Óscar Grajales se define como un artista pacoreño de música popular, que por delante de sus ambiciones antepone la humildad y la sencillez. Para él es vital en la vida valorar a las personas, las cosas sencillas y hacer todo con pasión.

Grajales se ha dado el lujo de compartir tarima con artistas de la talla de Yeison Jiménez (en Aranzazu) y de Alzate, el pasado fin de semana, en Aguadas. "Desde pequeño estuve rodeado de música. Tengo tíos músicos con quienes hacíamos tertulias familiares, con guitarras. Mis padres y abuelos escuchaban guasca, a Darío Gómez y a Luis Alberto Posada en la finca y en el pueblo. De ahí nace este gusto", explicó.

De adolescente, les apuntó a las baladas, conformó grupos de música andina, estuvo un buen tiempo en mariachis interpretando rancheras. Ha explorado varios géneros, pero su pasión es la música popular.

"Actualmente interpreto balada, ranchera, parrandera y obvio, popular", anotó el artista, que no puede faltar con su voz en las conmemoraciones del norte de Caldas, especialmente su natal Pácora y los corregimientos.

¿Qué o quién le sirve de ejemplo? Grajales, sin titubear, expresó: Siempre trato de seguir lo que me dicta el corazón. Y de artistas, a Darío Gómez, quien nos ha dejado un legado muy importante, demostrando que los sueños se pueden alcanzar trabajando con disciplina, compromiso y perseverancia.

Con pasión

Pura Pasión es el eslogan que usa en su proyecto musical, pues considera que es la clave de su vida. Anotó que cuando algo se hace con pasión se realiza con mucho amor, esmero y cariño. "No hay esfuerzos, ni dificultades. Y si aparecen, se buscan las soluciones y los caminos para seguir adelante. Soy apasionado por la vida y por la música popular".

Tiene una canción de su autoría, titulada No vuelvo a caer. Habla de no enredarse de nuevo en las redes del amor por las tristezas, las traiciones y las experiencias amargas que se presentan en la relación. Y si acaso conoce a otra persona, no se entrega totalmente, pues ya sabe jugar al amor.

Otro tema es No lo pude evitar. Al contrario de la anterior, trata de un amor que no se busca y que por cosas del destino llega, flecha con su mirada, sus labios y, pues claro, no puede evitar enamorarse.

"Las canciones son vivencias e historias de vida mías y de otros, plasmadas en letras. Por ejemplo, esos dos temas resumen cosas que me han pasado".

El sueño de Grajales es seguir todos los días en lo que lo apasiona, meterse en el corazón de las personas y grabar una canción a dúo con un artista de gran recorrido. En Pácora no es un secreto que goza de la admiración de las mujeres, lo que considera una bendición para llegar fácilmente a los seguidores, con humildad y respeto.

"¿Algo loco que me hayan dicho? Que quisieran un hijo mío. Una vez me lanzaron unos brasieres a la tarima. Cuando canto, en la mitad de los temas, digo: Ahí te va mi hermosa, frase que me salió de repente. La otra es Óscar Grajales, pura pasión".

3 reflexiones

"Si Dios me presta la vida, quiero grabar una canción, con instrumentos de mariachi, titulada Me extrañarás. Hacerle un video y seguir promocionándome y presentándome en todos las ciudades de Caldas y Colombia". "Lo más complaciente es llegar y alegrar corazones, ver la sonrisa, la euforia de las personas cuando estoy en tarima. Lo más duro, estar ausente de mi familia y de las personas que quiero, en fechas especiales". "Una vez que viajaba para un evento, en moto, tuve un accidente, me caí y quedé con raspones y golpes en rodillas, manos y brazos. Me limpié las heridas y salí a cumplir con el show".

Su artista ideal

*La voz de Jessi Uribe

* El manejo de escenario de John Álex Castaño

* El talento de Yeison Jiménez, aunque admira a muchos.

* La personalidad de Jhony Rivera

* La humildad de Luis Alberto Posada

Redes