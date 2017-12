Las peleas del 2017

Los ánimos están caldeados. Parece que la nueva forma de Gobierno escogida por muchos es el grito herido, y así poco a poco se fueron armando zafarranchos que en varias oportunidades por poco terminan en los puños. No todas llegaron hasta ahí, pero si siguen con ese tonito, ¡Dios nos ampare!, no sabemos en qué puedan terminar. Aquí apenas una pequeña muestra de los zafarranchos de este año.

LA TRAMPA|Manizales

“Al señor congresista (Arturo Yepes) le gusta la leche, pero no le gusta la vaca”. Así lo dijo en LA PATRIA Radio el 3 de octubre, el alcalde de Manizales, Octavio Cardona, sobre el congresista que ayudó a elegirlo, pero del que se distanció. En esa entrevista el alcalde citó públicamente a Yepes para que debatan en un foro abierto por las críticas que este le hace a su Administración. El conservador ha dicho que no le hace ese juego, la pelea sigue en las redes sociales.

El alcalde tiene un temperamento que lo lleva a enfrentar varias peleas al tiempo. Se debe considerar con aptitudes para el zumo. Ya tiene el peso ideal. Se enfrentó a Camacol por el proyecto que se hizo de volver zona mixta la zona industrial de Juanchito, finalmente retirado del Concejo ante las críticas de ese y otros gremios. También se enfrascó en una discusión con Avianca a la que fustigó por redes sociales; con el Gobierno Nacional, que no desembolsaba la platica para las obras de recuperación de la tragedia del 19 de abril; con el gobernador encargado, Ricardo Gómez, del que dijo: “Al gobernador le gustaban las fotos en el Puesto de Mando Unificado y sacar pecho al lado del presidente, pero ahora que tiene que responder por la ciudad, declara que había que pedirle permiso”. Y esto lo hizo en rueda de prensa que citó para tal fin.

Y todo lo anterior sin contar enfrentamientos con la comunidad y sus representantes que osan reclamarle al Municipio por lo que ellos sienten como algún incumplimiento. Sería bueno que al estilo de Álvaro Uribe se tomara las goticas de valeriana. Un buen regalo para el 2018.

Uribe correteando

Y hablando de Álvaro Uribe, cómo olvidar que correteó por los pasillos de la Universidad de Manizales, en el debate de los precandidatos del Centro Democrático realizado en esa institución, al profesor de Comunicación Social y Periodismo y que fue miembro de la Misión de Observación Electoral (MOE) Andrés Calle Noreña. No fue para pecharlo, sino para confrontarlo en la dialéctica. Calle gritó desde los rincones de la Universidad: 'Paraco', y Uribe lo buscó para explicarle cada acusación. Todo quedó grabado en un video y es evidente que no hubo acuerdo, ojalá que la próxima vez que quiera dar un debate con un profesor sea en los foros en una universidad y no en los pasillos.

Aunque figura como concejal sierrista, Andrés González, hijo del candidato del Centro Democrático a la Cámara de Representantes y exluisguillermista, ingeniero Julio César González, la emprendió en la marcha del Centro Democrático del primero de abril en Manizales contra un grupo de jóvenes que salió a protestar contra los manifestantes. Los encaró y los pechó con ganas de pelear, pero fue contenido a tiempo. En las arengas contra los jóvenes lo acompañó el diputado José Antonio Corrales. Esperemos que guarde la vehemencia para la protesta verbal y deje la actitud de irse a las manos, señor concejal.

Corrales le gustó el protagonismo de las peleas y la pactó con su compañero de bancada en la Asamblea de Caldas Nicolás Aguilar, a quien señalan de haber pedido dinero a un contratista de esta corporación. Como si Aguilar estuviera amenazado por convivencia, Corrales ni lo determina, tanto, que cuando Aguilar fue elegido segundo vicepresidente de la Asamblea de Caldas para el próximo año, el único que se quedó con cara de pocos amigos fue el propio Corrales. Qué cosa con la política que nos une y nos desune tan fácilmente.

Corrales, también desde la Asamblea, la emprendió contra el secretario de esta corporación, Leandro Augusto Gutiérrez, del Partido de la U, de quien denunció que había usurpado funciones de la Presidencia. Todo se dio porque en un convenio con la Universidad de Manizales, para unos pasantes, Gutiérrez firmó como representante legal de la corporación. Según Corrales, esto hizo que le abrieran investigación fiscal en la Contraloría de Caldas al secretario, que igual fue reelegido sin su voto por las mayorías de la Asamblea para el 2018.

En el Concejo

Las corporaciones públicas siempre son escenario de confrontación. Que lo diga Carlos Mario Marín, que peleó con el uno, con el otro, con casi todos los miembros del Concejo, y así también se las devolvieron. En esta entidad el concejal verde estuvo a punto de renunciar, pero de un momento a otro no se le ha vuelto a escuchar tan vehemente. ¿Será que el joven maduró o está tomando fuerzas para un segundo aire en el 2018?

Entre las peleas de Carlos Mario Marín hubo una que se salió del cuadrilátero del Concejo y fue la que emprendió en el estudio del Plan de Ordenamiento Territorial de Manizales para señalar que hubo arreglos debajo de la mesa de la constructora CFC, que edifica una urbanización cerca de la reserva de Río Blanco. A esta disputa se sumó el hoy candidato a la Cámara de Representantes por el Polo Democrático, Darío Arenas, quien terminó en los estrados judiciales denunciado por Felipe Calderón, propietario de la constructora. Esta pelea continuará.

Bloqueo Rojas-Lizcano

El presidente del Congreso hasta el 20 de julio, Mauricio Lizcano, antes de partir de su cargo realizó un foro sobre el Aeropuerto del Café, al que el ministro de Transporte, el exalcalde manizaleño Jorge Eduardo Rojas, no llegó. Esto llenó de cólera al congresista, quien dijo a los medios de comunicación ese 28 de junio: "Esperemos que después del 20 de julio, cuando termine mi Presidencia, él pueda anunciar estos recursos que hemos trabajado con el ministro de Hacienda". De esta manera dejó claro que el problema era político, toda vez que Rojas ya es de la cuerda del representante a la Cámara Hernán Penagos. Rojas anotó que el problema fue de agenda porque le cambiaron la fecha dos veces para el foro y que inicialmente estaba agendado, pero para la que finalmente se determinó no pudo asistir. Al final le dio la razón al congresista: "Seré yo el que vaya a contarle a Caldas y a la región cómo van los proyectos, no en un evento que tiene tinte político. Yo que soy de la región sí lo conozco, no debería hablar de esta manera, pero tampoco voy a soportar que me trate de la forma que lo ha hecho", insistió.

A los días, Rojas salió del Ministerio y fue sucedido por otro exalcalde manizaleño, Germán Cardona, con quien el Aeropuerto del Café también sigue embolatado, aunque las peleas entre los dirigentes locales no falten.

Todo por wasap

Otra servidora pública que armó tropel, pero para decir que ese wasap no era suyo, fue la personera de Manizales, Tulia Elena Hernández, que dijo haber denunciado penalmente a los miembros de un grupo de Whatsapp porque dizque le clonaron la línea y le atribuyeron un mensaje contra la personera de Pereira, Sandra Lorena Cárdenas, en el que presuntamente denigra de la mujer pereirana. El copresidente de la Federación Nacional de Personeros, Héctor Hugo Montoya, lamentó públicamente que se llegara a una demanda, para una situación que pudo resolverse internamente. El texto de la discordia que se regó por esta red social fue el siguiente: "Buenas tardes. Debemos tener conciencia a quien elegimos como nuestro representante en Fenalper, y los métodos que utiliza para conseguir votos la candidata de Pereira. Acude hasta a los atributos que tiene y con la reputación propia de esa zona del país para captar votos de personeros, así obtienen todo las mujeres de allá, esto ya lo conoce el personero de Soacha y lo está difundiendo".

Nos gustaría preguntarle a la Fiscalía en qué paró la tal denuncia penal.

Debate aguadeño

Parece ya normal que las políticas de Estado no existan en los municipios. Buen ejemplo de ello se da en Aguadas, en donde el poder sigue dividiendo. La llegada a la Alcaldía de Óscar Yhony Zapata, apoyado por Hernán Penagos, ha sido toda una confrontación con su antecesora, la conservadora Luz Idalba Duque, que según los amigos del actual alcalde no se conforma con ver su obra no continuada o que, según los amigos de ella, el actual solo quiere borrar lo de la anterior. Mientras las acusaciones van y vienen, las denuncias en Fiscalía de ambos bandos no se hacen esperar, lo que sí espera como siempre en esa entidad son las investigaciones. Mientras tanto, el municipio ve perder su patrimonio arquitectónico y cómo se empiezan obras que nada que se terminan.

Por ese motivo, bien valdría la pena que si don Humberto de la Calle se pasa por este municipio caldense en su campaña política, reserve unos minuticos para ver si logra que hagan la paz este par de dirigentes. Aunque parece más difícil de lograr que entre Gobierno y Farc.

Polvorín

Otra alcaldesa en apuros fue la de Palestina, Beatriz Elena Gil, elegida por el movimiento Alianza Social Indígena, pero con el apoyo de Hernán Penagos, de la U, y Mario Castaño del Partido Liberal. Más se demoró en posesionarse que en recibir una demanda por posible inhabilidad al haber ocupado un cargo en la Alcaldía antes de ser candidata. Como si fuera poco, el secretario de Gobierno de Caldas y exalcalde de Palestina, médico Carlos Alberto Piedrahíta, de la línea Lizcano del Partido de la U, se constituyó en su más ferviente crítico. No obstante, en el cumpleaños del municipio parece que decidieron discutir menos y se les vio más cercanos, aunque las diferencias en temas como la reapertura del Hospital o la venta autorizada de pólvora en Santágueda los sigue dividiendo.

Con los jueces hemos topado...

Y al revés de lo que dice el Quijote, nadie dijo: "con la Iglesia hemos topado, Sancho". Muy por el contrario, fue la curia la que debió advertir: "con los jueces hemos topado, Señor". Resulta que un juez de la República decidió condenar civilmente a la Arquidiócesis de Manizales por los abusos cometidos por un sacerdote de su grey en Filadelfia en años pasados, lo que implicó sacar unos milloncitos de pesos de las arcas de la curia. Esto motivó una carta durísima del exrector de la Universidad Católia de Manizales y hoy ecónomo de la Arquidiócesis, Ocatvio Barrientos, contra el Tribunal Superior de Manizales. La reacción fue desmedida, dicen algunos, pues habló hasta de maldiciones. ¿Ya pagarían?