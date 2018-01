Los cinco sentidos del Centro Histórico

LISET ESPINOZA

LA PATRIA | MANIZALES

Al Centro Histórico de Manizales no le bastó su arquitectura republicana para llamar la atención de los residentes. Ahora quiere que lo conozcan, pero desde cinco terrazas en las cuales despertará la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto de quien se atreva a vivir una experiencia con altura y ayude a revivirlo.

María Úrsula Botero Escobar, directora de la Asociación Cívica Centro Histórico de Manizales, expresó que lo que pretenden estos nuevos espacios es abrir una posibilidad para que la gente cambie la percepción del Centro Histórico. "Cuando se vive en él uno entiende que es un poco más el temor que se siente de estar acá que lo que realmente pasa, sin negar por supuesto que hay actividades difíciles y complejas. Sin embargo, estos nuevos lugares son los que hacen que la gente quiera permanecer, que encuentre otra alternativa para estar un poco más tarde de su horario de trabajo, lugares que invitan a los residentes a que conozcan más la ciudad y que traen nuevo público a disfrutar del Centro Histórico", dijo.

Café Tazzioli



Fotos | Darío Augusto Cardona | LA PATRIA

Ubicación: Catedral Basílica de Manizales

Horario: De lunes a jueves de 9:15 a.m. a 7:00 p.m. Viernes y sábados de 9:15 a.m. a 8:00 p.m. y domingos de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

Descripción: Sin duda fue el pionero en ofrecer un espacio diferente a la hora de tomar café. Está ubicado en la terrazas de la Catedral y es visto como un atractivo que acercó a propios y a turistas para conocer el Templo y capturar una mirada distinta de la ciudad. Su nombre rinde tributo al escultor italiano Alideo Tazzioli Fontanini, quien realizó algunas estatuas de la estructura. Está decorado con fotografías antiguas de Manizales y de etapas constructivas de la Catedral. Cuenta con calentadores, plantas y un juego de luces que lo hacen mágico. Según el administrador, Mauricio Marín, el visitante podrá degustar café tradicional, capuchino con crema de whisky, té, jugos naturales, cóctel de frutas, pasteles, tortas, dedos de queso y disfrutar de música en vivo el primer viernes de cada mes. Además, "como plus tenemos la cena romántica. Está diseñada para dos personas en el balcón de la Catedral, es decir, encima del Café. Es privada y consta de plato fuerte, vino, postre y decoración del espacio. La persona elige el día y la hora. Su costo es de $200 mil", dijo.

El Dauntaun



Ubicación: Edificio del Comercio

Horario: Lunes y martes de 9:00 a.m. a 8:00 p.m. De miércoles a viernes de 9:00 a.m. a 10:00 p.m. y sábados de 10:00 a.m. a 9:00 p.m.

Descripción: La terraza del segundo piso del Edificio del Comercio tiene nombre y se llama El Dauntaun. Allí no solo podrá desayunar, almorzar, tomar una bebida fría o caliente, saborear una buena copa de vino, un cóctel o un licor más fuerte, sino fijar su mirada en la arquitectura republicana del Centro Histórico bajo el sonido de música en vivo. Es un lugar amplio en donde el turista decidirá si desea analizar la carta gourmet bajo la zona techada o la descubierta. Óscar Darío Salazar, gerente general, expresó: "Para mí el Centro Histórico tiene magia y es un marco perfecto para montar un proyecto. Creo fielmente en que el Centro es un foco de desarrollo económico y social para la región y por eso quiero hacer parte del cambio y de los empresarios que creemos que el Centro Histórico saldrá adelante".

La Azotea -Rooftop-



Ubicación: Edificio BCH

Horario: De lunes a jueves de 8:00 a.m. a 9:00 p.m. Viernes y sábados el horario se extiende hasta las 2:00 a.m.

Descripción: Es el único que ofrece, hasta ahora, una mirada de 360 grados de la ciudad. 14 pisos en ascensor y uno más por escalera para vivir una experiencia de altura. Desde el pasado lunes está abierto al público, aunque hizo una prueba piloto durante la Feria. En esta otra alternativa el estudiante, docente, jubilado o empresario disfrutará de una carta gourmet variada en alimentos y bebidas. Manejan cafés especiales, bebidas embriagantes, cócteles con o sin licor. Debido a su horario los fines de semana La Azotea se convierte en un espacio para la rumba, eventos especiales y cuenta con agrupaciones musicales en vivo para que la gente se sienta a gusto. Amplios espacios, una cocina cubierta en vidrio que le permitirá observar cómo los cocineros manipulan los alimentos, cuenta con un techo retráctil, instalado con autorización de la Secretaría de Planeación, para cuando llueva.

Jorge Hoyos, propietario, manifestó que le apostaron al Centro de la mano de la Asociación Centro Histórico y que la gente está respondiendo porque, según él, la comunidad de El Cable está visitando el Centro Histórico. "Temíamos por la soledad del lugar en las noches y por parqueaderos. En el primer punto el gobernador nos dará la mano a través del Secretario de Gobierno y en el segundo, nosotros ponemos la seguridad, es decir, nuestro cliente cuando salga estará acompañado por un security, quien lo llevará hasta la carrera 22 para que aborde un taxi", afirmó. Otro valor agregado es que habrá salas de juntas para que los gremios se reúnan.

Café La Terraza



Ubicación: Edificio Atlas

Horario: Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 7:30 p.m. Sábados y domingos de 2:00 p.m. a 7:30 p.m.

Descripción: 22 pisos en ascensor y uno más en escalera es lo que deberá subir la persona que desee conocer este espacio y deleitarse con otra mirada del Centro Histórico de Manizales. Cada 15 días un grupo musical o un solista le da el toque artístico a esta terraza que regala otra panorámica de la ciudad en compañía de familiares o amigos mientras comparten un café. Pinturas, plantas, bancas de colores y la imagen de una Virgen hacen parte de la decoración. Alexánder Guzmán Romero, administrador del lugar, indicó que los turistas se encontrarán en un ambiente tranquilo. "Para mayor comodidad en las tardes tenemos en la portería de la edificación una persona que controla la subida de los visitantes para que el consumo que hagan sea cómodo y no de pie. Nos damos el lujo de decir que la gente hace fila para ingresar", indicó. Sin embargo, el tener qué esperar para algunas personas no ha sido lo mejor por lo que optan por volver otro día.

La Cúpula -Rooftop-



Ubicación: Calle 20 #22-14

Horario: De lunes a miércoles de 11:00 a.m. a 7:00 p.m. Jueves de 4:00 p.m. a 1:00 a.m. Viernes, sábados y domingos de 4:00 p.m. a 2:00 a.m.

Descripción: Ofrece una mirada desde otro ángulo del Centro Histórico que varios visitantes han capturado con celulares al igual que los atardeceres. Aparte de la vista el mayor atractivo de esta terraza es la cúpula que tiene la cual es aprovechada por los turistas para tomarse una que otra foto. Quienes han asistido pueden ingerir bebidas calientes o un buen trago. Plantas colgantes, pantallas en las que proyectan videos musicales, barriles que sirven de mesa y que combinan con la madera de las sillas hacen parte de la decoración de este lugar. David Echeverri, administrador, aseguró que eligieron el Centro para que la gente tenga otra mirada de él y lo visiten más. "Antes solo estaba abierto los fines de semana, pero ahora como estamos desarrollando un etapa de café decidimos abrirlo todos los días. En las noche es más un bar y por ello cada semana hay programación musical en vivo".