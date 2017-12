La prudencia que hace verdaderos sabios

LA TRAMPA | MANIZALES

La incontinencia verbal de los personajes públicos se pasó de madre en este 2017. A veces los traiciona el subconsciente, en otras se pasan de francos y dicen cosas que habrían preferido no decir y en unas más están convencidos de que eso que dicen es lo correcto. Para la muestra, varios botones del alcalde de Manizales, José Octavio Cardona León, botones que darían para varias camisas XL.

"Estuvimos muy pendientes. La prohibición no fue tanto que no tomaran, sino que lo hicieran en envases de vidrio"

Diego Fernando González, secretario de Medio Ambiente refiriéndose a la prohibición de consumir alcohol en la cabalgata. Parece que no leyó el decreto que prohibía el consumo de bebidas embriagantes en esta actividad. (03/01/17)

"No hablemos de división. La CUT sigue siendo nuestra central, la defendemos. Las discusiones deben ser internas. Simplemente la negociación estaba muy difícil, la crítica la centramos al Gobierno por su actitud mezquina"

Wilson García Quiceno, presidente de Educal al referirse al por qué no toda la CUT apoyó el llamado a Paro. No lo acompañaron, pero no había división. 13/06/17

"Nos sentimos abandonados"

Tulio Mario Castrillón, presidente del Once Caldas, que parece no darse cuenta que al equipo lo patrocinan con plata pública, es decir de todos los manizaleños,sean hinchas del Once Caldas o no.

"Hasta hoy fui de Salvación Nacional. La política es dinámica"

El concejal Ronald Bonilla, explicó así cómo fue que un día anocheció concejal del Partido Conservador, línea Luis Emilio Sierra y al otro día amaneció siendo secretario de Deporte de Caldas, representando al Partido de la U, sector de Mauricio Lizcano.

"No llegué a ser 16"

Estas fueron las elocuentes palabras del técnico Francisco Maturana cuando llegó a dirigir el equipo. Y a fe que lo cumplió, el Once Caldas terminó en el puesto 17 y pegado a la franja del descenso.

"No solicité licencia de construcción porque pensaba que no la necesitaba para cambiar de madera a hierros unas escalas y ampliar unos metros el patio del establecimiento comercial, pero ya la pedí para que reconozcan las reformas"

El veterano concejal del Partido de la U, Carlos Humberto Velásquez, intentando explicar lo inexplicable, que un concejal no sabe que se requieren permisos para hacer modificaciones en una propiedad suya, como la casa que ya es local comercial y luego amplió a cancha sintética. (08/10/17)

"La gente se puede poner brava de un día para otro"

Así explicó el presidente del Concejo de Manizales, Víctor Cortés, cómo es que Yhon Edward Orozco pasó de tomar cerveza con el alcalde José Octavio Cardona el domingo en actividades de la Administración Municipal a oposición en el Concejo el martes siguiente, para postularse convenientemente a la Primera Vicepresidencia de ese organismo que ocupará el año próximo.

"El permiso de demolición se autorizó porque el inmueble estaba en ruina y era un peligro. Se revisaron los documentos, el certificado de tradición no indicaba ninguna anotación de que era un bien patrimonial y que no se podía intervenir. Nosotros aplicamos la norma que si el bien no tiene ese gravamen podía ser intervenido"

La dos veces alcaldesa de Aguadas, Luz Idalba Duque, intentó explicar por qué durante su Administración permitió demoler una casa del centro histórico, Monumento de la Nación, para construir un moderno edificio. 5 de septiembre del 2017

"¡Paralicemos esta ciudad!

¿Sabe dónde queda muy bueno? Ahí, adelante de Chinchiná, cerquita al Aeropuerto del Café. Vámonos para allá y paremos esto a ver si nos paran bolas algún día.Hagámosle al paro a ver si aparece alguna plata.

Quién lo creyera, un representante del Centro Democrático, el senador Carlos Felipe Mejía, invitando a hacer París y bloqueos de vías. Cómo nos cambia la vida. (28/06/17).