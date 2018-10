Iván Asmar paga su deuda literaria

FERNANDO-ALONSO RAMÍREZ

LA PATRIA | Manizales

De ser el elegido para seguir los pasos de su padre, pastor presbiteriano, en Edimburgo (Escocia) a administrar una mina de oro entre Marmato y Supía. De esta clase de paradojas se nutre la novela ¿En verdad me quieres tanto?, ópera prima del exmagistrado Iván Asmar.

Al término de su vida al servicio de las cortes y de las universidades, Asmar decidió emprender la aventura literaria y lo hizo con rigor: se inscribió al taller de escritura del Fondo de Cultura Económica de Bogotá, que dirige el escritor Miguel Manrique, y en el segundo semestre del 2015 logró que su manuscrito recibiera el primer premio. Esa es la novela que hoy podrán conocer los lectores, bajo el sello de hoyos editores.

- ¿De dónde surge esta historia?

Esta historia, como supongo le ocurre con las propias a quienes se dedican al arte de narrar, se fue incubando casi sin advertirlo, y en mi caso cuando me aproximé al estudio del calvinismo que como sabemos ha sido materia de análisis y discusión por diferentes autores como Max Weber y el propio Zweig, en la que destacan su comportamiento ante la vida adoptando una conducta que se corresponda con la determinación predestinada de Dios que los elige supuestamente para ser salvos. El protagonista es un calvinista versión escocesa, es decir Presbiteriano, joven que entra en contacto aleatorio o por azar con una prostituta, Bonnie, en Edimburgo que por supuesto se opone en su conducta y visión de la vida al anterior. Todo ello me llevó a imaginar cómo podría ser una vida en pareja, nacida de un conflicto cultural que se desarrollara en Escocia y en Colombia, más concretamente en Supía y Marmato, lugar, el primero, en el que fui juez Promiscuo por el año 75 cuando sólo tenía 24 años.

-¿Por qué Edimburgo (Escocia)?

-Edimburgo, porque es Escocia y en particular en su ciudad más importante, el lugar donde se desarrolla y crece esta cultura religiosa que determina a sus seguidores, como lo dijimos a actuar de manera rigurosa, como si en verdad hubiesen sido los elegidos para la salvación.

-El estilo narrativo a dos voces, como en espejo, de dónde se le ocurrió. ¿Y por qué el epílogo con esa tercera voz?

Es un recurso narrativo utilizado por diferentes autores como Faulkner, en “Mientras agonizo”, o Julián Barnes, en “Hablando del asunto”.En cuanto a la tercera voz del epílogo es una manera de explicar la narración como verán los lectores cuando la lean.

- Me llama la atención la relación de confianza de un europeo dueño del título minero sobre un lugareño al que le confía la mina. No es el tema principal, pero lo siento como un homenaje.

Sí, sin duda, hay mucho de ello, la nobleza de estos descendientes cimarrones genera confianza y confidencialidad lo primero con el tío y lo segundo con el propio Bruce como lo verán los lectores.

- Cómo fue construyendo el personaje de Bruce, el hijo del pastor presbiteriano, que decide abandonar todo para lo que estaba predestinado.

Es difícil hablar del tema sin anticipar detalles que le resten sorpresa al lector, sin embargo, debo decir que imaginé un hombre joven educado en las condiciones dichas, afectado por “un mal para el que no había nombre” como lo dice la misma Bonnie; ensimismado y despegado de la vida que con el tiempo ella misma le ayuda a entenderse.

- Descubro cierta referencia a Bonnie y Clyde. ¿Fue una decisión o una coincidencia?

Una coincidencia. Bonnie quiere decir la muy bella, la muy hermosa como aparece descrita en la novela. Bruce no tendría parecido con Clyde. Es bien distinto.

- Le tengo qué hacer esta pregunta: ¿Por qué se tardó tanto en escribir literatura?

Al salir de bachillerato, mi padre me preguntó qué quería estudiar y le dije que Filosofía y Letras. Acto seguido me preguntó: ¿Y tú crees que puedas vivir de la Filosofía y la Literatura? No me lo he planteado, le dije. Luego me hizo esta propuesta: estudia Derecho y quizás, al terminar pueda enviarte a estudiar a Alemania o a España. Pues bien, el Derecho me encantó y resolví aplazar mi actividad literaria. Vino la vida con sus urgencias, los hijos y aquí me tiene pagando esta deuda que tengo con la literatura. Ojalá haya tiempo.

Presentación

Hoy a las 6:30 p.m.

Lugar: Auditorio Tulio Gómez Estrada de la Universidad de Caldas, sede Palogrande.

Entrada libre.