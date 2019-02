Hora de saber si Roma manda en los Óscar

LISET ESPINOZA

El día más esperado para quienes integran la industria estadounidense del cine llegó. Hoy, a las 8:00 de la noche, el Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles (Estados Unidos), acogerá la celebración de los 91 Premios Óscar de la Academia, que distinguirá lo mejor del cine mundial en sus diferentes categorías.

Para Samuel Castro, crítico de cine de la revista Kinetoscopio de Medellín, la cinta que debe llevarse el galardón en la categoría de Mejor Película es Roma, del mexicano Alfonso Cuarón y producida por Netflix.

Él considera que es la que mejor construye un universo de las ocho cintas nominadas. "Cuarón logra transportarnos a un México de 1971 y, al mismo tiempo, es capaz de hablarles a los latinoamericanos. De alguna manera en muchos hogares hubo personas que trabajaron en otras casas y que saben lo que representaban en la dinámica familiar", explicó.

Castro agregó que el tratamiento de la historia, su guion sencillo, una buena fotografía y la acertada recreación del México de los 70 son otros méritos para que obtenga el galardón.

Netflix, el nuevo componente

Según Castro, si la obra triunfa en las categorías de Mejor Película y Mejor Director, el cine hecho por hispanos no cambiará nada Hollywood, pero sí llamarían la atención dos factores. El primero es que Cuarón sería el quinto director consecutivo no estadounidense en llevarse el Óscar y el tercero mexicano. El segundo (y más importante) es que Hollywood celebraría y acogería una producción que se estrenó en canales no convencionales, es decir, la plataforma de streaming de Netflix en lugar de las salas de cine, que son el medio tradicional de exhibición.

"Roma es una película de Netflix. Ese sería el único motivo por el que tal vez no voten por ella. Sin embargo, esta plataforma ha demostrado que está en el negocio de hacer películas independiente de dónde se vean. Nada reemplazará la experiencia de la sala de cine, pero que esta cinta se estrene en Netflix es un alivio. De no haber sido así habría desaparecido de la cartelera por varias razones: ser una obra en blanco y negro hablada en español, lo cual no llama la atención del público masivo", comentó.

Críticas

La nominación de Yalitza Aparicio en la categoría de Mejor Actriz por su papel protagónico en Roma generó críticas de actores mexicanos profesionales. Uno de ellos fue Sergio Goyri, quien aparece en un video que se volvió viral en redes sociales. En este consideró que la aspiración de la mujer no es justa y la calificó de "pinche india". Otros intérpretes del país azteca señalaron que para estar en esta categoría se necesita de trayectoria. Ante esto, Castro aclara que los Óscar no reconocen a los actores, sino las actuaciones. "Aunque Yalitza no tiene formación actoral tampoco es una empleada de servicio. Ella es maestra de escuela. Por ende, actuó realmente, no hizo de sí misma, atendió unas instrucciones, lo que demuestra que el director tiene ojo para escoger a sus personajes durante el casting".

Castro añadió que Yalitza no merece el premio, porque las otras nominadas realizaron mejores interpretaciones, una idea que comparte Leonardo Pineda, crítico de cine de LA PATRIA. En su columna del pasado 7 de febrero manifestó que la actriz Glenn Close debe ser la triunfadora por su papel en La buena esposa, entre otras cosas porque también ha sido nominada en siete ocasiones y nunca ha ganado.

"Es la hora de Glenn Close porque, más allá de su innegable talento, nos muestra una caracterización en la que nos habla con simples gestos y miradas colmadas de un significado que podemos comprender y compartir", escribió Pineda.

