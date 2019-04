Los Montañeros: Una familia de influenciadores

LISET ESPINOZA

LA PATRIA | MANIZALES

Mamá que se respete alega por todo y eso lo saben de sobra los hermanos Alejandro y Alex Giraldo. Este último entre tanta cantaleta de su madre, Socorro, la grabó a escondidas sin sospechar que el video se haría viral y que después se convertirían en youtuberos con Los Montañeros, un proyecto con el que hacen humor con historias cotidianas.

"La verdad, al principio me dio pena, gracias a Dios nos ha ido bien hablando bobadas y montañeradas. La gente me llamaba a decirme: Socorrito, usted como alega y yo no entendía hasta que este culicagado (Alex) me contó y desde ahí vengo apoyándolos", dice Socorrito, como prefieren que la llamen.

Antes de involucrarse en este "parche" con sus hijos trabajó por muchos años como empleada deméstica, pero desde hace dos años prefirió los quehaceres de su casa y hacer de Los Montañeros el negocio familiar, pues sostiene que no necesita de un libreto para hacer un sketch. "Como me ven, así tal cual soy. Mis hijos me dicen: mami vamos a grabar esto y lo que les digo es que me dejen, que yo digo lo que se me salga" (risas).

Es penosa, aunque en los videos no lo parezca y en el barrio en el que vive sus vecinos la felicitan y la admiran por arriegarse a lo audiovisual. "Estamos sacando humor, alegrando a la gente y estoy contenta porque me dicen que les gusta que los haga reír".

La creación

El desobediente (10 mil visualizaciones), El celular (12 mil vizualizaciones) y Mamá mala paga (10 mil visualizaciones) son algunas historias que Los Montañeros han producido en el año que llevan trabajando como equipo. Para Alex, a su madre no le quedaba de otra que "subirse al bus" de Los Montañeros porque de no haber sido así, seguiría grabándola a escondidas. "Antes hacia blogs solo, luego se unió mi mamá, Alejandro nos grababa y hacía pequeñas apariciones hasta que también dijo que lo hiciéramos todo en familia. Entonces regresé a Manizales porque vi que el proyecto tenía futuro", expresa Alex, comunicador social y productor audiovisual, quien vivió cuatro años en Medellín.

¿Cómo crean las historias? Según Alejandro, surgen de las situaciones que pasan en la mayoría de los hogares. "Si pasaba algo en la casa, mi hermano o yo pensabámos en hacer video y empezamos a escribir. Alex sabe del tema audiovisual, acomoda la cámara y así formamos las historias que duran un minuto, pero la idea es llegar a hacer historias más largas que es lo que nos pide la gente", afirma el estudiante de administracion de empresas.

Marca

A través de Mecato films, marca creada por Alex, Los Montañeros realizan todo lo audiovisual. Su trabajo ha tomado tanta fuerza que marcas reconocidas de la ciudad los contactaron para tener más influencia en su público de interés. "Con ellas lo que hacemos es marketing digital. Vamos a la empresa y convencemos a los empleados de que participen y les explicamos qué es lo que va a pasar. Armo el guión y es un trabajo en el que nos beneficiamos tanto ellos como nosotros", asegura Alex.

En redes

Instagram: @losmontañeros_

Facebook: Los Montañeross

Youtube: Los Montañeros