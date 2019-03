Echadas para adelante con sus emprendimientos

EMPRENDIENDO | LA PATRIA

El Día Internacional de la Mujer, que inicialmente conmemoró la lucha y muerte de 130 trabajadoras de EE.UU que protestaban por sus condiciones laborales, es hoy una fecha de reivindicaciones feministas, nuevas luchas, reflexiones y propuestas de cambio.

Las manifestaciones son importantes y protagonistas, aunque los esfuerzos de las mujeres no solo giran en torno a las movilizaciones, sino que también le apuntan al emprendimiento con nuevas iniciativas, soluciones y valores, lo que constituye una ruta para empoderarse e independizarse.

120 emprendedoras de Manizales exploran esta posibilidad. Ellas son apoyadas por la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género y participaron en una capacitación organizada por la Alcaldía para que incursionen en otros mercados. A continuación, las historias de cuatro de ellas:

Una mano atrás y otra adelante

Lorena Marulanda cumplió cinco años de alcanzar la independencia económica en su hogar. Pasó de ser una ama de casa condicionada por el bolsillo de su esposo a una persona autosuficiente con su empresa Manitos Creativas Manuela, la cual elabora y vende manualidades en técnicas de foami y patchwork (tejido de telas cosidas). “Con una mano atrás y otra adelante”, así describió Lorena su comienzo en el sector empresarial. Durante ese lapso no recibió la confianza y el respaldo de su familia y amigos, porque temían su fracaso. Sin embargo, reconoció que su perseverancia, tenacidad y capacitaciones fortalecieron esta iniciativa que inició en la sala de su casa. Hoy tiene un pequeño taller. Confiar en sí misma la impulsa para creer que llegará a mercados que nunca pensó posibles.

Apartar las inseguridades

Aparte de ser madre, ser líder comunitaria le otorgó a Ana María Bañol otra responsabilidad. Tras un deslizamiento hace quince años en el barrio Samaria, varias damnificadas no tenían recursos para pagar la reconstrucción de sus casas. La líder consideró que el camino era crear empresa, pero las posibilidades eran escasas.

Con el pasar del tiempo, Juan Pablo II, comunidad de señoras de Palermo, atendió la necesidad de Ana María. "Ellas se despojaron de sus máquinas de coser, que eran patrimonio familiar, y las donaron al barrio", relató. Con 25 máquinas y un taller improvisado, 30 mujeres cabeza de hogar fundaron Creaciones Juan Pablo II. Hace 6 años el negocio fue legalizado y la nómina se redujo a cinco mujeres que confeccionan bolsas y empaques ecológicos para tiendas y supermercados. Bañol es la cabeza de este emprendimiento. "Crear empresa es fácil, lo difícil es sostenerla, pues como mujer tenemos muchas inseguridades. Hay que salir de casa y eliminarlas", afirmó.

Enfrentó los miedos

Lo que era un pasatiempo para Maritza Rodríguez se convirtió en el Taller del Sol, una tienda de accesorios para mujeres. A diferencia de otras emprendedoras, contó con el respaldo económico de sus familiares para constituirse legalmente. Con este proyecto se independizó hace ocho años. Ella contó que al principio estaba motivada a crecer, pero empezó a opacarse por el miedo a descuidar otros aspectos de su vida. "Me preocupaban no contar con recursos y la competencia fuerte y desleal del mercado". El tiempo le demostró que debía salir de su zona de confort para luchar, que habían muchas posibilidades y que podía atender a otros compromisos y, a la vez, ser empresaria.

Desean llegar a otras mujeres

A sus 33 años, Yulieth Castaño anhela que su negocio Del Alma deje de ser asunto de ella y de su socia Johana Hernán. Desea que se convierta en una salida para otras mujeres en situación de vulnerabilidad, entre ellas víctimas del maltrato.

"Llevamos un año y medio preparando brevas tradicionales como las de las abuelas. Aunque no estamos legalizadas, ya el cliente nos identifica", dijo Yulieth. Señaló que le han dado largas para constituirse como empresa, porque temen a los trámites, no soportar los gastos, no cubrir la demanda y administrar las finanzas. Sin embargo, ambas mantienen la convicción de que la formación, las capacitaciones y una buena gerencia fortalecerá el emprendimiento.

Programas

Gladys Galeano Martínez, secretaria de la Mujer y Equidad de Género, informó que forman a 120 emprendedoras de los sectores rural y urbano, a través del programa Por una economía independiente. Las capacitan en marca, diseño de producto, cualificación de habilidades, entre otras competencias.

Eventos

La Agencia Pública de Empleo del Sena realizará una jornada de empleo, de 8:00 a.m a 4:00 p.m. Ofertará 641 vacantes en una actividad que se llevará a cabo en la Cancha Auxiliar Luis Fernando Montoya, contigua al estadio Palogrande de Manizales. Llevar hoja de vida.

Durante el evento también se lanzará una convocatoria nacional del Fondo Emprender que dará recursos por $2 mil millones para apoyar 18 ideas de emprendedoras de cualquier sector económico.

Situación

Según el último informe de Manizales Cómo Vamos, la brecha salarial entre hombres y mujeres en la ciudad es del 25%, superior a la media nacional que es del 20%. Solo el 57% de las ocupadas cotizan salud y pensión, mientras que el 65,6% de los desempleados son mujeres. Las mujeres que no estudian y no trabajan representan el 58,5% de la población.