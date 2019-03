Invitan a mejorar impacto de la Feria

LISET ESPINOZA

LA PATRIA | MANIZALES

La Feria de Manizales es considerada como la mejor Feria de América o por lo menos así se lee en Wikipedia, pero realmente ¿es la mejor? ¿cuenta una historia? ¿tiene una identidad?¿cómo se vende afuera? Estas inquietudes surgieron ayer durante un conversatorio realizado por LA PATRIA y en el que Héctor Fernando Ortiz, gerente del Instituto de Cultura y Turismo de Manizales, entregó su balance de la edición 63.

Este espacio también permitió que algunos representantes de gremios de la ciudad evaluaran la semana del 5 al 13 de enero, días en que se realizó la Feria. Para unos no se cumplieron las expectativas y otros sugieren una mejor planeación para llegar a más público.

*Comercio

Como cada año, Fenalco Caldas realiza una encuesta para analizar cómo se mueve el comercio esos días. Gloria Patricia Arias, directora ejecutiva de la entidad, indicó que los resultados no cambian con respecto al año pasado. "Durante la semana de Feria en un 60% las ventas aumentan. En comparación con el 2018, para un 37% las ventas aumentaron mientras que para un 40% permanecieron iguales y para un 23% disminuyeron".

Asimismo, para los comerciantes el que el evento empiece la segunda semana de enero no es positivo. "Para un 43%, el efecto es negativo; para un 34%, no genera ningún efecto, y para un 24%, es positivo".

Arias añadió que el no saber qué pasará con los toros es una amenaza para la Feria de Manizales. Por tal motivo, propone generar más actividades de impacto que atraigan turistas con nivel adquisitivo porque, según ella, "la Feria está estructurada más para los locales que para los extranjeros".

*Hotelería

El sector hotelero calificó esa semana como "la feria del sufrimiento". Según Guillermo Soto, presidente de la junta directiva de Cotelco Caldas, antes los hoteles tenían reservado el 50% con cuatro meses de anticipación a la Feria. Hoy, las reservas son al día y compiten con la informalidad. "El tema del concierto este año fue complicado para los hoteleros. Cuando se hacía el segundo fin de semana nos tocaba devolver a la gente porque los hoteles estaban llenos. Este año pasó lo contrario, tuvimos un 25% de ocupación el último fin de semana".

Añadió que para este gremio es importante la temporada taurina por lo que pensar en que termine sería desastroso, porque gran parte de los hospedados vienen a ver toros. Propuso que la próxima edición sea más atractiva, pensando en un mercado internacional.

*Toros

Juan Carlos Gómez, gerente de Cormanizales, afirmó que son un sector amenazado y que durante toda su historia la identidad de la Feria de Manizales fue taurina, así nació, pero que actualmente son dos cosas separadas. "Estamos totalmente de acuerdo en que hoy hay dos actividades paralelas: la Feria Taurina y la Feria de Manizales o si no miremos el afiche de la Feria, no tiene nada taurino, creo que la Feria Taurina es independiente y hay más temor para tocar el tema de toros".



*Mejor promoción

Un patrocinador de la Feria fue la Industria Licorera de Caldas (ILC). Para Andrés Borrero, gerente comercial de la ILC, la promoción de la Feria debe ser más agresiva en medios porque se queda solo en el título de la mejor Feria de América por lo que se pregunta ¿a dónde se está llegando como marca? Porque más que un tema de ciudad es de región.

"Hay mucho por mostrar. Las rutas del café, el Nevado, el avistamiento de aves, actividades que se pueden potencialidad alrededor de la Feria. Hay que generar un paquete más agresivo para que sea atractiva y esto lo pensamos como patrocinadores y como ciudadanos. Se debe conocer el mercado, preguntarle a la gente qué es lo que quiere. En el caso de los conciertos como patrocinadores recibimos quejas de personas que no fueron al concierto porque el artista se presentaba en una carpa, en la Plaza o en las arrierías. Hay que pensar en los de afuera porque pueden ser posibles patrocinadores".

Sugirió que la fecha de inicio debe replantearse y comenzar el 2 de enero para aprovechar que la gente aún está de vacaciones. Además, analizar las tarifas hoteleras que son elevadas durante esa semana lo que hace que la gente opte por otro destino.

*Vender el cuento

Este año la Feria contó con 348 eventos y para Camilo Vallejo, gerente de la Corporación Cívica de Caldas, se hace tanta cosa esa semana que se pierde el significado de la Feria. "¿Cómo estamos contándole la Feria al país?, hay que echar un cuento y eso falta. Es difícil vender esta Feria frente a un Carnaval de Blancos y Negros que tiene todo un relato construido o frente a un Carnaval de Barranquilla que tiene unos personajes, una historia. Además, ¿como les cuentan ustedes la Feria a las otras ciudades? Si muestran en una pantalla que entre los artistas está Pipe Bueno, ellos van a todos lo pueblos, no hay novedad, y eso no hará que el turista venga porque lo puede escuchar cualquier mes del año".

Ve positivo que hay una apuesta por la diversidad, pero se pregunta hasta qué punto es contraproducente. Sobre la gratuidad manifestó que es buena, pero que en exceso debilita a otros. Sugirió que en ocasiones es mejor sacrificar cantidad para ganar en calidad y que la Feria necesita una planeación y que en ella no se puede dejar solo al Instituto de Cultura y Turismo.

Cifras

En el balance el gerente del Instituto de Cultura y Turismo de la Ciudad mostró las siguientes cifras de la realización de la 63 Feria.

*Ingresos en efectivo: $ 6.707.939.750

* Ingresos en especie:$ 1.727.500.000

* Ingresos totales:$ 8.435.439.750

*52 contratos suscritos por: $ 6.733.000.000

* Contratación hecha por empresas patrocinadoras $1.727.500.000

*Empleos generados: 3 mil 299 directos y 6 mil 545 indirectos