Tres universidades pasan prueba en investigación en el Ranking U Sapiens

LAURA SÁNCHEZ

LA PATRIA | MANIZALES

* El requisito: tener revistas indexadas, grupos de investigación y maestrías y doctorados.

* El logro: aparecer entre las 100 primeras universidades del Ranking U Sapiens.

Cada semestre este ranking mide a las universidades del país en investigación que se refleja en revistas indexadas, publicaciones que muestran los artículos científicos de alta calidad desarrollados por estudiantes. Normalmente son escritos e investigados por alumnos de maestrías y doctorados.

El primer lugar lo ocupó la Universidad Nacional sede Bogotá, el segundo es la U. de Antioquia sede Medellín y el tercero para la U. del Valle.

En el departamento la batuta la lidera la U. de Caldas, que logró meterse entre las primeras 10 mejores del país. La U. de Manizales ocupó el puesto 36 y la Autónoma el 40.

Luisa Fernanda Giraldo, vicerrectora de Investigaciones de la U. de Caldas, explicó que subieron tres lugares entrando al ranking de las 10 mejores y sexto lugar de las universidades públicas. "Ese posicionamiento nos permite ser la líder en la región. Es una cualificación investigativa en relación a esos tres aspectos que logramos a través de 65 grupos de investigación, 8 revistas en Publindex (ciencia), 34 maestrías y 9 doctorados".

Según Giraldo, el reto es mantenerse en el posicionamiento y seguir contribuyendo con investigación que ayuda a resolver el contexto regional y nacional.

No está la Nacional

El vicerrector Camilo Younes, de la Nacional sede Manizales, explicó que el ranking dividió las sedes de la Nacional en Bogotá, Palmira y Medellín que cumplen con el requisito de tener revistas indexadas, que la de Manizales no tiene.

"Les hemos insistido que no nos dividan, que somos una sola universidad con un único NIT. La relevancia de la U. no se puede medir si tiene o no revistas porque las revistas más importantes del mundo no están adscritas a ninguna universidad, por ejemplo como Science o Nature", ilustra Younes.

Aclara que el hecho de no tener revistas no quiere decir que no tengan producción científica. "Nosotros le apostamos al Ranking QS (Clasificación mundial de universidades) en la que la U. Nacional de Colombia está entre las primeras 300. La relevancia debe estar atada a cuánto publican los profesores y qué tanto los citan. No puedo decidir las inversiones de la universidad en función del Ranking U Sapiens".

En esta versión 17 del Ranking U Sapiens analizaron 360 universidades activas del país, entre sedes principales y seccionales, tanto del sector oficial como privado.

Las 10 mejores Posición 2019-1* Posición 2018-2* Universidad Puntaje** 1 1 U. Nacional de Colombia - sede Bogotá 140,4 2 2 U. de Antioquia sede Medellín 111,7 3 3 U. del Valle 72,1 4 4 U. de los Andes 63,3 5 5 U. Javeriana 59,6 6 6 U. Nacional de Colombia - sede Medellín 51,4 7 7 U. Industrial de Santander 44,4 8 10 U. del Norte - Barranquilla 37,0 9 11 U. Pontificia Bolivariana- Medellín 36,0 10 13 U. de Caldas 33,7 * La posición corresponde al año y al semestre cursado dentro del año. ** El puntaje es la sumatoria de los resultados de las variables en revistas, maestrías, doctorados y grupos de investigación.

Caldas Posición 2019-1 Posición 2018-2 Universidad Puntaje 10 13 U. de Caldas 33,7 36 36 U. de Manizales 11,6 40 37 U. Autónoma 10,4