información. En redes sociales es bueno que sigan a los que hacemos la información con verdad y profesionalismo. Veo a Caracol proyectada, creciendo en sus audiencias, con programación atractiva, con una Bésame AM con programamos buenos y de interés para toda la comunidad, recuperando el combo deportivo de Caracol que tuvo un cambio grande con la muerte de Javier Giraldo y el retiro de Carlos Eduardo Ríos. Y llegando a los números que las compañías en cuestión de ventas y estabilidad quieren.

Dastacado

Darío Arizmendi, director del programa 6 AM hoy por hoy de Caracol Radio, renunció ayer en la mañana al cargo. Según lo expresó en El Espectador, estará en la dirección hasta el 5 de julio. "He decidido, a partir del momento en que la cadena lo considere pertinente, renunciar a 6 am. No renuncio al periodismo, ha sido mi pasión, mi vida, es simplemente dar un paso más. Siempre he pensado que uno se debe retirar cuando siente la satisfacción del deber cumplido", dijo el periodista quien fue galardonado con el Premio Ortega y Gasset por su trayectoria.