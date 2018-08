Director quiere seguir con la batuta de la banda de Cañaveral

LISET ESPINOZA

LA PATRIA | MANIZALES

"En ningún momento pedí traslado para Marquetalia. No estoy de acuerdo ni aceptó ni acato la orden de reubicación laboral. Se presentó un problema con el director de la banda estudiantil de Marquetalia y me piden que lo solucione".

El malestar es de Jonny Giraldo, director de la banda estudiantil de la vereda Cañaveral, ubicada en Victoria (Caldas), de la que está a cargo hace cinco meses cuando llegó procedente de Samaná con su esposa, que es docente en esa zona, y con su hija, quien sufre una discapacidad auditiva de más del 50% y que en Cañaveral recibe tratamiento con personal especializado.

Según él, el coordinador del Programa de Bandas de Caldas le notificó la decisión telefónicamente y el documento de la reubicación laboral ya estaba firmado por Paula Marcela Osorio, secretaria General de la Gobernación. En su reemplazo llegaría Cristian Hernán Delgado, director de la Banda Estudiantil de Marquetalia.

Añadió que le están vulnerando su derechos y en su defensa envió un derecho de petición a la Gobernación. "Me da pesar de la comunidad de Marquetalia porque están entusiasmados con mi llegada, pero las cosas no funcionan así. Creo que me están violando derechos como la estadía en un lugar, la estabilidad de mi familia y hay acoso laboral", sostuvo.

Cambios

Al preguntarle a Cristian hasta cuándo estaría al frente de la Banda de Marquetalia se limitó a decir que no ha recibido ninguna notificación. "No sabría decirle. No quiero decir nada que después sea usado en mi contra. Lo que le haya dicho el coordinador así es".

Carlos Eduardo Acevedo, coordinador del Programa de Bandas de Caldas, expresó que el cambio se debe a algo personal del director de Marquetalia, quien está dispuesto a trasladarse para Cañaveral.

"Jonny no quiere irse. Cuenta con una experiencia de por lo menos 25 años y está nombrado por la Gobernación. Lo que le dijimos es que asuma Marquetalia que está ad portas de un concurso departamental, pero no quiere hacerlo porque sostiene que lo desacomodamos. Entiendo que su familia está allá, pero puede viajar durante la semana, pues la vereda está a unos 40 minutos", indicó.

Aseguró que el trabajo en la zona rural tiene menos intensidad horaria mientras que en Marquetalia tendrá más cobertura y puede proyectar la banda, conformada por 80 niños, en diferentes concursos.

Ante esto Jonny respondió: "Para mí es imposible llegar a ese municipio a manejar la banda porque la tienen que llevar a la categoría Semisinfónica y no tienen ni siquiera los temas montados para un gran concurso departamental como ese que será en mes y medio en Manzanares. Se imagina donde a la banda la bajen de la categoría, de ¿Semisinfónica a la Básica? Me van a poner de carne de cañón porque el Programa de Caldas no va a decir que Jonny llegó hace mes y medio, sino que el director de la banda es malo y que no cumplió con sus objetivos", puntualizó.

El proceso

Desde su llegada a Cañaveral Jonny no solo firmó un contrato de arrendamiento por un año, sino que trabaja en un proceso de iniciación donde la comunidad está comprometida y los estudiantes entusiasmados con el proyecto Banda Sinfónica Cañaveral. Actualmente cumple su horario y continúa con los jóvenes de la zona rural. "Los directivos no están de acuerdo con que me vaya. Hay toda una comunidad educativa alegre y feliz con la Sinfónica de Cañaveral. Son 18 integrantes con igual número de instrumentos de viento que entregó la Alcaldía y esperamos la llegada de 12 instrumentos más desde la Gobernación", manifestó.