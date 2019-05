Competencia a mordiscos para elegir la mejor hamburguesa

LISET ESPINOZA

LA PATRIA | MANIZALES

Alirio León Suárez Rua se le apuntó al Burger Máster Nacional. Desde esta semana ha recorrido varios locales de Manizales, de los 11 que compiten por tener la mejor hamburguesa, y como buen comensal pagó $11 mil para elegir la más rica a punta de mordiscos.

"Estuve en Madero Hamburguesería, en Buffalo Republic y hasta ahora la hamburguesa de Cortesana me ha parecido la mejor. Tiene buen sabor, la carne es suave, el pan es fresco y todo está delicioso", expresó.

Mientras el jueves en la noche Alirio consumía el tradicional alimento con mermelada de cebollas, tocino crocante, lechuga, queso, por mencionar algunos ingredientes, otros esperaban su turno pacientemente. Largas filas, desde que comenzó el concurso el lunes, adornaban la entrada a los establecimientos.

Natalia González Cardona se antojó también de hamburguesa y optó por probar la de Buffalo Republic porque, según ella, este negocio es reconocido en la ciudad por este producto. "Es la primera hamburguesa que como del Burger Máster. Me pareció rica, pero personalmente no tanto. La carne está seca y le falta como un plus, pero igual es diferente porque contiene ingredientes distintos que la hacen única", dijo.

Desde la administración

A las 9:00 p.m. las filas no terminaban y la paciencia de los clientes no se agotaba con tal de sentarse y probar una hamburguesa. Juan Fernando Mejía, administrador de Burger Hill, no había experimentado una situación similar. Para él, no es normal que su clientela haga fila para comprar este alimento que normalmente tienen un costo de $10 mil 900 a $22 mil.

"Ha sido una locura. Hemos vendido aproximadamente 2 mil hamburguesas (hasta el jueves). Estamos contentos y haciendo lo mejor para que nuestros clientes tengan un buen servicio y producto", manifestó.

Agregó que tradicionalmente abren a las 4:00 p.m., pero que por la competencia atienden desde las 12:00 m. hasta las 10:00 p.m.

Fabio Escobar Arango, del Clásico Hamburguesa, tiene una percepción parecida a la de Juan Fernando. Comentó que en los primeros días los comensales eran tímidos, pero que con el paso de las horas empezaron a solicitar los pedidos y hasta ahora la preparación ha sido bien recibida. "Abrimos desde las 12:00 m. Acá cada cliente prepara su hamburguesa como quiera, excepto con la competimos. Encuentra desde los $10 mil 500 en adelante".

Datos

*Tulio Zuloaga es el creador del evento y según organizadores superarán el millón de hamburguesas vendidas en el 2018. Entre el lunes, martes y miércoles vendieron en el país 702 mil 429 hamburguesas, lo que representa un ingreso de por lo menos $10 millones.

*Cada vez que pruebe una hamburguesa del Burger Máster 2019 debe tomarle una foto y publicarla en una red social diciendo qué hamburguesa consumió seguida del hashtag #burgermasterco. Esta etiqueta es importante para el conteo de votos. No cuentan las publicaciones en Instastories.

Así son

Derretidas

Hamburguesa: Croqueta de Queso

Descripción: 150 gramos de carne de res, queso asado, patacón crujiente, queso philadelphia, tocineta y pan tipo brioche sellado con mantequilla de piña.

Ubicación: calle 77 # 21 – 06, barrio Milán .

Güeritos J&J

Hamburguesa: Boomerang Máster

Descripción: 150 gramos de carne de res y cerdo, pan con finas hierbas, queso, lechuga, tomate, tocineta crujiente bañada en salsa de panela y chimichurri.

Ubicación: calle 64 # 24-21, Palogrande



La Prole Burger Factury

Hamburguesa: Steam Máster

Descripción: 150 gramos de carne bañada en salsa BBQ de plátano maduro, tocineta, queso cheddar, puerro crocante, queso crema de aguacate y pan.

Ubicación: calle 68 # 27 – 22, barrio Palermo

Madero Hamburguesería

Hamburguesa: Hamburguesa Madero Máster

Descripción: Pan artesanal con ajonjolí y semillas de chía, 150 gramos de carne de cortes seleccionados, tocineta ahumada, combinación de quesos mozzarella y cheddar, vegetales frescos (lechuga y tomate), tajada de plátano maduro y maíz dulce a la plancha, acompañada de salsas de la casa.

Ubicación: carrera 24b # 58a – 36, barrio La Estrella

La Burger Fast Good

Hamburguesa: Angus BBQ Burger

Descripción: Pan brioche de la casa, 150 gramos de carne 100% certified angus, queso americano fundido, tocineta crujiente, cebollas caramelizadas en BBQ artesanal y el toque secreto de la salsa burger.

Ubicación: carrera 26 # 69 – 60, barrio Palermo

El Clásico

Hamburguesa: La Clásica

Descripción: 150 gramos de carne que contiene una mezcla secreta de tres cortes de carne de res y un corte de carne cerdo, pan artesanal con un toque de mantequilla, salsa de la casa, queso gouda derretido, tocineta carnuda y vegetales frescos.

Ubicación: carrera 24 # 59 – 67, barrio La Estrella

Burger Shop

Hamburguesa: Fancy Burger

Descripción: 150 gramos de carne de res en cama de frescos vegetales (tomate, cebolla morada y lechuga) bañados con mayonesa de finas hierbas. Pork shoulder en cocción lenta (5 horas) bañado con BBQ dulce y salsa de queso cheddar.

Ubicación: calle 68 # 27 – 61, barrio Palermo.

Buffalo Republic

Hamburguesa: Cosmopolitan

Descripción: 150 gramos marinados en BBQ y limón a la parrilla, cebollas dulces malbec, tocineta, queso mozzarella, tomate, chucrut y salsa cosmopolitan.

Ubicación: carrera 23 # 75 – 11, barrio Milán

Sayonara

Hamburguesa: Durazno y queso manchego

Descripción: jugosa carne de búfalo a la BBQ, pan rustico dorado, duraznos asados, cremosa salsa de queso manchego, tocineta y rúgula.

Ubicación: calle 66 # 23-06, barrio Laureles

Burger Hill

Hamburguesa: Don Juan Burger

Descripción: 150 gramos de carne de res y cerdo bañada en BBQ de ron Juan de la cruz, queso americano, pepinillos, mermelada de tocineta y café, cebolla crocante, tomate, lechuga, alioli de ajos rostizados y pan brioche del día. Creación especial del chef Pablo Vásquez.

Ubicación: calle 63 # 23c – 68, local 4, Palogrande

Cortesana

Hamburguesa: Cortesana Premium

Descripción: 150 gramos de carne premium de res y cerdo, queso cheddar, mermelada de cebollas, tocino crocante, tomate, lechuga y pan de papa de la casa.

Ubicación: carrera 23 # 75 – 52, barrio Milán