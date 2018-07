"Me gusta decir lo que siento y lo que me da la gana en mis canciones": María Isabel Saavedra

LISET ESPINOZA

LA PATRIA | MANIZALES

El papel es el lienzo en el que plasma las letras de sus canciones para colorear con melodías el sentimiento que le genera la música andina colombiana. Su voz, el vehículo con el que la compositora María Isabel Saavedra exhibe el folclor que la trae de nuevo al escenario del Teatro Los Fundadores para entonar esta noche Gracias corazón.

Alegre, como la música que interpreta, es esta artista nacida en Ginebra (Valle del Cauca), municipio conocido no solo por la producción de la uva, sino por el Festival Mono Nuñez.

20 años de carrera artística, más de 600 composiciones, algunas interpretadas por reconocidos cantantes como Óscar de León, Alberto Plaza, Gloria Trevi, entre otros, hablan de la trayectoria de Saavedra, quien antes de su presentación dialogó con LA PATRIA.

-¿Por qué llamó el álbum Gracias corazón?

Refleja un estado interior, de ser, de consciencia y actual. Estoy pasando por un momento de plenitud, de realización como compositora, mujer, esposa, hija, artista y me siento feliz. Gracias corazón es un himno a la gratitud, a la vida que llevo, a ese poder compartir y no perder nunca la capacidad de asombrarme con lo que me emociona día a día.

-¿Cómo sorprenderá al público esta noche?

Le entregaremos diversión y más que un concierto, una experiencia. Gracias corazón es un álbum alegre, colorido, lleno de matices sonoros y con sonidos más contemporáneos. Estaré con músicos de la nueva generación. Uno es el flautista de la banda de Monsieur Periné, otro es el bajista de Maía, con Andrés Maurico Rangel, director del grupo; cantaré un tema, otro invitado es el sobrino del autor Jorge Camargo y también estará María Isabel Mejía que es gran autora. Además, me gusta tener un momento íntimo en el show y lo planeé con cuatro mujeres intérpretes de mi obra como Alexándra Colorado, María Sofía Henao, Vanesa Giraldo y María Fernanda Giraldo cada una de diferentes regiones del Eje Cafetero.

-¿Qué temas interpretará?

Todos los del álbum y en el momento íntimo podrán pedir lo que quieran, es decir, las canciones que siempre han escuchado, pero la esencia del concierto es Gracias corazón.

-¿Que siente al escuchar sus temas en la voz de otros artistas?

Me da mucha emoción. No quiero perder la capacidad de emocionarme, eso tiene mi llama encendida, así que lo disfruto inmensamente porque es parte del gozo del camino. El artista que no tenga la mentalidad abierta y no se transforme, muere.

-¿En qué se inspira para componer?

Tengo que tener una mente en paz. La alimento excluyendo tóxicos como la crítica, el compararme con los demás, el juzgarme a mí misma, el verme en el espejo de los demás, en culparme, esa palabra en mi vocabulario ya no existe. Eso me da una paz profunda diaria que me permite tener la cabeza en permanente estado de inspiración. Así que busco mis espacios en el día, todo me inspira, mis caminatas, mis recuerdos, mi vida, el fluir de la gente. Le compongo a la naturaleza humana y me gusta decir lo que siento y lo que me da la gana en mis canciones. Disfruto muchísimo haciendo temas como Un humano más en donde le digo a la gente que no hay derecho en que pasemos por la vida anestesiados, perdiendo la magia invirtiendo la energía en criticar a otros.

Lo que sigue

María Isabel Saavedra estará en la Feria de las Flores en Medellín, luego en Bogotá en Bellas Artes para descansar unos días en Miami (Estados Unidos). En septiembre volverá a la capital de la República para dar un concierto de Amor y amistad, después lanzará un programa de televisión denominado Saavedra viajera inspirado en las músicas indígenas de Colombia y por último espera que su disco figure en los Grammy.

Precios

La boletería puede conseguirla en la taquilla del Teatro.

Platea: $37 mil 800

Luneta: $32 mil 400

Palco: $21 mil 600