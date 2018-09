"El libro es una herramienta para la superación del hombre": Alberto Salcedo Ramos

LA PATRIA | MANIZALES

El escritor y periodista Alberto Salcedo Ramos visitó Manizales durante el encuentro de la novena edición de Red de Bibliotecas. LA PATRIA conversó con el autor de La eterna parranda sobre la importancia de la lectura.

- ¿Por qué es importante leer?

Al leer encontramos la vacuna contra el fanatismo, es una manera de civilizar la discusión pública. Los libros son una forma de aceptar que hay personas que piensandistinto. Thomas Eliot, novelista y poeta británico-estadounidense, decía que los libros son una posibilidad de convertir la sangre en tinta. Eso me parece bellísimo, porque quiere decir que cuando se lee aparecen otras posibilidades de resolver los conflictos sin recurrir a la violencia. Una sociedad que no lee suele ser fanática e intransigente, porque los libros enseñan a preguntar en lugar de afirmar.

- ¿Cree que hay diferencias entre las personas que leen y las que no?

Los libros son una maravilla, pero me parece terrible que a veces se usen como un símbolo de superioridad moral. Lo mejor que se puede hacer es sacarlos de los estantes y llevárselos a la gente para que lean y no estigmatizar a nadie porque no lee. Yo no entraría en ese maniqueísmo de dividir. Me parece bonito ver el libro como una maravillosa herramienta de superación del hombre, pero sin mesianismos.

- ¿Qué lee y qué tipo de lecturas recomienda?

Leo de todo, con la condición de que me guste. No me gusta leer por obligación. Creo que se debe leer de todo, ficción, ensayos, poesía, periodismo narrativo bien escrito, entre otros. No promuevo la idea de satanizar un tipo determinado de lectura, cada quien se las arregla con lo que va encontrando.

- ¿Qué piensa de los nuevos mecanismos para leer?

Todo lo que sea a favor de la promoción de la lectura es bienvenido. El hombre ha escrito sobre el hierro, la piedra, la arena, incluso en el viento - recordemos a los rapsodas (recitador de poemas)-. Así que, si uno leyó con el oído algo que estaba escrito en el viento, cómo no va a leer algo que está escrito en una tablet. Cada quien se acerca al libro como mejor le parece.

- ¿Algunos consejos para comprender lo que se lee?

Hay un problema grave de comprensión de lectura. Constantemente recibo insultos y reclamos del algunas personas que leen mis columnas y que no entendieron nada de lo que quise decir. Por eso, me parece importante que las personas se acerquen al libro como puedan: desde la ama de casa, que puede leer una página y quedarse dormida, hasta el intelectual. La lectura se debe fomentar en la escuela con lecturas adecuadas, porque si ponen a un niño de nueve años a leer La metamorfosis de Franz Kafka, lo más seguro es que salga corriendo y no quiera volver a leer más en su vida.