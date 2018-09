María Clara Ramírez, señorita Caldas, comienza el conteo regresivo

LISET ESPINOZA

LA PATRIA /MANIZALES

Tranquila, espontanea, segura de sí misma y de la belleza que posee así es María Clara Ramírez, señorita Caldas 2018-2019 al Concurso Nacional de Belleza (CNB), quien estuvo esta semana de visita en Manizales para luego embarcarse en su participación en noviembre en Cartagena.

Desde que fue escogida como representante de los caldenses, el pasado 15 de marzo, María Clara se prepara constantemente. Sale de su casa a las 5:00 de la mañana y regresa a las 7:00 de la noche, rutina que tomó desde mayo cuando se fue a prepararse a Bogotá.

“Todos los días estoy en clases porque quiero traerle la corona a Caldas después de 48 años. Me divierto, aprendo, conozco gente nueva, pero lo más difícil han sido los medios, porque no se sabe qué van a preguntar y los nervios pueden ser un enemigo en ese momento. Digamos que eso ha sido un pequeño desafío, pero esa es la razón por la cual me estoy preparando con mucho sacrificio y dedicación”, expresó la aspirante de 21 años.

Primer encuentro

Hace tres semanas María Clara conoció a las demás aspirantes a Señorita Colombia durante la caminata de la solidaridad en Bogotá. Según ella, el ambiente fue chévere y tranquilo. Luego, comieron postres y considera que tendrá una buena relación con cada una de ellas en Cartagena.

Bogotá será su casa en octubre antes de viajar a ciudad amurallada. Aún no está segura de las fechas en que comiencen los eventos con CNB, pero lo que sí sabe es que tendrá una buena comitiva en Cartagena apoyándola lo que la emociona y la motiva a vivir esa experiencia y traerse la corona.

“La comitiva caldense este año estará cargada de muchos habitantes de Supía y de Manizales, de hecho algunos supieños que vive en Nueva York (Estados Unidos) estarán en Cartagena. Mi papá al igual que mi mamá, que vive en Nueva Jersey, también me acompañarán. Ella está emocionada con su presentación de reina madre”, contó.

Juiciosa, pero no estricta

Dentro de su preparación también está alimentase bien, pero sin dejar de comer lo que le gusta como las tradicionales colaciones de su natal Supía. “Siempre he sido muy delgada y mi desafío era subir de peso. En este tiempo comí mucha proteína y verduras, pero no me he limitado, me encantan los postres, los dulces, soy juiciosa, pero no estricta así que me doy mis premios”, dijo.

Define a las mujeres caldenses como pujantes, alegres, cultas, responsables, trabajadoras y multifuncionales por lo que está orgullosa de representarlas. A quienes quieren llegar, como ella, a ser Señorita Caldas el mensaje que les da es que primero se enfoquen en sus carreras, en sus familias, en vivir una vida tranquila y en alimenten bien, sin someterse a dietas estrictas porque para ella eso no es belleza.

Rumbo a Mis Universo

Debido a que mañana la organización encargada del Miss Universo debe tener registradas a las candidatas que participarán en la edición 2018 de este certamen, hoy se elegirá a la candidata colombiana en Medellín en el City Hall El Rodeo. La transmisión será a las 9:00 p.m. por el Canal RCN. Las 18 candidatas saldrán en traje de baño y traje de gala.

Carmenza Jaramillo, directora de la franquicia del CNB en Caldas, explicó que el concurso pasado se realizó en marzo del 2017 y allí salió ganadora Laura González, quien representó a Colombia en Miss Universo a finales del 2017 y quedó de virreina universal.

“Para este 2018 el CNB no tenía concursante para enviar. Por ello, decidieron hacer Rumbo a Miss Universo, certamen que se realizará hoy en Medellín. Quien resulte ganadora irá en diciembre para Miss Universo en Tailandia y por la premura del evento Caldas no tiene representante”, dijo

Aclaró que María Clara Ramírez es la Señorita Caldas que participará en noviembre de este año en el CNB que se realizará en Cartagena. De salir elegida sería quien representaría a Colombia en Miss Universo 2019. “Invitamos a las personas para que en noviembre voten electrónicamente por la señorita Caldas, María Clara Ramírez, porque ustedes hacen parte del jurado y su votación es muy importante”, manifestó Jaramillo.