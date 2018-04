Viaje de estudiantes de Universidad Tecnológica de Pereira que choca en territorio indígena

LA PATRIA | Manizales

Le puede interesar: ir de turista o de explorador a territorios indígenas no es tan fácil como parece. Un ejemplo es lo que les pasó, el fin de semana en Riosucio, a la profesora Diana Patricia Patiño y a sus 21 estudiantes de la licenciatura en bilingüismo de la Universidad Tecnológica de Pereira.

El caso, antes de seguir con la salida académica, revivió el viejo choque entre dos comunidades riosuceñas. Por un lado, está el Resguardo de Cañamomo- Lomprieta, de la cultura embera chamí, y por el otro La Iberia, del pueblo Kumba, cultura Quimbaya. Estos últimos dicen ser independientes de los primeros.

La docente universitaria recuerda que en un recorrido por el Museo Quimbaya una antropóloga les recomendó visitar a los Kumba como una curiosidad por su lucha independentista en medio de un mundo embera. Por eso, el sábado pasado a las 6:00 a.m. salieron para el sitio.

Ella recuerda: "Antes nos contactamos con Alirio Díaz, autoridad en La Iberia, le dijimos que queríamos conocer su música, gastronomía, ceremonias. Él aceptó, entonces organizamos el viaje".

La situación entre las dos comunidades está en manos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), de acuerdo con la sentencia T-530 de 2016 de la Corte Constitucional, que le ordena delimitar el territorio.

La profesora y sus alumnos llegaron al casco urbano de Riosucio. Esa tarde sabatina visitaron el mercado. Luego salieron para La Iberia, donde conocieron comidas y otras costumbres ancestrales.

La ruta

La actividad más reciente de la Agencia de Tierras, el 26 de febrero pasado, consistió en presentarles a las comunidades de Cañamomo-Lomaprieta metodología y planes para elaborar un documento de recomendaciones sobre cómo hacer la demarcación y delimitación territorial en donde se asientan indígenas y afrodescendientes de Supía y Riosucio.

La docente Patiño percibió que algo andaba mal cuando en la mañana del sábado observó que hombres de los Kumba se reunían con frecuencia. "Don Alirio me sugirió salir de una manera diferente a como habíamos ingresado al lugar".

Luego, añade, los recogió un campero, en la cual se subieron cerca de 60 personas, con equipajes. Miembros de los Kumba los acompañaron. Las cosas empeoraron cuando se acercaron a la vereda Sipirra, considerada como semiurbana por su cercanía con la cabecera de Riosucio.

"El conductor del bus que nos debía recoger se me acercó. Me dijo que la Guardia no lo dejó pasar. Fue un momento muy tensionante. Al final me hicieron subir al bus, primero un señor que dijo ser el segundo gobernador y después una señora que se identificó como la gobernadora. Me llamaron la atención por no pedir permiso para entrar al resguardo. Les dije que era colombiana".

Añade que la tuvieron en el bus cerca de una hora. "Llegaron los del Consejo y me preguntaron por qué habíamos ido, que no podíamos publicar nada de información. Al final, cuando reconocimos que entramos sin permiso, nos dejaron ir".

Encontrados

Alirio Díaz, gobernador de La Iberia, comentó a LA PATRIA que él intentó acompañar a la profesora en el bus, pero se lo impidieron. "Teníamos temor de que le pasara algo a ella o a algún alumno, no confiamos en Cañamomo y Lomaprieta. Fue algo inhumano, con unos estudiantes que son casi niños, muchos lloraron".

La gobernadora del Resguardo, Arnobia Moreno, manifestó en RCN que no fue una retención y que de manera gentil la Guardia, que no sabía que eran estudiantes, les solicitó que dijeran quiénes eran.

"La Guardia preguntó qué porqué nunca solicitaron un permiso a la autoridad indígena, llegaron al territorio sin ningún consentimiento. Se le dijo a la profesora que antes de ingresar solicitaran el permiso, y ella hizo el compromiso".

La delegación de la UTP regresó el domingo a Pereira con dos sentimientos: uno el de encontrar una comunidad enriquecedora como la Quimbaya en territorio embera. Y la otra, la decepción de vivir un regreso bajo tensión. Igual, según la docente, alistan el informe que incluye socialización en colegios públicos de Pereira.

Caso reciente

Julio del 2017

Se ventilaron problemas con dos canteras: Deltagrés y El Alto, que la gobernadora del resguardo, Arnobia Moreno, y el alcalde de Supía, Omairo Ayala, prohibieron explotarlas, mientras haya claridad del Gobierno sobre a quién les pertenecen.

Visión

Carlos Dávila es magíster en derecho y doctor en estudios Territoriales, analiza la jurisdicción de los Guambianos en Cauca. Él opinó lo siguiente:

* "Llevamos poco más de 25 años, del reconocimiento del concepto de jurisdicción especial indígena, estipulado en el artículo 246 de la Constitución".

* "Está aún con conflictos y tensiones frente a realmente qué es el concepto de jurisdicción, por lo general se ha manejado es jurisdicción indígena. Cuando se han tenido líos con la justicia indígena, pues la Corte Constitucional empieza a hablar del concepto de territorio, autonomía, y autodeterminación".

* "Esto apenas está entrando en discusión frente a cuáles son los límites reales dentro del territorio. La profesora tiene razón en expresar 'soy colombiano no me pueden parar en la carretera'. Eso porque ni siquiera la vía está dentro de la jurisdicción indígena. Entonces, la jurisdicción es un límite o una frontera".

* "Son tensiones que están por resolver porque ni el Estado ni los pueblos indígenas se ha generado una verdadera discusión sobre el concepto de jurisdicción".

* "Son unas tensiones que se tienen con el Estado-Nación colombiana. Se reconocieron derechos, pero no se discutieron, no se transformó el concepto de Estado-Nación ni cuáles son los límites ni cuál es el territorio que no es solo una construcción física sino también un concepto de territorialidad, es decir, los valores que los indígenas le dan al territorio".

* "Esto nos coloca en una confrontación entre mestizos, indígenas, los afro y todos los que llegan a los territorios indígenas a habitarlos".