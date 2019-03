Premio Nacional de Periodismo Orlando Sierra a la espera de fecha y estatuilla

LISET ESPINOZA

LA PATRIA | MANIZALES

Los autores de 18 trabajos nominados al Premio Nacional de Periodismo Ciudad de Manizales Orlando Sierra Hernández esperan la fecha para la premiación de la edición 24.

Estaba prevista para el 14 de diciembre del 2018. Luego se postergó para el 7 de febrero, cerca de la conmemoración del Día del Periodista.

Los premios los organiza la Unidad de Divulgación y Prensa de la Alcaldía de Manizales, que estaba a cargo de Jhon Fredy Franco. Tras su renuncia, el cargo lo ocupó el 4 de febrero el doradense Wilson Rivera Paniagua, quien, al llegar, se enteró de que existe un impedimento legal para la realización.

"La estatuilla que se entrega es una réplica del Bolívar Cóndor del maestro Rodrigo Arenas. La familia autorizó a una persona para que las reproduzca y las comercialice, pero necesita un permiso registrado de derechos de autor. Nos enteramos de que la obra no está registrada. Un encargado de la familia ya radicó los permisos para poder entregar los premios", dijo.

Cambios

Durante la clausura de las sesiones extra del Concejo, el alcalde, José Octavio Cardona, indicó que presentaría en el paquete de proyectos de ordinarias que arrancaron el viernes, uno referente a la actualización del Premio.

Según Rivera Paniagua, entre los cambios se propone incluir la categoría de plataformas digitales, el retiro de las categorías Prensa Regional y Caricatura, por poca oferta, y reglamentar la entrega de Vida y Obra. Actualmente se entrega un galardón y la idea es darle un estímulo económico.

"El documento está en construcción. Le hago continuidad a una propuesta de Jhon Freddy. El nombre sigue, no se hará ninguna variación. También evaluamos la posibilidad de que participen periodistas de otras regiones, pero que sean de Manizales. Estamos mirando si sus trabajos pueden ser distintos a la ciudad o a la región".

Por operador

Franco explicó que en el 2016 y del 2017 no tuvieron inconvenientes porque una entidad privada se encargó de la ceremonia. "Ese operador logístico se tenía a través de la Secretaría General y lo que hacía era pagar las estatuillas a Fabio López, quien tiene los derechos de la obra del maestro Arenas Betancourt. Ahí, la Alcaldía no tenía ninguna relación contractual con el proveedor de los galardones", expresó.

Para la edición del 2018 optaron por hacer el proceso entre la Alcaldía y López, como proveedor. En los trámites el área jurídica le solicitó a López el derecho de uso de las obras del maestro Arenas, documento que no tenía.

"Entiendo que la familia del maestro creó una fundación, pero no amparó los derechos de autor de las obras ante el Ministerio de Cultura, sino que lo hacían de manera informal. Es decir, el proveedor les comunicaba que necesitaban la estatuilla para los premios y la familia lo autorizaba a través de una carta, pero el formato lo debe emitir el Mincultura. Ahí se complicó todo porque sin estatuilla no podíamos entregar el premio", agregó Franco.

Esta situación también se presentó en el 2013 en la Administración de Jorge Eduardo Rojas, cuando reemplazaron el galardón del Bolívar Cóndor por una réplica de la Torre de El Cable.

Reformar

Este año el Premio cumple 25 años y, según Franco, desde el 2018 desarrolló una propuesta para reformarlos, a través de un proyecto de acuerdo. "No hay criterios para elegir la Vida y Obra, es una elección del jefe de prensa de turno y se busca que haya lineamientos. En esa reglamentación está que la Administración asigne el presupuesto necesario al Premio porque los recursos se recogen de entidades como Emas, Aguas de Manizales, entre otras. La idea es hacerlo más atractivo y menos sesgado. ¿Cuántos periodistas de Manizales hay afuera y no pueden participar porque sus trabajos no hablan de Manizales o Caldas? Se debe ampliar".

En trámite

María Elena Quintero, viuda del maestro Arenas, reconoció que antes autorizaban con una carta a López para que ejecutara las réplicas requeridas, pero que el año pasado les exigieron que debían tener de la oficina de derechos de autor, que regula el Ministerio de Cultura, la autorización de que efectivamente contaban con los derechos de la obra.

"El año pasado hicimos la gestión, pero el personal del Ministerio estaba en vacaciones y nos tocó esperar hasta enero. Ese mes nos comunicamos, nos enviaron un formato, lo diligenciamos, pero nos lo devolvieron porque había quedado mal. Además, por ser un autor fallecido debíamos adjuntar más documentos. Nos han devuelto dos veces el formulario, vamos para la tercera entrega y esperamos que las cosas salgan bien para que puedan hacer el evento".

Destacado

Según Wilson Rivera Paniagua, jefe de prensa de la Alcaldía, la edición 2018 se premiará una vez superen el inconveniente y cuando estudien el proyecto de acuerdo en el Concejo comienzan a programar la edición de este año.

Los nominados

Prensa:

Un guerrero de fe, Geovanny Martínez. LA PATRIA

Habitantes de la calle, con el temor a cuestas, Diego Fernando Hidalgo. LA PATRIA

La revancha de Lizcano: volvió al congreso 18 años después de ser secuestrado por las Farc, Mateo García. El Tiempo

Fotografía:

Manizales llora a geóloga asesinada en Antioquia, Jhon Jairo Bonilla. El Tiempo.

Al paso de los indígenas caldenses, Darío Augusto Cardona. LA PATRIA

Villahermosa pinta bien, Freddy Arango. LA PATRIA

Regional:

Las madres que buscan oro bajo el río Cauca, Jhon Jairo Bonilla. El Tiempo.

Panorama cafetero. Juan Carlos Layton, Jhonny Gutiérrez, Laura Sánchez, Blanca Giraldo, Victoria Salazar, Cristian Aguirre, Óscar Giraldo y Ricardo Patiño. LA PATRIA

643 cuerpos esperan a sus familiares, Diego Fernando Hidalgo. Q’HUBO

Televisión:

Crónica Gabriel Muñoz López, Rubén Darío Gaona. Telecafé

Personajes del Eje, Gustavo Robledo Isaza y Germán Ríos Martínez. Eje 360.

Hallazgo en algunos barrios de Manizales de un mono nocturno, único en los andes

suramericanos, Jhon Edwin Osorio. RCN Televisión.

Radio Profesional:

Venezolanos buscan renacer en Manizales, Cristian Camilo Zuluaga, Jorge Adrián Rodríguez, John Montoya Arango y Magda Jimena Ríos. Caracol Radio.

Podcast aviturismo en Manizales, Andrea Cardona. Radio Nacional.

Crisis del café, Richard Millán. UM Radio, Universidad de Manizales.

Radio universitaria:

El turmequé, privilegio de caciques, afición de paisanos, Luisa María Parra. UM Radio.

Capilla La Florida, Yony Alexánder Zuluaga Betancur. UM Radio.

Documental sonoro movimiento 76, Laura Castaño Giraldo y Natalia Delgado Cardona. UM Radio.