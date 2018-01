"Con Garzón lo más difícil no fue abordarlo, sino dejarlo ir": actor Santiago Alarcón

Sergio Villamizar

COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ

Cuando se terminó de grabar Garzón, Santiago Alarcón, su protagonista, volvió de inmediato al teatro para cumplir con la temporada de la obra Los Bonobos, esta fue la manera que encontró el actor que interpretó a Jaime Garzón, para despedirse del papel que, hasta hoy, ha marcado su carrera.

Garzón se estrenó el lunes por el canal RCN. La serie está basada en uno de los humoristas y activistas más importantes de la historia del país. Bajo la dirección de Sergio Cabrera, Santiago tuvo que esperar varios años para interpretar a este personaje, al cual muchas veces le dijo adiós, pero que siempre regresó a él. El turno es de los televidentes quienes darán el veredicto respecto al trabajo realizado por el actor antioqueño, de 40 años de edad.

Por el final

- Se acabó Garzón y empezó de nuevo en el teatro

Siempre he creído que el teatro ordena lo que se desordena en la televisión. El teatro es muy exigente e intenso, por lo que vuelves a tomar su rigor. Por experiencia cuando terminé El man es Germán decidí que no quería hacer nada y me desesperé, así que esta vez pasé rápido de la televisión al teatro como terapia para ir olvidándome de Garzón.

- ¿Es difícil salir de un personaje?

Con Garzón lo más difícil no fue abordarlo, sino dejarlo ir. Es difícil que uno encuentreun personaje como él para interpretarlo en televisión. Yo hablaba con Sergio Cabrera, el director, que éramos muy afortunados de contar esta historia en la televisión actual, porque las de hoy, casi todas son las mismas.

Fue muy intenso, fue un personaje al que se le puede sacar mucho, da tristeza dejarlo, da nostalgia el hecho de jugar a ser Jaime Garzón.

- ¿Cómo llega a ponerse en los zapatos de Jaime Garzón?

Cuando tomé la decisión de interpretar a Jaime Garzón hablé con mi esposa y le dije que solo había una posibilidad de hacer un personaje de esta magnitud, y era ir hasta el fondo, conocerlo todo y explorarlo por completo.

Este tipo era un genio y como él no hay dos, por lo que no podía hacerlo solo, necesitaba ayuda. Conté con muchas personas y con la investigación que realizó el libretista, además necesitaba ayuda en el tema de las imitaciones, porque yo no soy imitador, así que requería conocer sus técnicas.

También estaban sus personajes, que necesitaron un ejercicio muy grande de observación y otro más grande de repetición. Tuve el privilegio de tener el tiempo necesario de preparación que no siempre se tiene.

-¿Ya vio la serie?

Lo que se hizo quedó ahí, no la he visto ni la veré en mucho tiempo. Puedo decir que es un trabajo que se realizó con mucha responsabilidad, pero sobre todo fue un trabajo en el que tuve mucha ayuda de todo el equipo. No me gusta ver lo que hago porque no lo disfruto. Suelo verlo muchos años después, cuando lo que tenía que pasar con ese producto ya fue.

- ¿Soñó interpretar este personaje?

En teatro uno sueña con hacer muchos personajes, alguna vez pensé en la posibilidad que hicieran la historia de Jaime Garzón y ese momento llegó siendo yo parte de los primeros opcionados para interpretarlo, hasta que me dieron la oportunidad. Una cosa es el sueño de jugar fútbol junto a diez más y otra cosa es pararse en la cancha de un estadio lleno y jugar bien. Es por eso que creo que la vida me fue preparando para este momento, por lo que lo asumí con responsabilidad aunque muerto del susto. Es imposible que uno como actor le diga no a un personaje como Jaime Garzón, aunque tomar la decisión de hacerlo es como cuando quieres lanzarte en paracaídas, pero quizás no seas capaz porque es posible que no se abra.

Sueño y realidad

- ¿Cómo fue trabajar con Sergio Cabrera?

Nunca había trabajado con él, fue lo más emocionante de estar en esta serie. Es realmente revelador ser dirigido por Sergio, conocerlo, aprender de su forma de trabajo, sus historias y como tenía el proyecto en su cabeza. No es fácil encontrar a un director que tenga en mente la escena, el capítulo y la serie completa. Es difícil encontrar otro director en la televisión colombiana que genere tanto respeto como Sergio Cabrera. Él tiene la mística que se ha ido perdiendo con el tiempo, trabajar con él marcó un antes y un después en mi trabajo.

- ¿Difícil encontrar el tono?

Siento que fue lo más difícil de encontrar, pero lo logró Sergio Cabrera, quien conoció muy bien a Jaime Garzón. Cuando se habla de la vida de Jaime Garzón siempre hay dos referentes: el humor y la forma como fue asesinado, pero en la serie se encuentran muchas cosas más.

- ¿Qué imagen tenía de Jaime Garzón antes de hacer el personaje?

Cuando lo mataron yo iba a cumplir 20 años. Estaba recién llegado a Bogotá desde Medellín. Sus programas de televisión me parecían muy aburridos, muy políticos y quizás no entendía el momento que se vivía. Me encantaban personajes como Godofredo Cínico Caspa y Heriberto de la Calle, que tiempo después descubrí que los interpretaba Jaime Garzón, me parecía que era otra persona quien hacía estos personajes.

- ¿Fue un personaje enamoradizo?

Para la investigación leí el libro El hombre del teléfono de Margarita Rosa de Francisco, muy bueno, lo que me aportó mucho, con otra visión de Jaime, porque era una mujer, que a pesar de lo que vivieron, tenía un concepto muy claro de él. Le iba muy bien con las mujeres. Era una muestra de la inteligencia suya y de que la seducción empieza por el oído. Era un conquistador.

Cuando Sergio habla de Jaime recuerda toda una época. Lo que hoy vivimos es consecuencia de lo ocurrido en los 90. Muchos crecimos sin papá, otros sin familiares que perdieron por la violencia. Sorprende que en una época así apareciera un tipo como Jaime Garzón que se atrevió a decir un montón de cosas. Por eso vale la pena contar esta historia.