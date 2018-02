Al oído de Adriana Villegas

Fernando-Alonso Ramírez

Obtuvo el III Premio de Novela Corta del Fondo de Cultura Económica en el 2013, pero debió esperar cinco años para verla publicada, y la realidad la hizo posible editorial Alfaguara. La columnista de LA PATRIA y directora de la Escuela de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de Manizales, Adriana Villegas Botero, presenta esta noche en Bogota su ópera prima El oído miope.

Se trata de la historia de una emigrante colombiana que hace el esfuerzo de irse a Nueva York a estudiar inglés, porque es necesario, y fue la excusa perfecta para olvidar un amor. Sin embargo, la dificultad para aprender el idioma, la soledad, los correos electrónicos y otras complicaciones harán que sus sueños se vuelvan hasta complicaciones o episodios cómicos, buen ingrediente para una novela.

- ¿Por qué se tardó tanto en ser publicada El oído miope, a pesar de haber obtenido un premio?

Porque lo que se premió en el 2013 fue un manuscrito, apenas un borrador: un germen de algo que puede llegar a ser una novela, o puede que no. Yo seguí trabajando el texto, depurando, cortando, editando, y cuando lo creí terminado, pensé: «¿bueno, y ahora qué?». Yo no tenía contactos con editoriales. Le pedí ayuda a Ricardo Silva Romero, uno de los jurados que había premiado el manuscrito, y él me envió cuatro mails de gente vinculada a editoriales. A todos les envié el pdf. Dos no respondieron, uno dijo que preparaban la Feria del Libro de Bogotá y luego llamarían, pero no lo hicieron. Cuando había casi perdido las esperanzas me llamó Ana Roda, que era la editora de Alfaguara, y me dijo que había leído el texto y quería que nos tomáramos un café. Ahí empezó a gestarse la edición del libro.

- ¿Qué tanto tiene Cristina, la protagonista, de la Adriana Villegas que estudió inglés en Estados Unidos?

A Flaubert le atribuyen la frase «madame Bovary c'est moi», que los estudiosos dicen que él nunca dijo, pero que resulta útil para explicar que toda narración parte de la biografía propia. Vargas Llosa dijo que escribir una novela es cubrirse, vestirse, ponerse capas de ropa para que el lector no lo vea a uno desnudo (no lo dijo así, pero esa es la idea). Yo viví en NY, soy abogada y estudié inglés allá, como Cristina, pero la vida de Cristina no es la mía y lo que ella hace en la novela es ficción. De hecho creo que en el texto me burlo de los prejuicios de ella.

- ¿Para escribir la novela le sirvió o le complicó la vida el tener la formación y el ejercicio de periodista?

Ser periodista ayuda a mantener la mano caliente. Escribir a diario, así sea noticias o comunicados de prensa o cualquier tipo de texto sirve para fortalecer en el ejercicio diario asuntos sobre el manejo del lenguaje. Creo además que los periodistas aprendemos a valorar la importancia de los detalles mínimos y eso es útil. Pero los periodistas tenemos unos límites claros relacionados con la veracidad de los hechos, la confrontación de fuentes, la exigencia para dar datos precisos... Poder romper esa camisa de fuerza para dedicarme a inventar, a crear, a fantasear posibles vidas y escribir sobre bobadas cotidianas de interés privado, no público, me pareció una experiencia potente y liberadora.

- Cuando se publica la primera, viene el compromiso de la segunda. ¿Ya hay algo en ciernes de largo aliento en proceso?

Soy mamá y tengo un trabajo de tiempo completo. Ambas cosas me hacen feliz, pero significa que escribo en las horas en las que otros duermen. Por ejemplo, la columna de LA PATRIAsiempre la hago después de las 10:00 p.m. Sin embargo, desde hace muchos años siento que siempre estoy escribiendo mentalmente, por decirlo de algún modo. En la buseta, mientras manejo, mientras camino, antes de dormir, en los desvelos... En todos los momentos de soledad estoy pensando en la próxima columna o imaginando situaciones, personajes, estructuras. Me demoro mucho en ese ejercicio de planeación mental. Sentarme a escribir es un ejercicio posterior y en mi caso mucho más veloz. Así he logrado terminar un conjunto de cuentos y un texto para niños-jóvenes que, siempre me lo he imaginado ilustrado. Espero escribir más, cosas distintas a esta novela, pero por ahora disfruto el momento: verla publicada me parece un milagro.

Presentaciones

Día: Hoy en Bogotá

Lugar: Wilborada

Hora: 6:30 p.m.

Diálogo: Alonso Sánchez Baute.

Día: 28 de febrero en Manizales

Lugar: Banco de la República

Hora: 6:00 p.m.

Diálogo: Octavio Escobar Giraldo.