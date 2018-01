Los triunfos, mes a mes, del cine colombiano en el 2017

Aunque la taquilla sigue siendo el talón de Aquiles del cine colombiano, en el 2017 las películas nacionales lograron importantes logros en el panorama internacional y los principales festivales cinematográficos del mundo.

Se estrenaron casi medio centenar de películas, decenas de ellas hicieron parte de los festivales más importantes del mundo y dentro de las actividades del Año Francia-Colombia se hicieron especiales sobre la cinematografía local en varios eventos, aportando así al proyecto que se viene construyendo y que ha logrado posicionar a Colombia como la tercera nación latinoamericana con mayor producción en este ámbito.

Mes a mes

-Enero: Colombia estuvo presente en la cuadragésima sexta edición del Festival Internacional de Cine de Róterdam, con ‘X-500’ de Juan Andrés Arango; Diana Bustamante, directora artística del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias –FICCI-, fue jurado de la Competencia Hivos Tiger; y ‘El cuento de Antonia’ de Jorge Cadena, recibió uno de los tres Premios Tiger para Cortometrajes.

‘Suave el aliento’ de Augusto Sandino, estuvo en la Competencia de Óperas Primas de la vigésima edición de Black Nights Film Festival, celebrado en Estonia. Siete producciones nacionales hicieron parte de la edición 40 del Festival de Cine de Gotemburgo, el evento audiovisual más grande de los países nórdicos. ‘Madre’ de Simón Mesa Soto estuvo en Svenska Kortfilmspremiärer; ‘Epifanía’ de Óscar Ruíz Navia en Svenska Premiärer; en el segmento Nya Röster, participó ‘El amparo’ de Rober Calzadilla y ‘Los nadie’ de Juan Sebastián Mesa.

‘Santa y Andrés’ de CarlosLechuga, ‘Mañana a esta hora’ de Laura Osma y ‘Jesús’ de Fernando Guzzoni estuvieron en Fem Kontinenter. ‘Oscuro Animal’ estuvo en el Festival Camerimage y el American Film Institute's Fest —AFI Fest, en su categoría principal, la cual está dedicada a largometrajes en los que se resalta la importancia del director de fotografía en toda producción, siendo la imagen fundamental en la narración.

-Febrero: El 39º Festival Internacional de Cortometrajes de Clermont-Ferrand realizó el Foco en Colombia, con más de 40 producciones nacionales y una retrospectiva de la producción de cortometrajes desde el 2007 hasta 2016. Este año estuvieron en la Competencia Internacional ‘Como la primera vez’ de Yennifer Uribe Alzate y ‘Genaro’ de Jesús Reyes y Andrés Porras.

El cortometraje ‘The Jungle Knows You Better Than You Do’ de Juanita Onzaga recibió el premio en la Competencia Generation 14plus del Festival Internacional de Cine de Berlín. La ópera prima de Vladimir Durán, ‘Adiós entusiasmo’, estuvo presente en la sección Forum. 10 colombianos fueron seleccionados para participar en Berlinale Talents.

SXSW South by Southwest, festival realizado en Austin, Texas, recibió los largometrajes ‘Tormentero’ de Rubén Imáz y ‘El día de la cabra’ de Samir Oliveros. Este se caracteriza por ser una plataforma de innovación, descubrimiento y creatividad para la industria del cine y de la música.

-Marzo: Dos coproducciones con participación nacional recibieron premios en la edición 32 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. ‘Santa y Andrés’ se llevó un total de cuatro galardones. Por otra parte, ‘La última tarde’ dirigida por Joel Calero, se llevó el galardón a Mejor Director.

Nueve producciones hicieron parte de la edición 2017 del Festival Internacional de Cine de Miami, Estados Unidos. La edición 47 del Festival de Cine de Tampere (Finlandia) tuvo Foco en Colombia. La edición 29 de Cinelátino - Rencontres de Toulouse tuvo un foco especial llamado Caliwood, ayer, hoy y mañana, donde se proyectaron largometrajes producidos entre 1971 a 2016. Además seis producciones se alzaron con reconocimientos: ‘Los nadie’ de Juan Sebastián Mesa; ‘Pariente’, de Iván D. Gaona; ‘Santa y Andrés’ de Carlos Lechuga y ‘Jericó, el infinito vuelo de los días’ de Catalina Mesa.

-Abril: La séptima edición del Festival Internacional de Cine en el Desierto, Sonora, México, tuvo como invitado especial a Colombia y contó con la participación de Luis Ospina. El documental colombo-estadounidense ‘A River Below’, dirigido por Mark Grieco, estuvo en el festival HotDocs, realizado en Toronto.

‘La mujer del animal’ de Victor Gaviria fue reconocida en la Mostra de Cinema Llatinoamericà de Catalunya, donde logró el Premio Movistar al Mejor Largometraje, el Premio Obra Social "la Caixa" al Mejor Director, el Premio Casa América Cataluña al Mejor Guion, el Premio Radio Exterior de España y el Premio del Público. Por otra parte, en la vigésima edición del Festival de Málaga recibió dos distinciones: la Biznaga de Plata al Mejor Director, y la Biznaga de Plata al Mejor Montaje.

‘Amazona’, la producción dirigida por Clare Weiskopf y Nicolás Van Hemelryck, fue premiada en el festival Docudays UA International Human Rights Documentary Film Festival, celebrado en la capital ucraniana, Kiev. Siete producciones y un proyecto colombiano estuvieron presentes en la edición 19 del Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente –BAFICI.

-Mayo: ‘La defensa del dragón’ de Natalia Santa, estuvo en la Quincena de Realizadores del Festival de Cannes, convirtiendo a Santa en la primera mujer directora colombiana en participar del evento. En la edición 70 del festival también participó el cortometraje colombiano ‘Damiana’ de Andrés Ramírez Pulido en la Competencia Oficial y Diana Bustamante fue jurado de la versión 56 de La Semana de la Crítica.

El Festival Internacional de Cine de Nyon – Visions du Réel premió a la producción colombiana ‘La pesca’, en la Competencia Internacional de Cortometrajes, llevándose el Sesterce d'or y un estímulo de 5000 francos suizos. ‘Pichirilo’, cortometraje dirigido por Daniel Sánchez, hizo parte de la Competencia Internacional en la edición 63 del Festival Internacional de Cortometrajes de Oberhausen, Alemania.

-Junio: El Festival de Cine Creative Commons & New Media Bogotá, hizo parte de la octava edición de Barcelona Creative Commons Film Festiva –BCCN-. Los Premios Platino del Cine Iberoamericano, nominaron a Mejor Interpretación Femenina, a Juana Acosta por su papel en ‘Anna’ de Jacques Toulemonde, y Angie Cepeda por su interpretación de María del Rosario Durán en ‘La semilla del silencio’ de Felipe Cano. En Mejor Película Documental estuvo nominada ‘Todo comenzó por el fin’, dirigida por Luis Ospina.

El 71 Festival Internacional de Cine de Edimburgo tuvo presencia colombiana en varias categorías. En Río de Janeiro se realizó la retrospectiva más grande realizada hasta el momento a Luis Ospina, miembro fundador del Grupo de Cali. Se mostraron 29 trabajos del director.

-Julio: La coproducción colombo-venezolana ‘El amparo’ de Rober Calzadilla, participó en la edición 35 del Festival de Cine de Múnich. ‘Querido Fidel’, ganó el Fondo para la Producción Cinematográfica de la Regione Campania, Italia –FCRC– 2017. La edición 20 del Guanajuato International Film Festival recibió nueve producciones colombianas.

-Agosto: ‘Señorita María, la falda de la montaña’ de Rubén Mendoza recibió el premio Zonta Club Locarno a la Mejor Dirección de la Semana de la Crítica en el 70º Festival Internacional de Cine de Locarno, Suiza. En el 21 Festival de Cine de Lima, Perú, Natalia Santa fue reconocida como la mejor directora de ficción gracias a ‘La defensa del dragón’.

Colombia fue el país invitado en la duodécima edición del Reto DocsMX 2017. Se realizó el primer Ciclo del Festival de Cine Colombiano en Buenos Aires. ‘Candelaria’, el tercer largometraje de Jhonny Hendrix Hinestroza, hizo parte de la sección paralela Giornate Degli Autori - Venice Days, de la edición 74 del Festival de Cine de Venecia, donde recibió el Premio al Director GdA.

-Septiembre: ‘Damiana’, ‘La casa del árbol’, ‘La libertad,Sundowners’ y ‘Matar a Jesús’ fueron la cuota colombiana en el Festival Internacional de Cine de Toronto –TIFF. La coproducción ‘Matar a Jesús’ recibió los galardones Eroski de la Juventud y LX Signis de la Crítica, así como la Mención Especial Kutxabank-Nuev@s Director@s y la Mención especial Premio FEDEORA en la edición 65 del Festival de San Sebastián – Donostia Zinemaldia.

La edición 2017 del Festival de Biarritz tuvo Foco en Colombia, donde se hizo una selección de películas desde la década de los 80.

Colombia fue el país invitado en la novena edición de 3D Wire, el evento que reúne lo mejor de los videojuegos, la animación y el New Media en Segovia, España. Una nutrida selección colombiana hizo parte del 33 Festival de Cine de Varsovia.

-Octubre: ‘Matar a Jesús’ y el cortometraje ‘La casa del árbol’ de Juan Sebastián Quebrada, fueron la cuota colombiana en el 53 Festival de Chicago. Tres proyectos hicieron parte de I Love Transmedia, un espacio para la realidad virtual, enfocado en contenidos multiplataforma. ‘Virus tropical’, largometraje de animación dirigido por Santiago Caicedo tuvo su estreno mundial en la Competencia Oficial de la primera edición de Animation is Film, el primer festival de animación de clase mundial en Estados Unidos.

En la sección Cinekids de la edición 22 del Festival Internacional de Cine de Busan – BIFF, fue la premier internacional de ‘El Libro de Lila’, ópera prima de Marcela Rincón González. ‘El día de la cabra’ de Samir Oliveros, tuvo su premier europea en la sección Films in Laugh del 61 BFI London Film Festival 2017.

El Festival Internacional de Cine de Vancouver recibió a ‘La defensa del dragón’ de Natalia Santa; el cortometraje ‘7ÚN3l’ de Klych López y ‘La pesca’ de Pablo Álvarez-Mesa y Fernando López Escrivá. El Kaohsiung Film Festival, celebrado Taiwán, recibió el estreno mundial de Storylines y también una selección retrospectiva de cortometrajes destacados en anteriores ediciones del Bogotá Short Film Festival.

-Noviembre: Por su participación en la película ¿I am not a witch’ el colombiano David Gallego recibió una nominación en la categoría mejor fotografía en los premios del Cine Independiente Británico- BIFA-. El Festival Internacional de Cine Documental de Amsterdam –IDFA-, recibió a la producción colombiana Señorita María: la falda de la montaña dentro de la sección Best of Fests. Entre los proyectos en desarrollo participó ‘La frontera invisible’ de Alejandro Quijano.

Luis Ospina recibió el Premio Especial Márgenes al Cine Independiente, un reconocimiento a su trayectoria profesional y a su aporte al cine iberoamericano. El documental ‘Alacrán soy yo’ de Juan Sebastián Álvarez recibió el Musical Odysseys - Critics/Partners Awards en el Festival de Lisboa – MUVI. La película también participó en el Festival del Cinema Latino Americano di Trieste, Italia.

-Diciembre: ‘Cartucho’, documental de Andrés Chaves, obtuvo Mención Especial del Jurado en la quinta versión de Festival de Cine Independiente Transcinema, en Perú. El largometraje documental ‘Jericó, el infinito vuelo de los días’ fue reconocido en Ginebra en el Filmar en América Latina con el Premio del Público.

‘Amazona’ fue nominada en la categoría de Mejor Película Iberoamericana para la edición 32 de los Premios Goya. ‘Camino de agua para un pez’, el cortometraje dirigido por Mercedes Marro y producido por Pierre Nothman, estuvo preseleccionado en la categoría de animación.

’Matar a Jesús’ se consolidó como la película colombiana más galardonada del año. En el 39 Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, recibió el Premio del Jurado de ópera prima y los premios colaterales Premio Casa de las Américas a Mejor largometraje de ficción y el Premio Glaubert Rocha Prensa Latina. Por su parte, ‘El libro de Lila’ recibió el Premio Coral al Mejor Largometraje de Animación, el documental ‘Pizarro’ se alzó con el Premio Memoria del Centro Cultural Pablo de la Torriente y ‘Lupus’ una Mención Especial en la categoría Animación.