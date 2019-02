Nueve capítulos con el Charrito Negro por Telecafé

LISET ESPINOZA

LA PATRIA | MANIZALES

Manín fue capaz de matar a su hermano por quedarse con su esposa. A este personaje le dio vida el actor Lucho Velasco, reconocido en la televisión por encarnar villanos. Desde hace 12 años se le midió a la dirección, pero solo en la noche del lunes le dio por hacer pública una producción en Manizales dando a conocer la vida de Johan Gabriel González, el Charrito Negro.

"Vengo incursionando en la música popular hace cuatro años. Empecé haciendo los videos de Arelys Henao como Mi historia, No podemos callar, entre otros. Ahora tengo varios artistas y a raíz de conocer este género, por medio de ellos me entró el gusanito de hacer un historia de la música popular", dijo.

La búsqueda la realizó con Andrés Salgado, guionista y creador de la historia, y eligieron al Charrito como el protagonista de su serie. "Es un hombre maravilloso, con una historia de superación que lo tiene en el lugar que está, sin perder su humildad. Escogí a Telecafé porque la gerente, Gloria Beatriz, fue la primera que creyó en mí y por eso desde las 9:00 p.m. del lunes se emite la serie El Charrito Negro", indicó.

Los personajes

El adolescente Juan David Aparicio Cárdenas le da vida al Charrito en su infancia. Este cucuteño radicado en Bogotá no se cambia por nadie en su primer protagónico. "Vengo de una familia humilde y donde nací, la música popular es esencial. Por ende conozco las canciones de El Charrito porque crecí escuchándolo", afirmó.

Este exparticipante de La Voz Kids 2015 se enteró del casting por su mánager y llegó a la prueba con su guitarra. "Me puse muy nervioso. La prueba me la hizo el director y a los dos días me llamaron a decirme que me había quedado con el papel. Desde que llegué a Bogotá me formé en un academia y en poco tiempo, lo aprendido me dio resultados, pues hago parte de esta serie", expresó.

Alejandro Gómez Jaramillo también hace de El Charrito, pero versión joven. Al igual que Juan David este es el primer protagónico de este paisa criado en Bogotá. "Al personaje llego después de enviar un video para el casting. Grabamos 20 canciones con los músicos originales de El Charrito, pero con mi voz. La música que escucharán en la serie es interpretada por mí", enfatizó.

Alejandro no conocía al artista ni sus temas, por lo que preparar el personaje no resultó fácil. Empezó buscando videos para copiar sus movimientos, las formas de moverse en el escenario y lo más importante, su tono de voz a la hora de cantar. "Me concentré a verlo por más de cinco horas en el día y al hacer este trabajo, para saber quién era, me encuentro con un personaje impresionante".

La actriz Isabel Estrada, encarna a la esposa del cantante en la serie. Para ella, la música de este artista del Valle del Cauca no es del todo desconocida. "Quién no se ha tomado un guaro con Quererte fue un error. Mi personaje es una mujer amorosa, entregada, que apoya a su marido en las buenas y en las malas, y muchas se identificarán con ella porque lucha por su hogar. Así que me llena de orgullo y es un honor estar en esta producción", manifestó.



Inversión

Gloria Beatriz Giraldo, gerente de Telecafé, aseguró que el canal busca dinamizar y armonizar más los contenidos para llevarle al televidente productos que sean de su agrado. "Nos sentimos complacidos de presentar esta historia desde Manizales. Una serie de nueve capítulos en donde el 70% de la producción se grabó en el Eje Cafetero y el resto de escenas en Cundinamarca. La inversión fue de $700 millones y estoy segura de que este trabajo le gustará a la gente del Eje Cafetero y del país, que podrá verlo de lunes a viernes".