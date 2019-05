Los minipigs: inteligentes y juiciosos

ANDRÉS RODELO

LA PATRIA | MANIZALES

Agustín es el centro de las miradas a donde llega. Los curiosos se acumulan a su alrededor, sacan celulares para tomarle fotos y lo tocan. Ocurre cuando la familia Aguirre Panesso visita un centro comercial o asiste a la ciclovía, lugares en donde le hacen corrillo, como se dice popularmente.

Antes de que piense que Agustín es una celebridad le aclaramos: es un minipig de seis meses de esta familia,quienes viven en el barrio Villa del Río de Manizales. También conocidos como cerdos domésticos son una variedad de porcinos modificados por el humano para lograr tamaños pequeños, lo que ha conllevado que se conviertan en animales de compañía.

Todo empezó el pasado febrero, cuando Ana María y Carolina, las dos hijas del matrimonio, compraron el cerdo en una tienda de mascotas. "Fue un regalo para mi mamá, pues lo vio en una vitrina y se enamoró. Estamos contentos. Es cariñoso, juicioso y juguetón", explica Carolina, la hermana mayor.

Las mascotas que tuvieron antes fueron malas experiencias: "Un gato que se orinaba por toda la casa, un perro que se orinaba en el comedor. Al canino debíamos sacarlo con collar, pues si no salía corriendo y se perdía. No necesito correa para Agustín. Me sigue cuando estamos en la calle y no se despega".

Carolina también resalta la inteligencia de este minipig. "Vivimos en un tercer piso. Yo era la única capaz de bajarlo y subirlo, porque pesa 17 kilos. El domingo le enseñé a subir las escaleras. Bastó con mostrarle una vez para que aprendiera. Sale a la calle conmigo y, a veces, se encuentra con un perro grande que es muy amigable. Se ponen a jugar, el perro lo revuelca y se asusta, lo que hace que vuelva a la casa solo, pues sabe dónde queda".

Si se trata de salir a la calle, Carolina sabe que Agustín debe estar bien presentado y oler bien: "Lo baño con agua caliente varias veces a la semana, le aplico champú, aceite de coco para humectarlo, le limpio las orejas y las pezuñas, le aplico colonia". Que sea un cerdo no le impide trabar amistad con otras especies: "Es amigo de un perro bulldog. Se emocionan mucho al encontrarse".

El cariño que sienten los Aguirre Panesso por Agustín es grande. "Llego a la casa y me recibe como si hubieran pasado años. Es hermoso", menciona Carolina.

Importante

Nicolás Jaramillo, veterinario de Minipigs Hillpiggys, criadero en el Oriente de Antioquia:

- Darles frutas y verduras complementadas con proteína animal. La cantidad diaria debe ser equivalente al 0,3% o 0,5% del peso. Por ejemplo, darle entre 50 y 60 gramos de comida si pesa 1 kilo. Esta porción se sirve en tres, cuatro y hasta cinco raciones. Que no sean menos de tres, pues habría mucho tiempo entre una comida y la otra, lo que le produce ansiedad y problemas de comportamiento al minipig.

- Importante conocer a un veterinario en la región que sepa de minipigs para que lo atienda.

- El tamaño varía según la raza y la alimentación. En promedio, alcanzan la estatura de un perro mediano como un bulldog francés. Están en el rango de los 35 y 40 centímetros de estatura. De ahí en adelante ya no son minipigs.

- Es una combinación perfecta entre un perro y un gato. Son amorosos como los caninos y también tienen personalidad como los felinos. A veces se ponen bravos con el propietario, lo ignoran. También son muy inteligentes.

- La ley colombiana no prohíbe tenerlos. Solo una restricción: no puede trasladarse con un minipig a una zona que no esté libre de peste porcina clásica, pues el animal puede contagiarse y poner en riesgo la región en la que vive el propietario al regresar de viaje.

Son permitidos

Óscar Ospina, profesional especializado en fauna silvestre de Corpocaldas, dijo que no hay restricciones para la tenencia de minipigs: "Lo que es ilegal es tener animales silvestres (especies no domesticadas que viven en bosques y selvas). Iguanas, loros, serpientes, micos, entre otros. Quien tenga uno de estos se expone a una multa que varía según el daño al medio ambiente. No es lo mismo tener un venado que matar a un venado, por ejemplo".

Precio

El precio de un minipig en el mercado oscila entre $600 mil y $2 millones.