Una buena pareja en el negocio y el amor

EMPRENDIENDO | LA PATRIA

Encontrar una pareja con la que pudiera pasar el resto de su vida y que apoyara y se involucrara en sus sueños, era el deseo de Jean Pierre Ferrand.

No pasó mucho tiempo para que en un encuentro de amigos, él conociera a Daniela Gómez, hoy día su esposa, administradora y socia de su empresa JD Fontana.

Al principio solo era una idea de Ferrand, ingeniero mecánico de la Universidad Autónoma de Manizales, pero posteriormente se convirtió en realidad cuando se casó con Daniela.

"Tú y yo somos un buen equipo", fue la conclusión a la que ambos llegaron, cuando en las noches intentaban sacar adelante la empresa que se dedica a la fabricación de tanques de almacenamiento de agua, sistemas sépticos, bebederos y sistemas modularios de agua residual para el café (SMTA).

Daniela describe a Ferrand como un hombre curioso que en la etapa de noviazgo le repetía con frecuencia las ganas de hacer unos tanques distintos, con un valor agregado. Y así fue, comenzaron con un solo tanque. “Jean Pierre salía del trabajo, se convertía en el operario, y los fines de semana pintábamos el recipiente. Luego encontramos clientes que creyeron en nosotros”, recuerda Daniela.

Creer en el otro

Ya han pasado seis años de aquella imagen de dos jóvenes que trabajaron con esfuerzo y dedicación, y que desafiaron el tiempo para llegar al mercado.

Actualmente, son dos empresarios que unieron sus fortalezas para constituirse como compañía y como un matrimonio que tiene dos hijos: Cristóbal y Alana Ferrand.

Aunque ellos mismos reconocen que había muchos riesgos de fracasar, aseguran que todo fue posible, no solo por su amor sino porque desde un principio tuvieron las funciones claras, respetaron las decisiones, se apoyaron y creyeron el uno en el otro.

La recomendación de Daniela es: “todos los días hay que darle la mano a tu pareja, admirarla y ayudarle a explotar sus cualidades, pues esto no tendrá más efecto que el crecimiento de esa persona”.

Por su parte, Jean Pierre considera que una relación no solo es afinidad y sinergia, hay que llevarla a otros escenarios como el trabajo.

Tomar decisiones

La madurez con la que esta pareja tomó la decisión de contraer matrimonio, es la misma que tienen para tomar las decisiones en JD Fontana. Ellos consideran que son una sociedad a largo plazo, donde ambos aportan desde las distintas disciplinas y experiencias para estar de acuerdo, en no estar de acuerdo en los asuntos de la empresa.

Con esa misma premisa de autonomía, los empresarios también acuden al diálogo como una de las claves de su éxito. Ese medio de comunicación los ha llevado a un plano de comprensión y solución de problemas. “Siempre estamos enterados de las dificultades que se presentan en las áreas que manejamos e intentamos ser objetivos a la hora de resolverlas”.

El valor de separar

Cuando se habla de trabajo en pareja, no se puede evitar la pregunta: ¿cómo hacen para distanciar la vida laboral de la familiar?. Jean Pierre aclara que ellos no logran una separación completa, ya que siempre quedan asuntos pendientes. Sin embargo, cuando llegan a casa, su prioridad se concentra en sus hijos. “Independientemente del problema que tengamos en el trabajo, entendemos que debemos olvidarlo, porque no podemos reflejarles a nuestros pequeños el estrés que manejamos a diario”.

Manejo de los gastos

En esta relación también están atentos a los números, los gastos y las cifras y en esto no ceden un centímetro. Es así como Daniela, administradora pública reconoce que los costos financieros de una organización tienen que vigilarse y respetarse. “Tenemos unos salarios definidos y sobre eso nos movemos. No sacamos y metemos plata de la empresa”.

Otro de los motivos que sostienen este equipo, es que trazan un objetivo en común, por el que todos los días se levantan a luchar en los distintos escenarios que plantea el ecosistema empresarial.

Aunque el amor los tomó por sorpresa, esa no es la forma en que ellos quieren liderar en su empresa, de allí que piensen en que juntos son más fuertes y lo pueden hacer mejor.

Romper paradigmas

“Como hombre estamos muy ciegos, porque pensamos que las mujeres no pueden encajar en nuestra vida laboral o no entendemos que ellas como profesionales pueden aportarnos más que una persona externa. La persona ajena no siente el negocio, de la misma manera que lo hace tu cómplice”, asegura Jean Pierre.

Datos

La compañía fabrica tanques con polietileno 100% virgen, higiénicos y certificados para uso de alimentos y agua potable. Diseñados especialmente con cierre hermético, ideal para almacenar alimentos de consumo humano que a su vez evita la formación de bacterias.

JD Fontana distribuye sus productos en todo el país. En el 2018 creció en el 26%, con respecto al 2017.

Tenga en cuenta

“Si escoges a alguien para que haga parte de tu vida, significa que está aportando”

“La pareja no se va a comer todo lo de la empresa, si definen salarios, se respetan las finanzas”

“Cuando la empresa se crea entre dos, esta se le quiere, se respeta y duele como un hijo”